 TAROM își pregătește al doilea Boeing 737 MAX 8. Avionul „Mircea Lucescu” a efectuat un nou zbor de test | adevarul.ro
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TAROM își pregătește al doilea Boeing 737 MAX 8. Avionul „Mircea Lucescu” a efectuat un nou zbor de test

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Al doilea Boeing 737 MAX 8 care va intra în flota TAROM, înmatriculat YR-BGO și botezat „Mircea Lucescu”, a fost vopsit în schema companiei aeriene și a efectuat al doilea zbor de test. Primul avion, YR-BGN, ar urma să fie livrat la București la începutul lunii septembrie, iar cel de-al doilea, la sfârșitul lunii septembrie.

Avion Tarom
Avionul TAROM „Mircea Lucescu” a făcut al doilea zbor de test. Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor publicate de BoardingPass, aeronava Boeing 737 MAX 8 YR-BGO, care va purta numele „Mircea Lucescu”, a fost vopsită în schema TAROM și a efectuat al doilea zbor de test.

Aeronava este al doilea dintre cele două Boeing 737 MAX 8 pe care compania aeriană de stat urmează să le preia pentru înnoirea flotei.

În răspunsurile transmise BoardingPass, TAROM a precizat că primul Boeing 737 MAX 8 este programat pentru livrare la finalul lunii august sau începutul lunii septembrie, în timp ce al doilea avion, YR-BGO, ar urma să ajungă la București la finalul lunii septembrie.

Primul avion, vopsit, dar fără un nou zbor de test

Primul Boeing 737 MAX 8 asamblat pentru TAROM, înmatriculat YR-BGN și botezat „Ivan Patzaichin”, a fost la rândul său vopsit în culorile companiei.

Aeronava a efectuat însă până acum un singur zbor de test, în urmă cu mai bine de o lună. Nu este clar de ce primul MAX nu a mai efectuat un alt zbor după vopsire.

În mod normal, aeronavele de acest tip sunt livrate clienților într-un interval de aproximativ trei-patru săptămâni de la primul zbor de test, astfel că întârzierea livrării ridică întrebări privind calendarul programului de înnoire a flotei TAROM.

Două aeronave noi pentru flota TAROM

Cele două Boeing 737 MAX 8 fac parte din procesul de modernizare a flotei companiei aeriene de stat.

Primul avion va purta numele „Ivan Patzaichin”, iar al doilea, „Mircea Lucescu”. TAROM a anunțat că a ales numele unor personalități importante ale sportului românesc pentru noile aeronave.

„Mircea Lucescu” ar urma să fie al doilea Boeing 737 MAX 8 care va ajunge în flota companiei, dacă actualul calendar de livrare va fi respectat.

Noile aeronave sunt destinate operării curselor europene și fac parte din planul TAROM de modernizare a flotei.

Boeing 737 MAX 8 este una dintre cele mai noi versiuni ale familiei 737 și are un consum de combustibil mai redus față de generațiile anterioare, precum și o autonomie mai mare, caracteristici care permit operarea unor rute europene și regionale.

TAROM operează în prezent cu aeronave Boeing 737 și ATR, iar introducerea celor două MAX 8 reprezintă un pas important în procesul de înnoire a flotei.

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