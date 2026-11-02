 Ce vor antreprenorii să schimbe în economia României. Educația și sprijinul pentru firme, în fruntea priorităților de investiții | adevarul.ro
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Ce vor antreprenorii să schimbe în economia României. Educația și sprijinul pentru firme, în fruntea priorităților de investiții

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Educația și formarea profesională, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și securitatea energetică sunt principalele domenii în care antreprenorii consideră că România ar trebui să investească în următorii cinci ani. Aproape patru din zece oameni de afaceri chestionați au indicat educația drept prioritate, iar un procent apropiat cere măsuri de susținere pentru IMM-uri. Rezultatele arată că mediul de afaceri pune accent atât pe pregătirea forței de muncă, cât și pe condițiile în care companiile își desfășoară activitatea.

Doi specialiști analizează niște grafice economice
Mediul de afaceri își dorește să schimbe modul de educare și formare profesională Foto: arhivă

Datele sunt incluse în cea de-a treia ediție a Barometrului Antreprenorilor New Money-INSCOP (BANI), realizat de INSCOP Research la comanda revistei New Money. Cercetarea a fost efectuată în perioada 19-26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori cu afaceri în România.

Educația și formarea profesională, prima prioritate

39,3% dintre antreprenorii intervievați consideră că România ar trebui să investească prioritar în educație și formare profesională în următorii cinci ani. Este cel mai ridicat procent din clasamentul domeniilor incluse în cercetare.

La o distanță mică se află sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori, indicată de 38,2% dintre respondenți. Energia și securitatea energetică ocupă locul al treilea, cu 29,6%.

Rezultatele sugerează că antreprenorii văd dezvoltarea economiei prin două nevoi complementare: oameni mai bine pregătiți pentru cerințele pieței muncii și firme care să aibă condiții mai bune pentru a crește. Într-o economie în care companiile concurează pentru angajați și încearcă să-și controleze costurile, pregătirea profesională și accesul la sprijin pentru investiții devin teme importante.

Infrastructura și agricultura, înaintea digitalizării administrației

Pe următoarele poziții se află infrastructura rutieră și feroviară, menționată de 26,1% dintre respondenți, și agricultura și procesarea produselor agricole, cu 25,8%.

Reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice sunt considerate priorități de 24,2% dintre antreprenori. Industria și producția locală au fost indicate de 20%, iar sănătatea de 18,4%.

Digitalizarea și infrastructura digitală au fost menționate de 17% dintre cei chestionați, în timp ce cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică au obținut 12,7%.

La coada clasamentului se află turismul, cu 7,5%, tranziția verde și protejarea mediului, cu 1,7%, în timp ce 2,6% au indicat alte domenii. Doar 0,6% dintre respondenți nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Ce transmite clasamentul despre problemele firmelor

Ordinea priorităților arată că antreprenorii nu privesc investițiile publice doar prin prisma proiectelor mari de infrastructură sau a sectoarelor considerate strategice. Ei pun pe primul plan și resursele umane, capacitatea firmelor mici de a rezista și de a se dezvolta, precum și predictibilitatea mediului economic.

Sprijinirea IMM-urilor este aproape la egalitate cu educația, ceea ce arată importanța acordată companiilor locale în dezvoltarea economiei. În același timp, aproape un sfert dintre respondenți indică reducerea birocrației și digitalizarea administrației drept direcții prioritare. Pentru firme, procedurile administrative și relația cu instituțiile publice pot influența timpul și costurile necesare desfășurării activității.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că ediția din acest an evidențiază „starea de alertă în contextul crizelor suprapuse”, dar și nevoia de reconstruire a încrederii în economia României. Acesta subliniază importanța unui parteneriat între marii investitori străini și antreprenorii locali, care au nevoie de predictibilitatea politicilor publice.

Barometrul a ajuns la a treia ediție

Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP este realizat anual și urmărește opiniile oamenilor de afaceri cu privire la evoluția economiei românești, serviciile publice, situația propriilor companii și relația României cu Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Rezultatele celei de-a treia ediții sunt prezentate marți, 3 noiembrie 2026, în cadrul unui eveniment organizat la STUP – Banca Transilvania, în București. Cercetarea va fi prezentată de Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, iar printre invitați se numără reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri.

Evenimentul îi reunește, printre alții, pe Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, Roxana Pintea, senior director corporate affairs la Philip Morris România, și Tiberiu Dănățiu, director Corporate Affairs & Retail Media și membru în boardul Auchan.

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori, reprezentativ pentru comunitatea antreprenorială cu afaceri în România.

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