Ministrul Energiei caută soluții pentru ieftinirea electricității: „Avem cinci măsuri care au fost agreate”

Coaliția de guvernare a agreat cinci măsuri pentru scăderea prețului la energia electrică, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.

Energia reprezintă un subiect de foarte mare interes şi, în urma discuţiilor demarate, au fost agreate cinci măsuri în cadrul Coaliţiei de guvernare, care au fost trimise şi Guvernului, în vederea scăderii preţului la energia electrică, a transmis Bogdan Ivan, citat de Agerpres.

„Subiectul energiei reprezintă un subiect de foarte mare interes.(...) De când am început discuţiile în căutare de soluţii pentru ca românii să nu mai plătească aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa am făcut progrese serioase. Deja suntem la stadiul în care avem cinci măsuri care au fost agreate şi în cadrul Coaliţiei de guvernare şi care au fost transmise Guvernului României pentru a fi adoptate în cadrul unui memorandum. Acestea vor veni complementar cu măsuri de rezolvare a problemei de fond, şi anume creşterea capacităţilor de producţie", a spus Ivan, subliniind că măsurile au fost stabilite împreună cu patronatele şi alţi actori din domeniu.

Acesta a precizat că durata medie de implementare a măsurilor variază între două săptămâni şi şase luni, dar că, în opinia sa, un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ şase luni, un an, până la care se vor vedea primele efecte.

Potrivit ministrului, una dintre măsuri vizează mecanismul de market maker, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei creând cadrul legal pentru ca acest mecanism să fie agreat, şi urmează ca, în perioada următoare, ministerul, în calitate de acţionar la principalele companii care produc energie în România, să ceară conducerii acestora o analiză asupra dorinţei de a se califica ca şi market maker.

„Am creat cadrul legal, avem câteva luni la dispoziţie pentru a operaţionaliza acest mecanism care va putea să ducă, împreună cu celelalte măsuri, la o scădere a preţului final. Scopul este unul foarte simplu. Niciuna din aceste măsuri nu funcţionează de una singură. Dacă ele nu vor fi luate în integru, într-un mod foarte clar şi precis, nu vom avea un efect pe care îl estimăm astăzi", a precizat ministrul.

El a adăugat că un alt mecanism, care a fost operaţionalizat încă de la începutul discuţiilor, a fost extinderea mecanismului de garantare a tranzacţiilor de energie pe piaţa angro.

„După ce ANRE a instituit această schemă, putem să spunem că o mare parte din ceea ce se putea discuta despre potenţial speculativ al pieţei de energie a fost eliminat. În momentul de faţă, cei care vor să cumpere în avans energie electrică sunt obligaţi să vină cu o garanţie de 10% pentru achiziţiile mai mari de şase luni şi cu o garanţie de 5% pentru achiziţiile mai mici de şase luni.

Dar în acest mecanism este evident că o mare parte din ceea ce se putea discuta despre potenţiale mecanisme de speculă au fost eliminate", a explicat şeful de la Energie.

De asemenea, ministrul a menţionat că în prezent, din totalul costului operatorilor de distribuţie, aproximativ 20% reprezintă consumul propriu tehnologic.

„Sunt anumite pierderi care, odată cu investiţiile în infrastructură, odată cu sisteme integrate digitale vor scădea. E un alt mecanism de achizitor unic care a fost gândit împreună cu piaţa şi care va putea să ducă la o scădere a acestei medii care la nivelul European se situează în jurul cifrei de 8-10%", a detaliat el.

Un alt punct vizează preţuri dinamice, contoare inteligente, sisteme integrate digital. Pe o analiză făcută asupra impactului în Marea Britanie, în Belgia, în Spania, în Germania, în ţările scandinave, această măsură, odată implementată, a dus la o scădere a preţului pentru consumatorul final de aproximativ 24%.

„Această măsură vine integrată tot împreună cu operatorii de distribuţie. Nu e suficient să instalăm doar smart meter care să nu partajeze date în timp real, ci am creat un mecanism prin Fondul pentru modernizare prin care, împreună cu operatorii privaţi, creăm soluţii integrate de consum", a explicat Ivan.

Acesta a precizat că urmează ca, în perioada următoare, împreună cu o parte dintre partenerii ministerului, să fie anunţată inclusiv producţia în România de astfel de dispozitive care să folosească tehnologie extrem de avansată şi care să deservească piaţa din România şi întreaga piaţă din Europa.

Totodată, ministrul Energiei a semnalat că în momentul de faţă există aproximativ 40 de linii de finanţare pe tot ce înseamnă eficienţă energetică, energie, din foarte multe agenţii guvernamentale şi din ministere, de la Agricultură până la Ministerul Fondurilor Europene, şi s-a agreat crearea unui mecanism prin care tot ce înseamnă investiţii în energie, în eficienţă energetică, să fie agreate la nivelul unui task force, care să fie condus de Ministerul Energiei, pentru a avea o viziune clară legat de tot ce înseamnă finanţarea energiei din România.

„E foarte complicat ca astăzi să ai 10 pagini de finanţări în diferite zone, să stai să faci o muncă de research în mod direct ca să vezi ce politici publice ai peste şase luni, un an, cinci ani, ca şi Minister al Energiei, cum proiectezi politicile publice pentru următorii cinci- zece ani, dacă nu ai această viziune globală asupra tuturor liniilor de finanţare. Din acest punct de vedere, deja avem memorandumul pregătit. El a fost trimis şi către Guvern, se lucrează acum la avizarea acestui act prin care vom ajunge să avem în sfârşit curat în tot ce înseamnă finanţări pentru energie şi eficienţă energetică în România. Iar acest lucru ne va ajuta foarte mult să fundamentăm toate politicile publice şi să dăm bani ţintit", a punctat Bogdan Ivan.

La rândul său, preşedintele Centrului român al Energiei, Corneliu Bodea, a subliniat că important este că aceste măsuri au rezultat printr-o consultare autentică şi reală cu industria şi cu alte autorităţi ale statului.

„Apoi eu cred că mai este important faptul că ele au rezultat şi reprezintă o intersecţie a unor poziţii, o intersecţie a unor poziţii între industrie - şi credeţi-mă că nici în cadrul industriei nu este uşor să intersectezi poziţiile tuturor jucătorilor - a poziţiilor Ministerului, autorităţii de reglementare, a politicului în general. Şi eu cred că asta este valoros. Mai cred, de asemenea, că nu este final acest demers. Eu cred şi, cu suportul domnului ministru, vom continua să avem acest dialog şi vom continua să identificăm, să facem în primul rând operaţionale aceste cinci măsuri şi să identificăm noi oportunităţi, noi soluţii. Transmitem şi un mesaj cu privire la preocuparea pe care industria, politicul, autorităţile statului o au în legătură cu ceea ce se întâmplă cu preţurile la energie. Este un mesaj care trebuie înţeles. Nimeni din industrie, sau cu atât mai puţin din autorităţile statutului nu beneficiază într-un climat în care preţurile la energie sunt mari", a transmis preşedintele Centrului român al Energiei, Corneliu Bodea.