Bursa de la București a deschis pe roșu după amenzile uriașe aplicate băncilor de Consiliul Concurenței

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de luni, 8 iunie, în scădere, cu aproape toți indicii pe roșu, după ce Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei unui număr de 10 bănci.

Indicele principal BET a scăzut cu 0,05%, până la 30.027,52 puncte.

Cea mai amplă corecție a fost înregistrată de BET-FI, indicele care urmărește fostele SIF-uri și Fondul Proprietatea, acesta pierzând 0,92%.

În schimb, BET-NG, indicele companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a fost principalul câștigător al zilei, cu un avans de 0,46%.

Restul indicilor au consemnat variații reduse, majoritatea închizând ședința cu scăderi ușoare de până la 0,21%.

De asemenea, acțiunile Băncii Transilvania au scăzut cu 1,24%, până la 38,34 lei, în timp ce titlurile BRD au înregistrat un declin de 2,13%, la 29,85 lei.

Scăderile vin după ce duminică, 7 iunie, 10 bănci au primit amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane de euro), în urma unei investigații privind încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a ROBOR.

Amenzile aplicate sunt următoarele:

Banca Transilvania – 875,74 milioane lei Banca Comercială Română (BCR) – 577,36 milioane lei Raiffeisen Bank – 442,49 milioane lei UniCredit Bank – 431,03 milioane lei BRD – Groupe Société Générale – 412,47 milioane lei ING Bank – 405,91 milioane lei CEC Bank – 332,98 milioane lei Exim Banca Românească – 96,49 milioane lei OTP Bank România (sancțiune separată) – 85,03 milioane lei Libra Internet Bank – 45,86 milioane lei Intesa Sanpaolo Bank România – 28,1 milioane lei.

Cu toate acestea, băncile sancționate resping acuzațiile autorității și susțin că au respectat în permanență regulile impuse de Banca Națională a României.

Instituțiile de credit anunță că vor contesta decizia în instanță, unele dintre ele calificând sancțiunile drept arbitrare, nefundamentate sau bazate pe o interpretare eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare.