Benzina se ieftinește, dar motorina rămâne peste 10 lei. Cât costă carburanții miercuri, 19 august

Motorina rămâne și miercuri, 19 august, la peste 10 lei pe litru, în timp ce prețul benzinei a scăzut ușor față de ziua precedentă.

Potrivit Peco Online, Cele mai mici prețuri la motorină au fost înregistrate în Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Suceava, Sibiu și Gorj, unde litrul costă 10,01 lei. În Cluj, motorina este 10,09 lei pe litru, iar în Ilfov este 10,02 lei.

De asemenea, cel mai mic preț la benzină este în Dâmbovița, unde litrul costă 9,47 lei. În restul țării, prețul mediu este de 9,50 lei pe litru, în scădere față de marți, când benzina costa, în medie, 9,55 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile variază între 4,57 și 4,64 lei pe litru, cel mai mic tarif fiind în București.

Inflația a scăzut în iulie 2026, în România, cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an și a atins nivelul de 8,2%.

Cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%).

Motorina s-a scumpit cu 30%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iulie sunt: motorină 30,7%; benzină 23,15%; energie termică 10,70%; cărți, ziare, reviste 10,82%; detergenți 9,92%; tutun și țigări 8,51%; articolele de igienă și cosmeticele 6,80%; medicamentele 4,36%; gazele 0,97%;