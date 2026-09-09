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China pregătește roboți umanoizi pentru război. Mașinile sunt testate în clădiri și tuneluri

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Structurile militare chineze accelerează cercetările privind posibila utilizare a roboților umanoizi în război. Armata testează deja astfel de sisteme în raport cu cerințele câmpului de luptă și studiază modul în care acestea ar putea interacționa cu soldații. Roboții nu sunt încă desfășurați în unități de luptă, însă interesul pentru aceștia a crescut în perioada 2025-2026, potrivit agenției Reuters.

Olimpiada roboților umanoizi de la Beijing
Olimpiada roboților umanoizi de la Beijing Foto: arhiva adevărul

Sistemul de apărare al Chinei studiază tot mai activ utilizarea militară a roboților umanoizi și se pregătește pentru o eventuală folosire a acestora în conflicte viitoare. Agenția a ajuns la această concluzie după ce a analizat peste 100 de achiziții militare chineze, studii științifice, brevete, publicații oficiale, documente guvernamentale și materiale ale companiilor din domeniul apărării.

Documentele arată că instituțiile militare testează deja roboții umanoizi pentru a verifica dacă îndeplinesc cerințele câmpului de luptă. De asemenea, acestea urmăresc achiziționarea de roboți și de tehnologii pentru antrenarea lor și analizează posibilitatea ca aceste mașini să acționeze împreună cu militarii. Acest domeniu s-a dezvoltat deosebit de rapid în 2025 și 2026, atenția fiind concentrată în special pe percepția mediului înconjurător, manipularea obiectelor și acumularea de date pentru antrenarea sistemelor.

La Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi, desfășurate luna trecută în China, roboții au sărit, au boxat și au dansat. Unii au atins, pe o distanță de 100 de metri, viteze superioare recordului atletului Usain Bolt. Publicul a urmărit deopotrivă evoluția rapidă a capacităților acestora și numeroasele căderi, larg distribuite ulterior pe rețelele sociale.

Armata Populară cere cercetătorilor să accelereze transferul tehnologiilor avansate din laboratoare pe poligoanele militare

La două zile după încheierea competiției, publicația oficială a Armatei Populare de Eliberare a Chinei, PLA Daily, și-a formulat propriile concluzii, îndemnând cercetătorii să accelereze transferul tehnologiilor avansate din laboratoare pe poligoanele militare, inclusiv în vederea pregătirii unor „luptători” robotizați.

Potrivit unei estimări realizate de BofA Global Research, în 2025 producătorii chinezi au asigurat aproximativ 95% din livrările mondiale de roboți umanoizi. Această dominație pe piața comercială îi oferă Armatei Populare de Eliberare acces la o industrie aflată în plină expansiune, în timp ce structurile militare își dezvoltă, în paralel, propriile scenarii de utilizare a acestor sisteme.

Interesul armatei chineze pentru roboții umanoizi reflectă viteza cu care evoluează tehnologiile militare la nivel mondial. Militarii chinezi urmăresc cu atenție experiența războiului ruso-ucrainean, iar această evoluție stimulează, la rândul ei, interesul armatelor din diverse țări pentru sistemele autonome.

Sistemele actuale consumă însă multă energie și rămân nesigure în afara demonstrațiilor controlate

Aaron Johnson, profesor de inginerie mecanică la Universitatea Carnegie Mellon, a subliniat că un câmp de luptă real generează o multitudine de situații imprevizibile, cu care roboții au dificultăți în a face față.

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Totodată, în China există deja un concept privind utilizarea roboților umanoizi în luptele urbane. Unul dintre scenarii prevede folosirea a șase „roboți de luptă” - care ar putea fi umanoizi, câini roboți sau vehicule terestre fără pilot - repartizați între două grupuri de asalt. Alături de infanterie, roboții ar urma să cureţe o clădire ocupată de inamic, etaj cu etaj și cameră cu cameră.

Acest scenariu a fost descris într-un studiu publicat în august 2025 de specialiștii centrului de testare al Universității Naționale de Tehnologii de Apărare din Xi’an. Autorii au simulat o unitate de asalt urban echipată cu tehnologie pe care o estimează a deveni disponibilă în următorii cinci până la zece ani. Studiul nu a precizat pe baza căror reguli ar putea roboții să folosească forța, ce armament ar putea purta sau cum ar trebui să acționeze în cazul întâlnirii cu civili.

Publicațiile militare chineze anticipează o extindere treptată a rolului roboților umanoizi, ale căror funcții ar putea evolua, în timp, „de la sprijinirea operațiunilor de luptă la participarea directă în luptă”. În decembrie, Comandamentul de Est al Armatei Populare de Eliberare a publicat un montaj video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care roboți militari, printre care umanoizi și sisteme cu patru picioare, străpungeau apărarea Taiwanului, într-un ipotetic conflict viitor.

Firma chineză Unitree demonstrează deja un progres rapid în dezvoltarea roboților umanoizi, pe fondul creșterii accelerate a acestei piețe. În august, compania a prezentat modelul Superman, capabil să sară de pe loc până la o înălțime de doi metri și să atingă o viteză de 12,66 metri pe secundă, adică aproximativ 45,6 km/h. Robotul a fost dezvoltat în puțin peste trei luni, deși reprezentanții Unitree au precizat că modelul se află încă în etapa de perfecționare. Până în luna iulie, compania fabricase și livrase, în total, aproximativ 18.000 de roboți umanoizi bipezi, în diverse modele.

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