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Prima aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele „Mircea Lucescu”

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TAROM a anunțat că prima aeronavă Boeing 737 MAX care va intra în flota companiei și va contribui la procesul de modernizare a transportatorului național va purta numele lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai apreciați și titrați antrenori din istoria fotbalului românesc.

Avion Tarom la sol
Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit utilizarea numelui „Mircea Lucescu”. Foto Shutterstock

Protocolul pentru utilizarea numelui a fost semnat marți, 3 iunie, de Elena și Răzvan Lucescu, soția și fiul selecționerului naționalei României, alături de directorul general al TAROM, Bogdan Costaș. Potrivit companiei, familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui.

Mircea Lucescu este considerat cel mai titrat antrenor din fotbalul românesc, cu performanțe obținute atât în România, cât și în Turcia și Ucraina. De-a lungul carierei, el a câștigat numeroase titluri naționale și a reușit să ducă o echipă românească până în semifinalele cupelor europene.

Familia Lucescu: „Este un omagiu pe care îl primim cu emoție și recunoștință”

Cu ocazia semnării protocolului, Răzvan Lucescu a declarat că gestul reprezintă o recunoaștere a întregii cariere construite de tatăl său în fotbalul românesc și european.

Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu.

TAROM: Mircea Lucescu reprezintă un simbol al performanței

Directorul general al companiei, Bogdan Costaș, a explicat că alegerea numelui nu este întâmplătoare și că aceasta vine în contextul în care TAROM dorește să asocieze procesul de modernizare a flotei cu personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri şi din situaţii în care nimeni nu le dădea nicio şansă şi care, prin muncă, disciplină şi un set de valori morale solide, au reuşit să facă performanţă şi să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt şi valorile TAROM”, a declarat Bogdan Costaş.

Noul Boeing 737 MAX „Mircea Lucescu” va intra în serviciu în această vară și va opera zboruri către marile capitale europene.

Ne dorim ca fiecare zbor cu această aeronavă să le amintească pasagerilor că TAROM, la fel ca marii sportivi ai României, are capacitatea de a trece peste orice obstacole pentru a depăşi aşteptările şi a-i face mândri pe români”, a mai spus directorul general al companiei.

După Nadia Comăneci, încă un nume important al sportului românesc ajunge pe aeronavele TAROM

Inițiativa continuă proiectul început de companie în 2024, când una dintre aeronavele sale a primit numele Nadiei Comăneci.

Protocolul de utilizare a numelui fostei mari gimnaste a fost semnat în aprilie 2024, iar aeronava Boeing 737-800 „Nadia Comăneci” a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. Avionul continuă și în prezent să opereze curse comerciale în rețeaua TAROM.

Prin denumirea noii aeronave Boeing 737 MAX, compania marchează atât continuarea procesului de reînnoire a flotei, cât și asocierea acestui program cu personalități care au contribuit la promovarea imaginii României pe plan internațional.

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