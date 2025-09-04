search
Trei operatori de furnizare a energiei electrice au scăzut tarifele sub 1,30 lei. Recomandarea ministrului Energiei

Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie.

Energie electrică FOTO: Pexels
Energie electrică FOTO: Pexels

”Uitându-mă pe comparatorul public de preţuri, am văzut că avem un operator de furnizare care vine cu o ofertă de 1 leu per kWh şi toţi celalţi operatori se învârteau în jurul cifrei de 1,50 lei. După o discuţie aplicată şi foarte fermă din partea mea, ca ministru, împreună cu ANRE şi Consiliul Concurenţei şi această analiză, am văzut mai multe scăderi şi avem deja trei operatori pe piaţa din România, operatori de furnizare a energiei electrice, a căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie”, a spus ministrul Energiei, după şedinţa de Guvern, scrie News.

”Tranzităm o perioadă extrem de importantă şi avem nevoie, şi ca anumite companii care au obţinut profituri serioase în România, să ţină cont de faptul că în această perioadă complicată trebuie să susţinem ţara. Şi mă bucur foarte mult că au înţeles acest mesaj şi prin măsurile pe care le-am discutat împreună cu ei, prin măsurile care voluntar au început deja să le regleze, de a-şi optimiza procese, de a-şi optimiza achiziţii, de a-şi optimiza costuri, am reuşit să vedem o tendinţă de scădere deja, care este evident că se va reflecta la facturile viitoare”, a precizat ministrul.

Ministrul a mai spus că legislaţia din România permite fiecărui utilizator a serviciilor de furnizare a energiei electrice, adică fiecare persoană, companie, în mod gratuit, într-un termen cuprins între 24 de ore şi 30 de zile, să schimbe operatorul de furnizare a energiei electrice şi să aleagă direct de pe site-ul Autorităţii de Reglementare în Energie, online, direct de acasă, iar dacă astăzi are o factură de 1,50 euro, din partea operatorului său, selectează zona geografică, judeţul din care face parte, vede care sunt ofertele şi poate să aleagă un operator de furnizare care vine cu oferte la 1,00, 1,20, 1,26 euro.

