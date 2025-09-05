FIDELIS de septembrie: Donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat

Ministerul Finanţelor a lansat vineri, 5 septembrie, o nouă ediţie de titluri de stat Fidelis, care se va încheia pe 12 septembrie, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20%.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Aceasta este cea de-a 18-a ediție a campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Rock FM, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranșele speciale în lei și euro

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în euro, cu scadență la 2 ani, la o dobândă de 4,10%. Plafonul maxim în cazul instrumentului dedicat donatorilor în euro este de 20.000 euro, iar suma minimă ce poate fi subscrisă este de 100 euro, echivalentul unui titlu în euro.

În afară de tranșele speciale, ediția FIDELIS care debutează astăzi, 5 septembrie, va conține și următoarele emisiuni:

• în lei:

• de 7,20% - cu scadența la 2 ani

• de 7,60% - cu scadența la 4 ani

• de 7,90% - cu scadența la 6 ani

• în euro:

• de 3.10% - cu scadența la 2 ani

• de 5.25% - cu scadența la 5 ani

• de 6.50% - cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Poți retrage banii oricând, iar câștigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere.

Informații privind termenii și condițiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secțiunea Datorie Publică și pe paginile instituțiilor partenere:

• www.btcapitalpartners.ro;

• www.bcr.ro;

• www.brd.ro;

• www.unicredit.ro;

• www.tradeville.ro;

• www.bvb.ro - Programul FIDELIS.

Ghid pentru cei care vor să economisească prin intermediul FIDELIS.

Ce trebuie să știi dacă donezi sânge

Pentru a putea dona sânge trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

• să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

• să fii cetățean român sau (în cazul străinilor) să ai rezidența legală pe teritoriul României de minim 1 an și să poți comunica minimal în limba română;

• să ai la tine un act de identitate valabil (C.I., pașaport, carnet de conducere, carnet militar);

• să ai o stare generală fizică și psihică bună;

• să ai greutatea >/= 50 kg;

• să ai tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg;

• să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

• să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);

• să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;

• femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puțin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual;

• rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget, înainte de donare, să fie în limitele acceptabile pentru donare (hemoglobină, glicemie, calciu, trombocite);

• vene vizibile, bine conturate. Locul puncției să nu aibă eczeme sau iritații.

Alte beneficii pentru donatori:

• adeverință pentru transport, redus cu 50% pe metrou și STB;

• o zi liberă, plătită, de la muncă, sau adeverință pentru școală/ facultate;

• bonuri de masă în valoare de 280 lei, valabile până la sfârșitul anului;

• o dată pe an donatorii pot face un set complet de analize de sânge, gratuit, la Centrul de Transfuzie Sanguină (la minim 1 lună distanță față de ultima donare).

FIDELIS a atras aproape 55 miliarde de lei

De la lansarea programului, FIDELIS a atras aproape 55 miliarde lei prin peste 438 mii subscrieri. În același timp, un aspect important este sprijinul acordat donării de sânge, prin condițiile speciale oferite donatorilor, care primesc un punct procentual în plus la dobândă. Donatorii-investitori au investit peste 3.61 miliarde lei prin peste 41 mii subscrieri în titlurile de stat FIDELIS, de la începutul parteneriatului cu Rock FM.

Reamintim că în ediția din august a fost lansată tranșa denominată în euro cu scadență de 10 ani, care s-a bucurat de un interes crescut din partea investitorilor, devenind cel mai vândut instrument: subscrieri de peste 589 milioane lei, echivalentul a peste 38% din totalul atras în această emisiune.