Ministrul Energiei: „Ne pregătim pentru perioada în care vom renunța la plafonare”. Ce spune despre prețurile la gaz și energie electrică

România are 80% din depozitele de gaze pline, a asigurat ministrul Energiei, joi, 28 august, la Antena 3 CNN. Bogdan Ivan a subliniat că „preţul gazului nu va creşte” în această iarnă.

„Iarna are două componente importante: gazul și energia electrică. Cea mai importantă este componenta de gaz. Am prelungit schema de plafonare la gaz până la 31 martie 2026, anul viitor. Pentru a păstra un preț mic la gaz am făcut două lucruri: (...) Ne-am asigurat, împreună cu cei de la Transgaz și cu toți operatorii, că avem depozitele asigurate pentru iarna anului 2025-2026, umplute la un preţ ieftin, acum, din vară. Ieri am primit ultimele informații: avem peste 80% din depozite – peste media UE” a declarata Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai spus că „ne pregătim pentru perioada în care vom renunța la plafonare”.

„Ne pregătim pentru etapa în care vom exploata masiv gazul din Buzău și din proiectul Neptun Deep – platforma din Marea Neagră – pentru a folosi resursele proprii și a stimula puternic industria și economia", a adăugat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a subliniat afirmat că „iarna aceasta preţul gazului nu va creşte, 100%", precizând că, din factura primită de oameni pentru electricitate, „aproximativ 50% reprezintă costul energiei electrice active, iar restul este compus din tarifele de transport, distribuție, furnizare, TVA, accize etc".

Soluții „foarte tehnice”

În ceea ce privește energia electrică, România are mecanisme care ar trebui să echilibreze piața și să reducă prețul energiei într-o formă care să ducă la un trend descendent, a mai spus ministrul.

„Am găsit câteva soluții care sunt foarte tehnice, dar care, împreună, pot duce la o reducere a prețului pentru consumatorul final. (...) Vom lucra la un mecanism care a funcționat și în alte state europene și care a condus la scăderea prețurilor", a mai spus ministrul.