Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Un nou val de concedieri voluntare la Dacia și Renault Technologie Roumanie. Compensații de până la 210.000 de lei

Renault lansează un nou program de plecări voluntare destinat angajaților Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie (RTR). Aproape 200 de salariați pot opta pentru încetarea contractului de muncă prin acordul părților.

Renault oferă până la 40.000 de euro pentru plecări voluntare de la Dacia
Fabrica Dacia de la Mioveni FOTO: Adevărul

Programul de plecări voluntare începe de miercuri, 3 iunie 2026, şi este extins în premieră către zona de inginerie. RTR, centrul de inginerie al Renault în România, intră pentru prima dată în schema aplicată până acum în principal angajaților din producție și activități suport, scrie Ziarul Financiar.

Angajații care aleg să își înceteze contractul de muncă prin acordul părților vor primi compensații nete diferențiate, în funcție de vechimea în cadrul Grupului Renault România.

  • până la 2 ani vechime – 45.000 lei net;
  • între 2 și 4 ani – 85.000 lei net;
  • între 4 și 8 ani – 125.000 lei net; 
  • între 8 și 12 ani – 150.000 lei net; 
  • între 12 și 16 ani – 180.000 lei net; 
  • peste 16 ani – 210.000 lei net.

Angajații care optează pentru programul de plecări voluntare își vor înceta contractele individuale de muncă prin acordul părților, începând cu luni, 6 iulie 2026. 

Măsura se adresează salariaților cu contracte pe perioadă nedeterminată din departamentele vizate de reorganizări, încheierea unor proiecte sau modificări ale structurii organizaționale, care implică desființarea unor posturi și redimensionarea echipelor.

Potrivit companiilor, programul are un caracter preventiv și urmărește să ofere angajaților o tranziție însoțită de măsuri de protecție socială, în timp ce Grupul Renault își adaptează competențele, structura organizațională și numărul de angajați la obiectivele noii strategii futuREady.

