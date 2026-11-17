Economisirea lunară nu le asigură automat românilor o rezervă pentru urgențe. Deși 57,9% dintre respondenți declară că gospodăria lor pune bani deoparte într-o lună obișnuită, 73,1% spun că nu ar putea acoperi o cheltuială neprevăzută echivalentă cu șase salarii lunare. Datele provin din Barometrul datoriilor 2026, realizat de Kantar pentru KRUK România, potrivit Adevărul Financiar.

Trei sferturi dintre români spun că nu pot acoperi cheltuieli de șase salarii Foto: arhivă

Doar 26,9% dintre participanți consideră că au resursele necesare pentru o asemenea cheltuială. În grupa de vârstă 56–65 de ani, proporția scade la 20,5%, ceea ce indică o vulnerabilitate mai ridicată în rândul acestor respondenți.

Cât pun deoparte cei care economisesc

În rândul celor care economisesc, suma mediană este de aproximativ 1.000 de lei lunar. Media ajunge însă la circa 2.200 de lei în 2026, față de aproximativ 1.900 de lei în 2025. Sumele mai mari puse deoparte de o parte dintre participanți ridică astfel media peste valoarea mediană. Numerarul este menționat ca formă de economisire de 64,4% dintre cei care strâng bani.

Economisirea este mai frecventă în rândul tinerilor de 18–35 de ani, unde ponderea ajunge la 68,1%. Procentul este de 73,1% pentru persoanele cu studii superioare și de 68,6% în București-Ilfov. În mediul urban, 61% dintre respondenți declară că pun bani deoparte.

Pentru cei care nu economisesc, principala piedică este lipsa banilor, indicată de 83%. Instabilitatea economică este menționată de 80,1%, iar cheltuielile care depășesc veniturile, de 78,1%.

Situația financiară se fragilizează

Indicele Sustenabilității Financiare a coborât la 50 de puncte în 2026, după 52 de puncte în 2025 și 56 în 2024. Între 2024 și 2026, ponderea persoanelor aflate într-o situație financiară fragilă a crescut de la 27,2% la 33,7%.

Totodată, 12% dintre respondenți au cel puțin o plată restantă. Valoarea medie a restanțelor este sub 4.200 de lei, relativ constantă față de 2025. Pentru creditele bancare și împrumuturile de la instituțiile financiare nebancare, restanța medie ajunge la aproximativ 5.800 de lei, în timp ce la facturi și servicii este de circa 2.000 de lei.

Aproape o treime nu își planifică bugetul

Deși 72% dintre participanți își evaluează cunoștințele financiare ca fiind ridicate, 70,3% consideră că au nevoie de o educație financiară mai bună. În același timp, 31,2% declară că nu își planifică niciodată bugetul personal sau familial.

În privința priorităților de cheltuieli, utilitățile și serviciile de bază sunt indicate de 91,3% dintre respondenți, iar alimentele, de 85,5%. Sănătatea ocupă locul al treilea, cu 75,4%. Aceste procente arată cât de des sunt menționate categoriile respective, nu ponderea lor în valoarea totală a bugetului.