search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Românii care au împrumutat statul, îngrijorați după preschimbarea titlurilor Tezaur 2026. Ce trebuie să știe

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Ministerul Finanțelor a anunțat recent o operațiune de preschimbare a titlurilor de stat care ajung la scadență în 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a le transforma în obligațiuni cu maturitate extinsă până în 2035. Decizia a stârnit neliniște în rândul celor care au împrumutat statul prin programul Tezaur, unii întrebându-se dacă își vor mai primi banii la termenul inițial.

Economistul Adrian Codîrlașu
Economistul Adrian Codîrlașu

„Dacă statul e obligat să le dea atât noționalul, principalul acelui bond, cât și dobânda finală, deci, da, vor primi dobânda și principalul la scadență, dacă le țin. Dacă le vând guvernului și le schimbă cu altă obligație, scadența de 10 ani, rămân cu noile obligațiuni”, explică economistul Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”:

Așadar, investitorii care aleg să păstreze titlurile de stat până la scadența din 2026 își vor primi integral banii și dobânda promisă, în baza obligațiilor contractuale asumate de stat.

Întrebat dacă cei care nu vor să preschimbe titlurile pentru 2035 mai au garanții ferme, Codîrlașu precizează: „Au același grad de protecție, pentru că obligațiunea are un prospect. Dacă statul nu respectă acel prospect, se numește default. Deci, e obligat să respecte prospectul odată ce au emis obligațiune în baza lui. Deci, nu se întâmplă absolut nimic pentru cei care nu vor să prelungească cu încă 10 ani maturitatea.”

În privința sensului economic al operațiunii, economistul spune că: „Statul, da, are o problemă cu lichiditatea și orice majorare a scadenței îl avantajează mai ales că au scăzut puțin dobânzile sub 7 și vrea să prelungească scadența acelor obligațiuni și la o rată puțin mai mică decât în trecut.”

El explică faptul că măsura are ca efect „blocarea acelor bani pe încă 10 ani”, o decizie care ajută la gestionarea presiunilor bugetare, dar care merită evaluată atent de investitori. „La investițiile în obligațiuni, întotdeauna să avem în vedere ce dobândă primim pe perioada de deținere și care e inflația pe perioada de deținere. Iar când scădem dobânda minus inflație, să iasă plus. Altfel, în termen real, pierdem. Adică primim mai puțină putere de cumpărare decât am dat. Deci aici, asta e esențial în decizia de a deține niște obligațiuni.”

Ce spune un expert în analiză de risc

La rândul său, Silviu Gresoi, data scientist și expert în analiza de risc explică: „Operațiunea anunțată de Ministerul Finanțelor face parte dintr-o strategie financiară de administrare prudentă a datoriei publice și nu are un impact direct asupra populației. Practic, statul a decis să înlocuiască obligațiunile care ajungeau la scadență în 2026 cu unele noi, cu maturitate mult mai lungă, până în 2035 și mutând astfel o parte din presiunea de plată spre viitor”.

Citește și: Statul continuă să împrumute bani de la români: Noua ediție Tezaur aduce dobânzi de până la 7,85%

Conform spuselor sale, scopul principal este de a reduce riscul de refinanțare, adică de a evita situațiile în care o parte semnificativă din datorie trebuie rambursată într-un timp scurt. „În acest fel, bugetul de stat devine mai echilibrat, iar plățile datoriei sunt distribuite mai uniform în timp, ceea ce contribuie la stabilitate și predictibilitate financiară. Pentru cetățeni, această decizie nu se traduce prin costuri suplimentare sau modificări ale taxelor, însă un nivel mai scăzut al randamentului obținut: 6,93%, cel mai mic din acest an pentru titluri pe 10 ani, este un semnal pozitiv. El arată că investitorii au încredere în capacitatea statului român de a-și gestiona datoria și că percepția de risc începe să se stabilizeze”, explică el.

Totuși, trebuie subliniat că randamentele rămân relativ ridicate comparativ cu anii anteriori, ceea ce reflectă un context economic marcat de inflație și incertitudine globală. „Astfel de operațiuni trebuie privite ca parte dintr-o strategie pe termen lung de consolidare a stabilității financiare, nu ca o măsură punctuală”, completează Silviu Gresoi.

Pentru deținătorii de titluri Tezaur, concluzia e clară: statul este obligat prin lege și prin prospectul emisiunii să returneze la termen sumele investite și dobânzile aferente. În schimb, opțiunea de preschimbare oferă o alternativă pentru cei care doresc să-și mențină economiile investite pe termen mai lung, în condițiile unei dobânzi ușor mai mici, dar într-un context financiar considerat mai stabil.

Într-o analiză publicată anterior de Adevărul se arăta că românii care au cumpărat titluri de stat cu scadență în 2026 le pot vinde la un preț fix stabilit de Ministerul Finanțelor și pot cumpăra altele cu scadență în 2035, după ce instituția a decis să preschimbe unele titluri cu maturitate scurtă cu o nouă serie de obligațiuni pe termen lung. Măsura mută o parte din obligațiile de plată ale statului mai departe în viitor.

„Ministerul Finanțelor încearcă, practic, să dilueze povara datoriei publice, a împrumuturilor istorice făcute în ultimii trei ani, de peste 140 de miliarde de euro. Cum face asta? Prin răscumpărarea titlurilor de stat vândute pe termen scurt și achiziția altora pe termen mediu și lung. Altfel spus, evită să mai plătească datorii uriașe în următorii ani și să mute mare parte din datorie pe termen lung. E ca la o refinanțare a unui credit când ai de ales – ori reduci perioada, ori reduci rata”, declara analistul economic Adrian Negrescu pentru „Adevărul”. Acesta a adăugat că statul a ales această variantă „pentru că s-a adâncit în datorii pe care cu greu mai poate să le plătească”.

„Guvernul a ajuns să împrumute în fiecare an peste 50 de miliarde de euro pentru a finanța cheltuielile, și asta în condițiile în care, din taxele și impozitele pe care le colectează, aproape 90 la sută din bani se duc pe pensii și salarii. (...) Această rostogolire a datoriei publice, care a trecut de mult de 1000 de miliarde de lei, este o măsură de avarie menită să scadă presiunea datoriilor. Din păcate, are și efecte negative. Prin mutarea obligațiilor de plată pe termen mediu și lung practic amanetăm viitorul copiilor și nepoților noștri care vor trebui să le plătească din taxe și impozite mai mari.”

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
stirileprotv.ro
image
Horoscop 2 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII găsesc dragoastea
gandul.ro
image
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: Nu voi accepta să fiu împușcat
mediafax.ro
image
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
playtech.ro
image
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
Pensii noiembrie. Mai mulți bani pentru anumiți români
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?