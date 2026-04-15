Agricultura, victimă colaterală: disputele din Coaliție blochează banii fermierilor pentru motorină și irigații

Campania de însămânțări de primăvară se desfășoară sub semnul incertitudinii pentru agricultorii români, pe fondul semnalelor contradictorii privind subvențiile pentru anul 2026. În acest context, propunerea ministrului Florin Barbu privind aplicarea scutirii de acciză „direct la pompă” a stârnit controverse, fiind considerată de specialiști o măsură dificil de implementat în actualul cadru legal și tehnic.

Mai exact, recent, ministrul Florin Barbu a lansat în transparență un proiect de OUG care prevede achiziția de motorină fără acciză și TVA, plafonată la 78 de litri pe hectar.

„Trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziționează motorina fără TVA și fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a declarat ministrul.

Doar că directivele UE nu permit un procent mai pic de 5%. Ceea ce intră în directă contradicție cu propunerea ministrului.

Ilie Bolojan spune că inițiativa lui Barbu nu a fost făcută în consultare directă.

„Fiecare ministru are posibilitatea să mă contacteze zilnic, sau cel puţin o dată pe săptămână, când suntem în şedinţă. Am discutat cu domnul ministru al Agriculturii, era o şedinţă pe grupul de energie, pe componenta de combustibil pe care am avut-o în ultima perioadă, o dată la două-trei zile, pentru a lua deciziile de genul acesta şi am anulat întâlnirea cu o jumătate de oră înainte, cu dânsul. Altădată, nu m-a contactat”, a declarat Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, întrebat despre un posibil blocaj de comunicare.

Pe de altă parte premierul a cerut specialiștilor PNL o analiză a propunerii, care s-a dovedit a fi greu de aplicat în România, necesitând multe modificări legislative pentru alinierea cu directivele UE.

Această încadrare necesită o modificare a Codului fiscal român (Legea nr. 227/2015) printr-un act normativ distinct și nu poate fi instituită direct printr-o OUG care nu modifică Codul fiscal. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu este competentă să recupereze accize și TVA, ANAF fiind singurul organ competent pentru creanțele fiscale de această natură, notează Cotidianul.ro citând surse din interiorul PNL.

Propunerile lui Ilie Bolojan pentru ca scumpirile să nu afecteze agricultorii

Astfel că, premierul a venit cu o serie de măsuri generale, aplicabile încă din luna martie, care ar regla piața pentru a-i sprijini pe cei afectați de creșterea prețurilor la motorină. Reducerea însă nu poate fi totală, sau pentru perioadă nelimitată, atât pentru agricultori cât și pentru transportatori.

„Am luat o primă măsură, stabilind o perioadă în care vom interveni, considerând că trei luni de zile ar fi o perioadă critică în următorul trimestru. Am intervenit pentru a elimina posibilitatea de a specula prețuri, limitând adaosurile la valoarea medie din anul trecut. (...)

De asemenea, am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și de țiței, pentru a reduce cantitatea de biocombustibil care se introduce în benzină, în așa fel încât să reducem prețurile și, foarte important, am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori, crescând cota din accize care se decontează de la 0,65 RON la 0,85 RON, deci mai mult de o treime. De asemenea, am prelungit schema pentru agricultori.”, declara Ilie Bolojan.

Datorii de patru miliarde de lei, campanie de primăvară întârziată, buget întârziat

Un alt reproș adus ministrului Agriculturii este faptul că, în acest moment ministerul are datorii de peste 4 miliarde de lei către agricultori, campania de primăvară a fost întârziată și au de suferit și alte categorii, precum fermierii.

Potrivit hotărârii de Guvern adoptate deja statul va rambursa fermierilor aproape 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină folosită pentru lucrările mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare. Dar plățile de la APIA vor fi întârziate din cauza adoptării tardive a bugetului de stat.

„Credeți că la mine e simplu? Că toți cei care au investiții în scheme de stat – porc, pasăre, tot ceea ce înseamnă investiții în procesare – un miliard de euro pe scheme de ajutor de stat, cu lucrări făcute la sistemul de irigații din România? Păi eu, în momentul de față, din octombrie până în prezent, am patru miliarde de lei datorii”, a spus ministrul Agriculturii.

Amintim însă că întârzierea adoptării bugetului a fost generată de divergențele asupra pachetului de măsuri sociale propus de PSD, proiect contestat de partenerii de coaliție din cauza impactului bugetar. Acesta presupunea ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici, inclusiv ajutoare specifice de sărbători (Paște/Crăciun), scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru anumite categorii, creșterea alocațiilor pentru copii și alte ajutoare sociale. Propunerea venea ca o amendare a bugetului cu 3,4 miliarde lei față de calculele Ministerului Finanțelor.

Sorin Grindeanu nu a ratat ocazia de a folosi dezbaterea pentru atacuri politice

Președintele Sorin Grindeanu susține însă că miniștrii PSD, Bogdan Ivan de la Energie, cât şi Florin Barbu, pe zona de Agricultură, au venit cu soluții dar nu au fost ascultați.

„Am făcut şi un apel public către prim-ministru. Acolo se iau deciziile, la nivel guvernamental. Atât ministrul Bogdan Ivan de la Energie, cât şi Florin Barbu, pe zona de agricultură, au venit cu măsuri care să compenseze aceste lucruri. Aştept şi mă rog şi public de domnul prim-ministru să aplice rapid aceste scheme”, declara liderul PSD în luna martie.

Într-o altă declarație acesta a făcut referire directă la situația din agricultură.

„Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental. Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar. Din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare!”, a mai spus Grindeanu.