Cinci măsuri pentru scăderea etapizată a prețului la electricitate. Planul ministrului Energiei

Ministrul Energiei a anunțat joi măsuri pentru reducerea etapizată a prețului energiei electrice, precizând că doar 51% din factura achitată de consumatori reflectă costul energiei active, restul fiind format din tarife de transport și distribuție, taxe și accize.

Potrivit ministrului, principalele direcții de intervenție sunt:

Operaționalizarea mecanismului Market Maker, menit să asigure lichiditatea pieței și să faciliteze tranzacțiile pe termen lung, ceea ce ar putea genera o corecție structurală a prețurilor;

Introducerea garanțiilor ferme în contractele de energie, pentru reducerea riscului de contrapartidă și creșterea încrederii în piața angro;

Tarife dinamice pentru consumatori, care să redistribuie cererea și să stimuleze utilizarea energiei în intervalele cu prețuri reduse;

Mecanism unic de achiziție pentru operatorii de distribuție, având potențialul de a diminua cu până la 25% costurile incluse în factura finală;

Unificarea programelor de eficiență energetică sub coordonarea Ministerului Energiei, pentru o implementare mai rapidă și integrată.

Pe lângă măsurile interne, Bogdan Ivan a anunțat că România a inițiat negocieri la nivel european pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune din 2026 până în 2030. O astfel de decizie ar putea tempera presiunea pe prețuri, oferind sistemului energetic național timp suplimentar pentru a dezvolta noi capacități de producție și pentru a evita dezechilibre majore în piață.

Ministerul estimează că aplicarea măsurilor va contribui nu doar la scăderea treptată a facturilor pentru consumatori, ci și la crearea unui cadru de tranzacționare mai predictibil, cu beneficii directe asupra volumului și structurii investițiilor în sectorul energetic.

Ce înseamnă tarife dinamice

Potrivit ministrului, în contextul tranziției energetice și al creșterii ponderii regenerabilelor, România trebuie să accelereze implementarea tarifelor dinamice, în linie cu recomandările Comisiei Europene și Eurelectric.

Odată cu ponderea tot mai mare a energiei electrice produse din surse regenerabile (in special solar), curba de producţie-consum a SEN (Sistemul Energetic Naţional) a cunoscut o schimbare de paradigmă. Vârfurile de consum se înregistrează în special în orele de seară (18-22), urmate de cele din orele de dimineaţă (06-11).

Cea mai ieftină energie pe piaţa SPOT (PZU - Piaţa pentru Ziua Următoare) este cea produsă și tranzacționată între orele 11-18. Ca exemplu, în data de marți 13 august 2025, în intervalul 11:00 - 13:00 prețul energiei a fost între 34 si 52 RON/MWh, în intervalul de vârf de dimineața între 400-500 RON/MWh, iar în intervalul de vârf de seară (orele 18-22) între 700 - 1.500 RON/MWh.

Astfel, și necesarul de echilibrare (respectiv import de energie) este semnificativ în orele cu vârf de consum de seară, ceea ce face ca prețul mediu pe piaţa din România să fie printre cele mai mari din UE (complementar cu provocările structurale - lipsa interconexiunilor cu Vestul).

„Astfel, similar altor pieţe de energie electrică din UE (ex: UK, Italia, Franţa, Estonia & Țările Baltice), odată cu schimbarea comportamentului de consum-producţie la nivel macro, România trebuie să încurajeze adaptarea consumului la nivelul consumatorului final în linie cu producția internă de energie (pentru a atenua exportul de energie la preţ mic şi importul la preţ mare). Analizând datele statistic, observăm că 16% din totalul locurilor de consum casnic înregistrează 43% din totalul consumului de energie electrică (consum >250 kWh/lună)”, a declarat Bogdan Ivan.

În prezent există în regulamentul de furnizare aprobat de ANRE obligația furnizorilor cu mai mult de 200.000 consumatori de a oferi tarife dinamice (preț orar înregistrat pe PZU), însă rata de contractare este mică, adică se pretează pentru o mică categorie de consumatori.

Având în vedere prețurile mari ale energiei electrice, ministerul a propus implementarea sistemului de prețuri dinamice sau diferențiate, mecanism prin care consumatorii pot beneficia de prețul real al energiei, atunci când este produsă.