Transelectrica a investit 260 de milioane de lei în două instalații care stabilizează rețeaua electrică. Tehnologia este o premieră în sudul Europei

Transelectrica a finalizat o investiție de aproximativ 260 de milioane de lei pentru creșterea siguranței rețelei electrice din România. Două instalații moderne, amplasate la Sibiu Sud și Bradu, pot regla rapid tensiunea și pot contribui la integrarea energiei regenerabile. Proiectul a fost finalizat în august 2026, înaintea termenului contractual.

Două instalații moderne au fost amplasate la Sibiu Sud și Bradu Foto: Transelectrica

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica a marcat joi, 15 octombrie, la stația electrică Sibiu Sud, finalizarea proiectului care a presupus instalarea a două echipamente de tip STATCOM, destinate compensării puterii reactive. Potrivit companiei, tehnologia este implementată în premieră în sudul Europei.

Investiția are o valoare totală de aproximativ 260 de milioane de lei, din care 254,65 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare. Proiectul a fost finalizat integral în august 2026, cu aproximativ nouă luni înainte de termenul prevăzut în contractul de finanțare, respectiv mai 2027.

„Siguranța Sistemului Electroenergetic Național se construiește prin investiții care răspund concret provocărilor unei rețele aflate într-o continuă transformare”, a declarat Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Transelectrica. Potrivit acestuia, investiția va permite gestionarea mai eficientă a variațiilor din rețea, reducerea riscurilor de instabilitate și consolidarea infrastructurii de transport al energiei electrice.

Ce sunt instalațiile STATCOM și cum ajută rețeaua electrică

Cele două instalații au fost montate în stațiile electrice Sibiu Sud și Bradu și au fiecare o putere nominală de ±150 MVAr. Acestea formează un sistem de compensare a puterii reactive unic în Rețeaua Electrică de Transport din România.

STATCOM este o tehnologie care permite reglarea dinamică a tensiunii electrice și compensarea rapidă a variațiilor de putere reactivă. Aceasta contribuie la menținerea parametrilor de funcționare ai rețelei în limitele necesare și la reducerea riscului unor dezechilibre care pot afecta transportul energiei electrice.

Pe înțelesul consumatorilor, instalațiile nu produc energie electrică, ci ajută rețeaua să funcționeze stabil și să transporte energia în condiții de siguranță. Rolul lor devine important mai ales atunci când apar variații rapide ale consumului, congestii în rețea sau condiții dificile de funcționare.

Potrivit Transelectrica, tehnologia permite reglarea continuă a tensiunii, creșterea stabilității atât în regim normal, cât și în situații de avarie și amortizarea oscilațiilor de tensiune care pot apărea între zonele sistemului european interconectat ENTSO-E.

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Instalațiile sunt concepute să răspundă rapid variațiilor parametrilor rețelei, inclusiv în perioadele cu un consum redus de energie electrică, când controlul tensiunii poate deveni mai dificil.

De ce sunt importante pentru integrarea energiei regenerabile

Investiția vine într-un moment în care sistemele energetice trebuie să gestioneze volume tot mai mari de energie produsă din surse regenerabile, precum instalațiile fotovoltaice și eoliene. Producția acestora variază în funcție de condițiile meteorologice, ceea ce impune cerințe suplimentare pentru echilibrarea și controlul rețelei.

Prin reglarea rapidă a tensiunii și compensarea puterii reactive, instalațiile STATCOM pot contribui la creșterea flexibilității operaționale și la integrarea unor cantități mai mari de energie regenerabilă în sistem.

De asemenea, acestea pot sprijini transportul energiei în situații de congestie și pot reduce riscurile de instabilitate asociate variațiilor rapide de sarcină sau unor evenimente neprevăzute.

Pentru sistemul energetic național, investiția urmărește consolidarea capacității de transport și creșterea rezilienței rețelei. Aceste obiective sunt importante în contextul modernizării infrastructurii energetice și al tranziției către un sistem în care producția de energie este tot mai diversificată.

Instalațiile au fost puse în funcțiune înainte de termen

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost semnat la 16 august 2023. Proiectul a fost realizat de asocierea Siemens Energy SRL – Electromontaj SA.

Instalația de la Sibiu Sud a fost energizată și pusă în funcțiune în decembrie 2025, iar cea de la Bradu, în mai 2026. Finalizarea integrală a investiției a avut loc în august 2026, înaintea termenului stabilit pentru luna mai 2027.

Potrivit companiei, cele două echipamente reprezintă o soluție tehnologică avansată pentru modernizarea Rețelei Electrice de Transport și pentru adaptarea acesteia la cerințele tot mai complexe ale sistemului energetic.

Finanțarea nerambursabilă de 254,65 milioane de lei a fost asigurată prin Fondul pentru Modernizare, instrument destinat susținerii investițiilor care contribuie la modernizarea infrastructurii energetice și la obiectivele tranziției energetice.

Transelectrica susține că proiectul va contribui la creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, la îmbunătățirea flexibilității rețelei și la integrarea surselor regenerabile, într-un context în care infrastructura de transport trebuie să răspundă unor cerințe tehnice tot mai complexe.