search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Finanțele au împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație într-o singură săptămână

0
0
Publicat:

Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație, prin emiterra titlurilor de stat din perioada 10 – 17 octombrie 2025, a informat luni instituția, precizând că s-au înregistrat 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.

Bancnote de 50 și 100 de lei
Finanțele au împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație într-o singură săptămână

Cea de-a 19-a ediție a Programului FIDELIS, desfãșuratã în perioada 10 – 17 octombrie 2025, a atras subscrieri în valoare totalã de aproximativ 2,2 miliarde de lei, înregistrând 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor.

Tranșa denominatã în euro, cu scadențã la 10 ani și dobândã de 6,50%, a continuat sã fie cea mai solicitatã pe segmentul valutã, demonstrând interesul investitorilor pentru plasamentele pe termen lung. În doar 8 zile, plasamentele pe aceastã tranșã au depãșit echivalentul a 492,4 milioane lei (96.765.500 euro), fiind subscrise prin 3.746 de ordine.

Încrederea pe care investitorii o aratã constant în titlurile de stat FIDELIS este un semnal puternic pentru stabilitatea financiarã a României. Suma totalã investitã de 2,2 miliarde de lei atrasã în aceastã ediție valideazã eforturile noastre de a oferi instrumente sigure, neimpozabile și avantajoase. FIDELIS este un angajament pe termen lung fațã de dezvoltarea pieței de capital. Iar parteneriatul nostru cu donatorii-investitori, care au plasat peste 143 de milioane de lei, subliniazã valoarea pe care o acordãm responsabilitãții sociale și solidaritãții”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Parteneriatul cu campania „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizatã alãturi de „Morning Glory cu Rãzvan Exarhu” și Rock FM, a stimulat din nou generozitatea.

Un numãr de 3.235 de donatori-investitori au subscris suma de 143.718.700 lei în tranșa specialã dedicatã, beneficiind de cea mai mare dobândã a ediției: 8,20% la scadența de 2 ani. Acești investitori au beneficiat și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la doar 500 lei.

Cele mai accesate emisiuni ale ediției:

· emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani și dobânda de 7,20%, a înregistrat un total de 606.160.200 lei investiți, prin 6.356 de ordine, fiind cea mai accesatã tranșã ca numãr de subscrieri;

· emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani și dobânda de 6,50%, a atras o sumã totalã investitã de 96.765.500 euro, echivalentul a peste 492,4 milioane de lei, prin 3746 de ordine de subscriere;

· emisiunea în euro, cu scadența la 3 ani și dobânda de 4,15%, a atras un interes semnificativ de 96.619.500 euro, echivalentul a peste 491,6 milioane lei, prin 3.331 de ordine.

În ceea ce privește celelalte emisiuni în lei, tranșa cu scadența la 6 ani și dobânda de 7,90% a cumulat 126.368.000 lei, iar emisiunea cu scadența la 4 ani și dobânda de 7,60% a atras 70.562.300 lei.

Emisiunea în euro cu scadența la 5 ani și dobânda de 5,25% a strâns 52.711.300 euro, echivalentul a peste 268,2 milioane lei.

Ministerul Finanțelor reamintește cã investitorii în titlurile de stat FIDELIS beneficiazã de o serie de avantaje:

  • câștigurile cumulate din dobânzi și profituri de capital sunt neimpozabile;
  • posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadențã pe Bursa de Valori București, primind dobânda aferentã perioadei de deținere.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au ajuns la peste 59,32 miliarde lei, prin intermediul a peste 479.000 de subscrieri. Contribuția donatorilor-investitori, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a depãșit 3,76 miliarde lei.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
digi24.ro
image
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
stirileprotv.ro
image
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia
gandul.ro
image
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
mediafax.ro
image
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvaluire şoc a lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Diferența dintre verificare și revizie tehnică periodică a instalației de gaze: ce spune legea și cât de des trebuie făcute ca să nu iei amendă
playtech.ro
image
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Se decide soarta salariilor în România! Cât ar putea ajunge veniturile lunare în 2026
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze