Tot mai mulți români își pun banii la bursă. Ce trebuie să știi înainte să investești

Numărul investitorilor raportați în fondurile locale de acțiuni a crescut cu aproximativ 110% într-un an, de la 148.139 în iulie 2025 la 310.788 în iulie 2026, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF). În aceeași perioadă, indicele principal al Bursei de Valori București, BET, a avansat cu aproximativ 79%. Pentru cei care intră acum pe piață, creșterea din ultimul an nu garantează însă câștiguri viitoare.

Creșterea bursei atrage tot mai mulți investitori către fondurile de acțiuni. Foto: Arhivele Naționale ale României.

Interesul pentru investiții s-a reflectat și în sumele atrase de fondurile de acțiuni. În iulie 2026, acestea aveau active nete de aproximativ 17,47 miliarde de lei și au înregistrat intrări nete de aproape 1,12 miliarde de lei. Prin comparație, în iulie 2025, intrările nete lunare fuseseră de aproximativ 122 de milioane de lei.

Evoluția a continuat și în lunile următoare, dar fluxurile de bani nu au mers în aceeași direcție. În septembrie 2026, numărul investitorilor raportați în fondurile locale de acțiuni ajunsese la 341.528, față de 163.557 în septembrie 2025. În aceeași lună, fondurile au înregistrat ieșiri nete de aproximativ 329,5 milioane de lei, după intrări nete de aproape 794,7 milioane de lei în august.

Ai intrat la bursă în 2026? Cinci lucruri de știut

1. Creșterea din ultimul an nu garantează câștiguri viitoare

Indicele BET a urcat de la 20.189,38 puncte la sfârșitul lunii iulie 2025 la 36.154,88 puncte la sfârșitul lunii iulie 2026. Avansul a fost de aproximativ 79,1%.

Pentru cine intră acum pe piață, creșterea din ultimul an nu trebuie privită ca o garanție a unor câștiguri similare în perioada următoare. Prețurile acțiunilor pot fluctua, iar perioadele cu randamente ridicate pot fi urmate de corecții.

2. Acțiuni sau fonduri de investiții? Trebuie să știi ce alegi

Cumpărarea directă de acțiuni și investiția printr-un fond de acțiuni sunt două variante diferite.

Când cumpără acțiuni, investitorul devine acționar într-o companie, iar rezultatul investiției depinde de evoluția acesteia. În cazul unui fond de acțiuni, banii mai multor investitori sunt administrați împreună și plasați într-un portofoliu de instrumente financiare, potrivit strategiei fondului.

Acest tip de fond poate oferi acces la mai multe companii printr-o singură investiție. Asta nu înseamnă însă că riscurile dispar. Fondurile cu expunere ridicată pe acțiuni se numără printre categoriile cu un nivel de risc mai mare, din cauza fluctuațiilor pieței bursiere.

Înainte de a alege un fond, investitorii trebuie să verifice strategia acestuia, instrumentele în care sunt plasați banii și nivelul de risc asumat.

3. Diversificarea contează mai mult decât alegerea unei singure acțiuni

Plasarea tuturor banilor într-o singură companie sau într-un singur sector poate crește expunerea la pierderi. Dacă firma respectivă înregistrează rezultate slabe sau sectorul din care face parte traversează o perioadă dificilă, valoarea investiției poate scădea semnificativ.

Diversificarea presupune distribuirea banilor între mai multe instrumente financiare și, după caz, clase de active.

Fondurile de investiții pot oferi acces la mai multe companii printr-un singur instrument, însă gradul de diversificare diferă de la un fond la altul. De aceea, este important ca investitorii să citească documentele fondului și să verifice în ce active sunt plasați banii.

4. Orizontul de timp trebuie ales în funcție de riscul asumat

Investițiile în acțiuni presupun fluctuații, iar valoarea portofoliului poate scădea inclusiv pe perioade mai lungi. Din acest motiv, perioada pentru care sunt investiți banii și toleranța la risc sunt criterii importante în alegerea unui fond.

AAF recomandă ca investitorii să țină cont de intervalul în care intenționează să păstreze banii investiți și de posibilitatea de a suporta pierderi temporare. Fondurile cu expunere mare pe acțiuni sunt asociate, în general, cu un orizont investițional mai lung decât instrumentele cu risc redus.

Banii de care o persoană are nevoie în viitorul apropiat trebuie diferențiați de sumele pe care și le poate permite să le expună fluctuațiilor bursiere. Alegerea unei investiții trebuie raportată la obiectivele financiare și la situația fiecărui investitor.

5. Verifică taxele, documentele și administratorul fondului

Înainte de a investi, este importantă citirea documentelor fondului, în special a prospectului și a documentului cu informații esențiale pentru investitori (DICI). Acestea prezintă strategia de investiții, riscurile, costurile și condițiile de subscriere și răscumpărare.

Comisioanele pot influența randamentul final. Investitorii trebuie să verifice atât costurile de administrare, cât și eventualele comisioane de cumpărare sau răscumpărare, în funcție de fond.

De asemenea, trebuie verificat dacă administratorul și entitatea prin care se face investiția sunt autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).