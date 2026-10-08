 UE se înarmează economic împotriva Chinei. Adrian Negrescu: „Soluția nu este să interzici produsele chinezești” | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Analiză UE se înarmează economic împotriva Chinei. Adrian Negrescu: „Soluția nu este să interzici produsele chinezești”

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

UE pregătește noi măsuri pentru a contracara practicile comerciale ale Chinei, în contextul unui deficit comercial tot mai mare și al acuzațiilor de concurență neloială. Franța și Germania cer Comisiei Europene un mecanism de reacție rapidă, care să permită blocului comunitar să răspundă mai eficient atunci când consideră că piața este distorsionată. Analistul economic Adrian Negrescu explică pentru „Adevărul” de unde vin diferențele mari de preț dintre țări, cum funcționează politicile protecționiste și ce soluții are Europa la dispoziție.

Xi Jinping si ursula von der leyen
Uniunea Europeană ia în calcul înăsprirea măsurilor comerciale împotriva Chinei Foto: arhiva

Cum sunt afectate industriile

Conform analistului economic, Europa a introdus taxe pentru produsele vândute prin platformele online chinezești pentru a-și proteja producătorii și comercianții. Măsuri similare ar putea fi extinse în industria auto, unde mașinile chinezești ieftine pun presiune pe producătorii europeni.

„Probabil acest tip de acțiune va fi extins și în industria auto, unde există deja o serie de taxe, dar ele sunt insuficiente pentru a stăvili valul de mașini chinezești ieftine”, spune Negrescu.

Analistul atrage atenția că problema depășește concurența dintre companii și poate afecta locurile de muncă și afacerile conexe.

„Nu vorbim despre concurență, ci despre fundamentele economice ale Uniunii Europene, despre locurile de muncă, despre fabricile de automobile și despre sutele de mii de afaceri conexe”, explică acesta. El subliniază că producătorii europeni suportă costuri mai mari, în condițiile în care în China „regimul de producție și de reglementare” este mai permisiv.

Soluții protecționiste

Potrivit lui Negrescu, soluția nu este interzicerea produselor chinezești, ci acorduri bilaterale, precum cel cu Mercosur. UE ar trebui să producă ce este cel mai profitabil, precum tehnologie, iar la bunurile de larg consum să accepte și producători chinezi, asemenea importurilor din America de Sud.

„Așadar, această politică este absolut necesară. Americanii o fac, iată că o facem și noi, europenii, cu intenția de a ne asigura locurile de muncă, lanțurile de afaceri și tot ceea ce înseamnă producție și manufactură europeană. Soluția nu este, în primul rând, să interzici. Ideea de a interzice produsele chinezești este o mare prostie. Soluția este să semnezi acorduri de colaborare bilaterală, precum acordul cu Mercosur, cu țările din America de Sud, în baza cărora să existe, practic, o gestionare a comerțului între cele două mari puteri: Uniunea Europeană și China.

Altfel spus, să nu ne canibalizăm ofertele, să încercăm să producem ce putem aici în Europa, mai ales în domeniul tehnologiei, iar pentru bunurile de larg consum, în special îmbrăcăminte, încălțăminte și alte lucruri care țin de viața noastră de zi cu zi, da, putem să le dăm o șansă și producătorilor chinezi. La fel cum facem cu mărfurile din America de Sud, de unde importăm în acest moment și vom importa din ce în ce mai multe produse din carne, cereale și alte lucruri a căror producție este foarte costisitoare în Europa și care reprezintă un avantaj, având în vedere costurile mai mici din America de Sud și, implicit, prețurile care ar putea veni pe piața europeană”, conchide expertul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu, după negocierile cu liderii PSD pentru susținerea noului Guvern: “Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”
gandul.ro
image
Amenzi uriașe pentru șoferii de camioane care circulă prin București. Ce reguli se schimbă
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: patronul a fost omorât pentru un pariu pe piața neagră! Meciul s-a terminat 0-0
digisport.ro
image
Ce plante se potrivesc în spațiile puțin luminate
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
cancan.ro
image
Luca Niculescu anunță că ia în calcul indexarea pensiilor. Ce spune despre majorările de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă
playtech.ro
image
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Stupoare! După ce a pozat nud, ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” se convertește la iudaism
digisport.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație după întâlnirea dintre Luca Niculescu și PSD. Ce s-a decis
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
click.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
Catherine Zeta-Jones a pus piciorul în prag cu Michael Douglas! Ce i-a cerut actorului înainte să fie oficial împreună: „Continui cu ele sau cu mine”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Sabia de bronz, recuperată de arheologi
Sabia de bronz care a stat 3.000 de ani sub apă și încă are muchia ascuțită
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

OK! Magazine

image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit