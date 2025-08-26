De ce au crescut atât de mult facturile la energia electrică. Explicații oficiale

Furnizorii de energie electrică au început să emită facturile fără prețuri plafonate. În unele cazuri, acestea au crescut de la 150 de lei, la 600 de lei, după regularizare, sau de la 68 de lei pentru un consum de aproape 100 kW, la 150 de lei, fără regularizare.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a anunțat deja că instituția pe care o conduce a pus în funcțiune un sistem de supraveghere a prețurilor, pentru a verifica dacă evoluțiile reflectă doar costul fiscal real sau dacă există creșteri „neobișnuit de mari”.

„TVA-ul se aplică în momentul în care emiți factura, deci în momentul în care emiți factura vei folosi rata de TVA legală în momentul ăla. Dar nu de aici vine diferența mare, între 19 – 21%”, a explicat Bogdan Chirițoiu la TVR Info.

De altfel, Consiliul Concurenței a precizat că nu toate companiile de electricitate au aceleași prețuri și că sunt și diferențe de 10% între oferte. Chirițoiu explică și ce anume ține încă o anumită preisune pe prețuri.

El a atras atenția că furnizorii de electricitate trebuie să ofere aceleași condiții pentru toți clienții, nu condiții mai bune doar pentru cei care vor să se mute, căci astfel se descurajează mobilitatea între furnizori.

„Am prevenit firmele, furnizorii tradiționali, să nu ofere măsuri de retenție numai pentru cei care vor să se mute. Pentru că sunt situații în care, când află furnizorul de electricitate că vrei să te muți la altă companie, vine și-ți face o ofertă mai bună ca să te rețină. Ceea ce în alte piețe n-ar fi anormal – în Telecomunicații se întâmplă, și n-avem o problemă cu asta. Dar aici am o piață de energie în care lumea încă nu e obișnuită să se mute de colo, n-avem mobilitatea pe care o avem în alte piețe. Și am zis nu – genul ăsta de practică îi blochează pe cei puțini care vor să se mute”, a explicat Bogdan Chirițoiu.