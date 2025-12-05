search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Statul se împrumută din nou de la populație: Ce dobânzi oferă la ultima ediție FIDELIS din 2025

Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie și până vineri, 12 decembrie 2025.

Colaj foto care îndeamnă la investiții în titlurile de stat Fidelis
Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție FIDELIS din 2025. Foto arhivă

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot alege dintre următoarele emisiuni, în funcție de moneda și maturitatea dorită:

Titluri de stat în LEI:

  • 7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani;
  • 7,50% – scadența la 6 ani;
  • 7,10% – scadența la 4 ani;
  • 6,55% – scadența la 2 ani.

Titluri de stat în EURO:

  • 6,20% – scadența la 10 ani;
  • 4,75% – scadența la 5 ani;
  • 3,75% – scadența la 3 ani.

Beneficiile speciale pentru donatorii de sânge continuă

Ministerul Finanțelor continuă să recompenseze solidaritatea social prin tranșa dedicată donatorilor de sânge și oferă cea mai mare dobândă din această ediție: 7,55%.

Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iulie 2025 beneficiază de condiții preferențiale:

  • Dobândă maximă: 7,55% pe an.
  • Accesibilitate crescută: Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei.
  • Plafon generos: Se pot investi până la 100.000 lei în această tranșă.

Cum se realizează subscrierea

Procesul este simplu și accesibil. Subscrierea se poate face prin intermediul rețelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Praguri minime de subscriere:

  • 5.000 lei pentru emisiunile standard în lei;
  • 500 lei pentru emisiunea dedicată donatorilor;
  • 1.000 euro pentru emisiunile în euro.

Informații privind termenii și condițiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secțiunea Datorie Publică și pe paginile instituțiilor partenere www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.unicredit.ro ; www.tradeville.ro;www.bvb.ro - Programul FIDELIS).

Avantajele investiției în Programul FIDELIS

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Românii, îngrijorați după preschimbarea titlurilor Tezaur 2026

Ministerul Finanțelor a anunțat recent o operațiune de preschimbare a titlurilor de stat care ajung la scadență în 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a le transforma în obligațiuni cu maturitate extinsă până în 2035. Decizia a stârnit neliniște în rândul celor care au împrumutat statul prin programul Tezaur, unii întrebându-se dacă își vor mai primi banii la termenul inițial.

„Dacă statul e obligat să le dea atât noționalul, principalul acelui bond, cât și dobânda finală, deci, da, vor primi dobânda și principalul la scadență, dacă le țin. Dacă le vând guvernului și le schimbă cu altă obligație, scadența de 10 ani, rămân cu noile obligațiuni”, explică economistul Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”.

Așadar, investitorii care aleg să păstreze titlurile de stat până la scadența din 2026 își vor primi integral banii și dobânda promisă, în baza obligațiilor contractuale asumate de stat.

Întrebat dacă cei care nu vor să preschimbe titlurile pentru 2035 mai au garanții ferme, Codîrlașu precizează: „Au același grad de protecție, pentru că obligațiunea are un prospect. Dacă statul nu respectă acel prospect, se numește default. Deci, e obligat să respecte prospectul odată ce au emis obligațiune în baza lui. Deci, nu se întâmplă absolut nimic pentru cei care nu vor să prelungească cu încă 10 ani maturitatea.”

În privința sensului economic al operațiunii, economistul spune că: „Statul, da, are o problemă cu lichiditatea și orice majorare a scadenței îl avantajează mai ales că au scăzut puțin dobânzile sub 7 și vrea să prelungească scadența acelor obligațiuni și la o rată puțin mai mică decât în trecut.”

El explică faptul că măsura are ca efect „blocarea acelor bani pe încă 10 ani”, o decizie care ajută la gestionarea presiunilor bugetare, dar care merită evaluată atent de investitori. „La investițiile în obligațiuni, întotdeauna să avem în vedere ce dobândă primim pe perioada de deținere și care e inflația pe perioada de deținere. Iar când scădem dobânda minus inflație, să iasă plus. Altfel, în termen real, pierdem. Adică primim mai puțină putere de cumpărare decât am dat. Deci aici, asta e esențial în decizia de a deține niște obligațiuni.”

