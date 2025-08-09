Bugetarii care gestionează fonduri europene vor fi răsplătiți în funcție de performanță

Bugetarii care gestionează fonduri europene vor avea salarii majorate procentual în funcție de performanță, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) elaborând în acest sens un proiect de act normativ.

MIPE a pus în dezbatere publică un proiect de HG care aliniază majorările salariale în funcție de performanță cu măsurile de austeritate care prevăd reducerea majorării salariului de bază, soldei de funcție/ salariului de funcție, indemnizației de încadrare de care beneficiază angajații statului care gestionează fonduri europene de la 50% la 40%.

Potrivit proiectului, supus dezbaterii publice până la data de 15 august 2025, „pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 5 lit. b) se majorează salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare cu 40% până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.”

Este vorba, printre altele, despre înalții funcționari publici, personalul de conducere și cel de execuție din MIPE, Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În urma procesului de evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale a/ale personalului prevăzut la art. 4 alin. (1) şi art. 5, în condiţiile legii, salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare va fi majorat/ă până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul obţinerii calificativului „foarte bine“, majorarea salariului de bază, a soldei de funcţie/salariului de funcţie sau a indemnizaţiei de încadrare, după caz, cu 40%;

b) în cazul obţinerii calificativului „bine“, majorarea salariului de bază, a soldei de funcţie/salariului de funcţie sau a indemnizaţiei de încadrare, după caz, cu 20%;

c) în cazul obţinerii calificativelor „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“ nu se aplică majorare salarială.

Amintim că, în urmă cu o lună, Ministerul Dezvoltării anunța că sporurile vor fi acordate bugetarilor în funcție de timpul efectiv lunar lucrat, dar și de valoarea proiectului implementat, în condițiile în care se dovedește, prin raport de progres trimestrial, aprobat de ordonatorul de credite, că au fost înregistrate progrese în implementarea acestuia, în trimestrul anterior. În funcție de cumulul celor doi indicatori, respectiv timpul lucrat și valoarea proiectului, sporul poate fi de 5% și până la cel mult 50%.

Se consideră că au fost înregistrate progrese în implementarea proiectului, dacă a fost realizată o creștere a execuției documentare (studii, referate, cereri de plată, documentația pentru proiectare inclusiv obținerea de avize) de cel puțin 5% pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea acestuia, sau a fost realizată o creștere a execuției fizice de cel puțin 3%. Totodată, dacă au fost derulate cel puțin 3% dintre activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea acestuia, sau au fost recepționate cel puțin 3% din bunurile, serviciile, lucrările prevăzute în proiect.

Dacă timpul lunar efectiv lucrat pe proiectele de investiții finanțate din fonduri europene este de cel mult 20 de ore, sporul poate fi între 5-10%, în funcție de valoarea proiectului sau a proiectelor, iar acest procent crește gradual. La peste 80 de ore lucrate pe lună, sporul poate fi de 25-50%, la un proiect cu o valoare de peste 20 de milioane de lei.

Curtea de Conturi a României poate verifica raportul de progres, iar, în cazul în care se dovedește că nu reflectă realitatea, pentru sumele obținute nelegal răspunderea este în solidar a echipei de proiect, a persoanelor aflate pe circuitul de avizare și a ordonatorului de credite.

Măsurile din proiectul supus dezbaterii publice sunt propuse să intre în vigoare din 1 septembrie 2025.