UE pregătește noi măsuri pentru a contracara practicile comerciale ale Chinei, în contextul unui deficit comercial tot mai mare și al acuzațiilor de concurență neloială. Franța și Germania cer Comisiei Europene un mecanism de reacție rapidă, care să permită blocului comunitar să răspundă mai eficient atunci când consideră că piața este distorsionată. Analistul economic Adrian Negrescu explică pentru „Adevărul” de unde vin diferențele mari de preț dintre țări, cum funcționează politicile protecționiste și ce soluții are Europa la dispoziție.

Uniunea Europeană ia în calcul înăsprirea măsurilor comerciale împotriva Chinei Foto: arhiva

Cum sunt afectate industriile

Conform analistului economic, Europa a introdus taxe pentru produsele vândute prin platformele online chinezești pentru a-și proteja producătorii și comercianții. Măsuri similare ar putea fi extinse în industria auto, unde mașinile chinezești ieftine pun presiune pe producătorii europeni.

„Probabil acest tip de acțiune va fi extins și în industria auto, unde există deja o serie de taxe, dar ele sunt insuficiente pentru a stăvili valul de mașini chinezești ieftine”, spune Negrescu.

Analistul atrage atenția că problema depășește concurența dintre companii și poate afecta locurile de muncă și afacerile conexe.

„Nu vorbim despre concurență, ci despre fundamentele economice ale Uniunii Europene, despre locurile de muncă, despre fabricile de automobile și despre sutele de mii de afaceri conexe”, explică acesta. El subliniază că producătorii europeni suportă costuri mai mari, în condițiile în care în China „regimul de producție și de reglementare” este mai permisiv.

Soluții protecționiste

Potrivit lui Negrescu, soluția nu este interzicerea produselor chinezești, ci acorduri bilaterale, precum cel cu Mercosur. UE ar trebui să producă ce este cel mai profitabil, precum tehnologie, iar la bunurile de larg consum să accepte și producători chinezi, asemenea importurilor din America de Sud.

„Așadar, această politică este absolut necesară. Americanii o fac, iată că o facem și noi, europenii, cu intenția de a ne asigura locurile de muncă, lanțurile de afaceri și tot ceea ce înseamnă producție și manufactură europeană. Soluția nu este, în primul rând, să interzici. Ideea de a interzice produsele chinezești este o mare prostie. Soluția este să semnezi acorduri de colaborare bilaterală, precum acordul cu Mercosur, cu țările din America de Sud, în baza cărora să existe, practic, o gestionare a comerțului între cele două mari puteri: Uniunea Europeană și China.

Altfel spus, să nu ne canibalizăm ofertele, să încercăm să producem ce putem aici în Europa, mai ales în domeniul tehnologiei, iar pentru bunurile de larg consum, în special îmbrăcăminte, încălțăminte și alte lucruri care țin de viața noastră de zi cu zi, da, putem să le dăm o șansă și producătorilor chinezi. La fel cum facem cu mărfurile din America de Sud, de unde importăm în acest moment și vom importa din ce în ce mai multe produse din carne, cereale și alte lucruri a căror producție este foarte costisitoare în Europa și care reprezintă un avantaj, având în vedere costurile mai mici din America de Sud și, implicit, prețurile care ar putea veni pe piața europeană”, conchide expertul.