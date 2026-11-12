 Românii vor putea economisi pentru pensie fără impozit pe câștiguri. Cum funcționează noile conturi de investiții din 2027 | adevarul.ro
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Românii vor putea economisi pentru pensie fără impozit pe câștiguri. Cum funcționează noile conturi de investiții din 2027

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De la 1 ianuarie 2027, românii vor putea economisi suplimentar pentru pensie prin conturi de investiții cu facilități fiscale. În funcție de varianta aleasă, avantajul va fi fie scutirea de impozit la retragerea banilor, fie deduceri fiscale la depunere, însă accesul la economii va fi condiționat de împlinirea vârstei de 65 de ani sau de deschiderea dreptului la pensie.

Bancnote de 100 de lei peste un plic
Românii pot economisi și investi fără impozitarea câștigurilor de la 1 ianuarie Foto: Shutterstock

Facilitățile nu reprezintă o scutire generală pentru toate investițiile unei persoane. Ele privesc exclusiv sumele investite prin aceste conturi, cu respectarea condițiilor legale,  potrivit Adevărul Financiar. Diferența esențială dintre cele două variante este momentul în care se acordă avantajul fiscal: la contribuție sau la retragere.

CEI-S: contribuții proprii și retrageri eligibile fără impozit

În varianta CEI-S, contribuțiile sunt făcute numai de titular. Veniturile obținute în cont nu sunt impozitate pe durata deținerii, iar sumele retrase în condițiile legii sunt scutite de impozitul pe venit și de contribuțiile sociale obligatorii, explică sursa citată.

Titularul nu beneficiază de o deducere fiscală pentru banii depuși, dar are avantajul scutirii la retragerea eligibilă. O persoană poate deține simultan un cont CEI-S și unul CEI-D, însă regimul fiscal ales pentru fiecare cont nu poate fi schimbat ulterior.

CEI-D: deduceri la depunere, impozit de 10% la retragere

Contul CEI-D permite contribuții atât din partea titularului, cât și a angajatorului. Pentru salariați, contribuțiile proprii se deduc din baza de calcul a impozitului pe venitul salarial la locul funcției de bază. La retragere se aplică însă un impozit final de 10% asupra sumelor retrase, nu doar asupra câștigului din investiții.

Exemplul prezentat de Adevărul Financiar pornește de la o contribuție de 500 de lei lunar. Dacă întreaga sumă este deductibilă, aplicarea cotei de impozit pe venit de 10% înseamnă o reducere a impozitului salarial cu 50 de lei pe lună, respectiv 600 de lei pe an. Calculul ilustrează economia fiscală la contribuție, nu un randament al investiției.

Ce pot plăti angajatorii și cum funcționează plafonul

Contribuțiile angajatorilor la CEI-D beneficiază de scutire de impozit și de contribuții sociale în limita plafonului lunar cumulat de 33% din salariul de bază, potrivit prezentării publicate de Adevărul Financiar. În acest plafon intră și celelalte beneficii eligibile prevăzute de Codul fiscal: nu este o limită rezervată exclusiv economisirii prin CEI-D.

Când pot fi retrași banii

Accesul la economii este condiționat de împlinirea vârstei de 65 de ani sau de deschiderea dreptului la pensie, în funcție de evenimentul care intervine primul. După îndeplinirea condițiilor legale, titularul poate solicita retrageri integrale sau parțiale. În cazul decesului, activele revin moștenitorilor, care le pot transfera într-un CEI de același tip sau le pot valorifica, cu aplicarea regimului fiscal corespunzător.

Facilitățile fiscale nu garantează câștigul

Tratamentul fiscal favorabil nu elimină riscul investițional. Randamentele nu sunt garantate, iar comisioanele pot reduce câștigul final. În plus, condițiile de retragere fac din aceste conturi un instrument de economisire pe termen lung, nu o sursă de bani disponibilă oricând.

Potrivit sursei citate, conturile vor putea fi deschise la bănci și societăți de servicii de investiții financiare autorizate să administreze portofolii, după îndeplinirea condițiilor legale și operaționale.

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