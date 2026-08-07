„Vinerea Mare” pentru economia României. Avertismentul lui Adrian Negrescu înaintea deciziei Moody’s

Consultantul economic Adrian Negrescu a avertizat vineri că o eventuală retrogradare a României de către Moody’s nu ar însemna automat intrarea în categoria „junk”, însă ar face decisivă evaluarea S&P din 2 octombrie pentru menținerea ratingului investment grade.

„Astăzi este un fel de Vinerea Mare în zona financiară pentru România. Indiferent de decizia pe care o va anunța diseară Moody's, este important de spus că nu e o sentință finală, ci începutul unei numărători inverse. Diferenţa faţă de Fitch ţine de metodă. Moody's pune greutate mai mare pe perspectivele fiscale şi pe stabilitatea politică pe termen mediu. Fitch a privit în special execuția bugetară pe șase luni. Iar execuția de până acum e cel mai bun argument pe care România îl are: deficit semestrial în jur de 2% din PIB. Stabilitatea politică pe termen mediu e exact ce lipsește”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în martie 2026, Moody's avertizase deja asupra „oboselii de reformă, a rotației premierului în coaliția de patru partide din prima jumătate a lui 2027 și a alegerilor parlamentare din 2028”.

„Toate aceste riscuri sunt astăzi mai mari, nu mai mici. Daniel Dăianu, șeful Consiliului Fiscal, a spus-o clar: Moody's lucrează cu aceleași date. Guvernul, BNR şi Nazare nu pot veni cu alte cifre. Dacă agenţia decide totuşi altfel, semnalul nu mai e despre numere. E despre judecata calitativă asupra capacității de guvernare. Iar acel semnal ajunge direct pe masa S&P, pe 2 octombrie. Dacă Moody's contrazice Fitch, apare un split rating: două agenţii ţin România în investment grade, una o trece în zona speculativă. Nu înseamnă că ţara a intrat automat în junk. Confuzia dintre cele două situaţii e periculoasă. Un split rating transformă România într-un caz de «ultima agenţie decide»”, a explicat consultantul economic.

El consideră că, în cazul unui „split rating”, atenţia pieţelor s-ar muta asupra evaluării pe care Standard & Poor's urmează să o efectueze la 2 octombrie.

„Piața începe să prețuiască din timp scenariul în care cade şi al doilea calificativ. Atunci se declanşează excluderea din indici şi vânzările forţate. Retrogradarea de la Moody's nu ar fi evenimentul final. Ar fi startul unei numărători de opt săptămâni. România nu are în faţă o singură decizie. Are o secvenţă. Fitch a cumpărat două luni. Moody's decide diseară dacă acele două luni devin răgaz sau countdown”, a mai scris consultantul.

Avertismentul vine în contextul în care România așteaptă vineri decizia agenției de rating Moody’s, una dintre cele mai importante trei instituții internaționale care evaluează bonitatea statelor.

În urmă cu o săptămână, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă.

Toate cele trei mari agenții de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's Ratings și Fitch Ratings) au o perspectivă „negativă” asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria „junk” (nerecomandat pentru investiții - n.r.).