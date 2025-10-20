Finanțele au împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație într-o singură săptămână

Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație, prin emiterra titlurilor de stat din perioada 10 – 17 octombrie 2025, a informat luni instituția, precizând că s-au înregistrat 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.

Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfãșuratã în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri în valoare totalã de aproximativ 2,2 miliarde de lei, înregistrând 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.

Tranșa denominatã în euro, cu scadențã la 10 ani și dobândã de 6,50%, a continuat sã fie cea mai solicitatã pe segmentul valutã, demonstrând interesul investitorilor pentru plasamentele pe termen lung. În doar 8 zile, plasamentele pe aceastã tranșã au depãșit echivalentul a 492,4 milioane lei (96.765.500 euro), fiind subscrise prin 3.746 de ordine.

„Încrederea pe care investitorii o aratã constant în titlurile de stat FIDELIS este un semnal puternic pentru stabilitatea financiarã a României. Suma totalã investitã de 2,2 miliarde de lei atrasã în aceastã ediție valideazã eforturile noastre de a oferi instrumente sigure, neimpozabile și avantajoase. FIDELIS este un angajament pe termen lung fațã de dezvoltarea pieței de capital. Iar parteneriatul nostru cu donatorii-investitori, care au plasat peste 143 de milioane de lei, subliniazã valoarea pe care o acordãm responsabilitãții sociale și solidaritãții”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Parteneriatul cu campania „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizatã alãturi de „Morning Glory cu Rãzvan Exarhu” și Rock FM, a stimulat din nou generozitatea.

Un numãr de 3.235 de donatori-investitori au subscris suma de 143.718.700 lei în tranșa specialã dedicatã, beneficiind de cea mai mare dobândã a ediției: 8,20% la scadența de 2 ani. Acești investitori au beneficiat și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la doar 500 lei.

Cele mai accesate emisiuni ale ediției:

· emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani și dobânda de 7,20%, a înregistrat un total de 606.160.200 lei investiți, prin 6.356 de ordine, fiind cea mai accesatã tranșã ca numãr de subscrieri;

· emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani și dobânda de 6,50%, a atras o sumã totalã investitã de 96.765.500 euro, echivalentul a peste 492,4 milioane de lei, prin 3746 de ordine de subscriere;

· emisiunea în euro, cu scadența la 3 ani și dobânda de 4,15%, a atras un interes semnificativ de 96.619.500 euro, echivalentul a peste 491,6 milioane lei, prin 3.331 de ordine.

În ceea ce privește celelalte emisiuni în lei, tranșa cu scadența la 6 ani și dobânda de 7,90% a cumulat 126.368.000 lei, iar emisiunea cu scadența la 4 ani și dobânda de 7,60% a atras 70.562.300 lei.

Emisiunea în euro cu scadența la 5 ani și dobânda de 5,25% a strâns 52.711.300 euro, echivalentul a peste 268,2 milioane lei.

Ministerul Finanțelor reamintește cã investitorii în titlurile de stat FIDELIS beneficiazã de o serie de avantaje:

câștigurile cumulate din dobânzi și profituri de capital sunt neimpozabile;

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadențã pe Bursa de Valori București, primind dobânda aferentã perioadei de deținere.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au ajuns la peste 59,32 miliarde lei, prin intermediul a peste 479.000 de subscrieri. Contribuția donatorilor-investitori, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a depãșit 3,76 miliarde lei.