Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor

Românii care vor să își păstreze economiile în instrumente cu risc redus au la dispoziție mai multe variante, de la depozitele bancare până la titlurile de stat. Noua ediție TEZAUR, lansată de Ministerul Finanțelor în noiembrie, vine cu dobânzi anuale de până la 7,50%, iar veniturile obținute nu sunt impozitate. În cazul depozitelor bancare, dobânzile pot ajunge la niveluri apropiate, însă câștigul efectiv este diminuat de impozitul de 10%.

Românii pot compara dobânzile oferite de bănci cu randamentele titlurilor de stat TEZAUR. Foto: arhivă

Oferta Ministerului Finanțelor este disponibilă până pe 4 decembrie 2026, cu scadențe de un an, trei ani și cinci ani. Dobânzile anuale sunt de 6,50%, 7%, respectiv 7,50%. Valoarea nominală a unui titlu este de un leu, ceea ce permite și persoanelor cu economii mai mici să investească.

Termenele de subscriere diferă în funcție de canalul utilizat. Prin Ghișeul.ro și Poșta Română, în mediul rural, titlurile pot fi cumpărate până pe 2 decembrie. Pentru subscrierile prin Spațiul Privat Virtual și Poșta Română, în mediul urban, termenul este 3 decembrie, iar la unitățile Trezoreriei Statului, 4 decembrie.

Cât contează impozitul în comparația dintre TEZAUR și depozitele bancare

Diferența dintre cele două instrumente devine mai clară atunci când dobânzile sunt comparate după plata taxelor. În cazul depozitelor bancare, câștigurile din dobândă sunt impozitate cu 10%, în timp ce veniturile obținute din titlurile de stat TEZAUR sunt neimpozabile.

Astfel, o dobândă bancară de 7% pe an se traduce într-un câștig net de 6,30%. Pentru ca un depozit să ofere același randament cu titlurile TEZAUR pe un an, respectiv 6,50%, banca ar trebui să acorde o dobândă brută de aproximativ 7,22%.

Potrivit unei comparații realizate de Adevărul Financiar, care a analizat ofertele standard de depozite în lei ale 15 instituții de credit, dobânzile diferă considerabil de la o bancă la alta, iar acest lucru se reflectă direct în câștigul obținut deponențiilor.

Ce dobânzi oferă băncile pentru depozitele în lei pe 12 luni

Bancă Dobândă brută anuală Câștig net la 10.000 lei TEZAUR - 12 luni 6,50% 650 lei TBI Bank - 12 luni 7,00% 630 lei ProCredit Bank - 12 luni 6,70% 603 lei Intesa Sanpaolo Bank - 12 luni 6,25% 562,50 lei Salt Bank - 12 luni 6,10% 549 lei Patria Bank 6,00% 540 lei Exim Banca Românească 5,60% 504 lei UniCredit Bank 5,50% 495 lei Banca Transilvania 5,40% 486 lei Libra Internet Bank 5,25% 472,50 lei BRD 5,20% 468 lei Raiffeisen Bank 5,20% 468 lei Garanti BBVA 5,10% 459 lei CEC Bank 5,05% 454,50 lei BCR 4,70% 423 lei ING Bank 4,50% 405 lei

Pentru o economie de 10.000 de lei păstrată timp de un an, titlurile TEZAUR aduc un câștig de 650 de lei. Dintre depozitele bancare analizate, cea mai mare dobândă standard este oferită de TBI Bank, de 7% pe an. După impozitare, câștigul ajunge la 630 de lei.

ProCredit Bank oferă o dobândă brută de 6,70%, ceea ce înseamnă un câștig net estimat la 603 lei pentru aceeași sumă. La Intesa Sanpaolo Bank, dobânda de 6,25% aduce 562,50 lei, în timp ce la Salt Bank, cu o dobândă de 6,10%, câștigul este de 549 de lei.

La celelalte instituții incluse în comparație, randamentele sunt mai mici. Patria Bank oferă 6%, Exim Banca Românească 5,60%, UniCredit Bank 5,50%, iar Banca Transilvania 5,40%. La Libra Internet Bank dobânda este de 5,25%, la BRD și Raiffeisen Bank de 5,20%, la Garanti BBVA de 5,10%, la CEC Bank de 5,05%, la BCR de 4,70%, iar la ING Bank de 4,50%.

În aceste condiții, pentru 10.000 de lei depuși timp de un an, TEZAUR aduce cel mai mare câștig dintre variantele analizate. Totuși, diferența față de oferta TBI Bank este de numai 20 de lei, ceea ce arată că alegerea nu trebuie făcută exclusiv în funcție de dobândă.

Ce se întâmplă cu economiile păstrate timp de trei ani

Diferențele devin mai vizibile în cazul investițiilor pe termen mai lung. Pentru titlurile TEZAUR cu scadență la trei ani, dobânda anuală este de 7%, fără impozitare.

În aceeași perioadă, TBI Bank oferă o dobândă brută de 7,50% pentru depozitele constituite pe 36 de luni. După reținerea impozitului, randamentul net scade la 6,75%. Banca Transilvania are o dobândă brută de 6,25%, iar Intesa Sanpaolo Bank și TechVentures Bank oferă 5,50% pentru depozitele online.

La Libra Internet Bank, dobânda este de 5%, în timp ce CEC Bank oferă 4,80% pentru depozitele online cu aceeași maturitate.

Potrivit unei comparații realizate de Adevărul Financiar, care a analizat ofertele băncilor pentru depozitele în lei pe o perioadă de 36 de luni, diferențele de dobândă se reflectă în câștigurile obținute de clienți la finalul perioadei de economisire.

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Dobânzile oferite de bănci pentru depozitele în lei pe 36 de luni

Bancă Dobândă brută Dobândă netă Câștig net la 10.000 lei TEZAUR - 36 luni 7,00% 7,00% 2.100 lei TBI Bank - 36 luni 7,50% 6,75% 2.025 lei Banca Transilvania - 36 luni 6,25% 5,625% 1.687,50 lei Intesa Sanpaolo - 36 luni 5,50% 4,95% 1.485 lei Libra Internet Bank - 36 luni 5,00% 4,50% 1.350 lei TechVentures Bank - 36 luni, online 5,50% 4,95% 1.485 lei CEC Bank - 36 luni, online 4,80% 4,32% 1.296 lei

Pentru o investiție inițială de 10.000 de lei, diferențele se reflectă în câștigul acumulat pe întreaga perioadă. Titlurile TEZAUR generează dobânzi totale de 2.100 de lei în trei ani, în condițiile în care plata se face anual.

Calculul realizat de Adevărul Financiar pentru o investiție de 10.000 de lei arată cât ar câștiga un deponent în funcție de instrumentul ales și de dobânda oferită.

Cât câștigi din 10.000 de lei în trei ani Câștigul cumulat pentru o investiție de 10.000 de lei, pe o perioadă de trei ani. Datele complete sunt disponibile în tabel. 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 TEZAUR - 3 ani TEZAUR - 3 ani TBI Bank - 3 ani TBI Bank - 3 ani Banca Transilvania - 3 ani Banca Transilvania - 3 ani Intesa Sanpaolo - 3 ani Intesa Sanpaolo - 3 ani Libra Internet Bank - 3 ani Libra Internet Bank - 3 ani TechVentures Bank - 3 ani TechVentures Bank - 3 ani CEC Bank - 3 ani CEC Bank - 3 ani lei 2.100,00 2.025,00 1.687,50 1.485,00 1.350,00 1.485,00 1.296,00 Valorile complete sunt disponibile în tabel. TEZAUR - 3 ani Câștig net (lei) 2.100,00 lei Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Cât câștigi din 10.000 de lei în trei ani Variantă Câștig net (lei) (lei) TEZAUR - 3 ani 2.100,00 TBI Bank - 3 ani 2.025,00 Banca Transilvania - 3 ani 1.687,50 Intesa Sanpaolo - 3 ani 1.485,00 Libra Internet Bank - 3 ani 1.350,00 TechVentures Bank - 3 ani 1.485,00 CEC Bank - 3 ani 1.296,00 Descarcă PNG Copiază link

Prin comparație, depozitul TBI Bank ar aduce aproximativ 2.025 de lei după impozitare, cu 75 de lei mai puțin decât titlurile de stat. La Banca Transilvania, câștigul estimat este de 1.687,50 lei, iar la Intesa Sanpaolo Bank și TechVentures Bank ajunge la 1.485 de lei.

Libra Internet Bank ar aduce un câștig de 1.350 de lei, în timp ce la CEC Bank suma ar fi de 1.296 de lei.

Pentru ca un depozit bancar să egaleze randamentul anual neimpozabil de 7% oferit de TEZAUR, banca ar trebui să acorde o dobândă brută de aproximativ 7,78%. Niciuna dintre ofertele bancare analizate nu atinge acest nivel.

Pentru scadența de cinci ani, titlurile TEZAUR oferă o dobândă anuală de 7,50%. În cazul unui depozit bancar, ar fi necesară o dobândă brută de aproximativ 8,33% pentru a obține același randament după plata impozitului.

Dobânzile din depozite pot atrage și obligații de plată a CASS

Câștigul obținut dintr-un depozit bancar nu trebuie analizat doar prin prisma impozitului pe dobândă. În anumite situații, veniturile din dobânzi pot contribui și la apariția obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Pentru veniturile realizate în 2026, plafoanele se raportează la salariul minim brut de 4.050 de lei valabil la 1 ianuarie. Majorarea salariului minim la 4.325 de lei de la 1 iulie nu modifică aceste praguri pentru veniturile obținute în cursul anului.

Astfel, obligația de plată a CASS apare atunci când veniturile relevante cumulate ating pragul de șase salarii minime brute, respectiv 24.300 de lei. Următoarele plafoane sunt de 48.600 de lei și 97.200 de lei.

Contribuția este de 10% din baza corespunzătoare plafonului în care se încadrează contribuabilul. Prin urmare, sumele datorate sunt de 2.430 de lei, 4.860 de lei și, respectiv, 9.720 de lei.

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În cazul unui depozit cu un randament net anual de 6,30%, ar fi necesară o economie de aproximativ 386.000 de lei, păstrată timp de un an, pentru ca dobânda netă să ajungă la primul prag de 24.300 de lei.

Pentru o sumă de 10.000 de lei, câștigul din dobândă nu generează singur obligația de plată a CASS. Totuși, situația se poate schimba dacă persoana obține și alte venituri extrasalariale care se cumulează la stabilirea plafonului.

În cazul titlurilor TEZAUR, veniturile sunt neimpozabile și nu intră în calculul plafoanelor pentru CASS.

Retragerea banilor înainte de scadență poate schimba alegerea

În cazul depozitelor bancare, condițiile de lichidare anticipată diferă de la o instituție la alta. De exemplu, la TBI Bank, închiderea depozitului înainte de scadență presupune aplicarea dobânzii la vedere pentru contul curent standard, ceea ce poate reduce semnificativ câștigul estimat inițial.

Și titlurile TEZAUR pot fi răscumpărate înainte de maturitate, însă procedura are alte consecințe. Investitorul trebuie să solicite răscumpărarea întregii sume subscrise, nu doar a unei părți din investiție. În plus, dobânzile deja plătite sunt scăzute din suma restituită.

Practic, persoana care solicită retragerea anticipată își recuperează suma investită, dar pierde câștigul obținut din dobânzile plătite anterior.

Din acest motiv, economiile de care investitorul ar putea avea nevoie în viitorul apropiat ar trebui analizate separat de sumele pe care le poate păstra până la scadență.

Cum sunt protejați banii în cazul celor două instrumente

Depozitele bancare eligibile beneficiază de o garanție de până la echivalentul a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă. În România, pentru instituțiile de credit care intră sub incidența schemei naționale, protecția este asigurată de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Există însă și instituții care funcționează în România prin sucursale ale unor bănci din alte state europene. În cazul TBI Bank, depozitele sunt protejate prin schema de garantare din Bulgaria, iar în cazul ING Bank, prin cea din Țările de Jos.

Titlurile TEZAUR nu sunt depozite bancare și nu beneficiază de această schemă de garantare. Ele reprezintă împrumuturi acordate direct statului român, care se obligă să plătească dobânda stabilită și să restituie suma investită la scadență.