search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bugetarii care gestionează fonduri europene vor fi răsplătiți în funcție de performanță

0
0
Publicat:

Bugetarii care gestionează fonduri europene vor avea salarii majorate procentual în funcție de performanță, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) elaborând în acest sens un proiect de act normativ.

Monede euro peste steagul Uniunii Europene
Bugetarii care gestionează fonduri europene vor fi răsplătiți în funcție de performanță. Foto arhivă

MIPE a pus în dezbatere publică un proiect de HG care aliniază majorările salariale în funcție de performanță cu măsurile de austeritate care prevăd reducerea majorării salariului de bază, soldei de funcție/ salariului de funcție, indemnizației de încadrare de care beneficiază angajații statului care gestionează fonduri europene de la 50% la 40%.

Potrivit proiectului, supus dezbaterii publice până la data de 15 august 2025, „pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 5 lit. b) se majorează salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare cu 40% până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.”

Este vorba, printre altele, despre înalții funcționari publici, personalul de conducere și cel de execuție din MIPE, Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În urma procesului de evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale a/ale personalului prevăzut la art. 4 alin. (1) şi art. 5, în condiţiile legii, salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare va fi majorat/ă până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul obţinerii calificativului „foarte bine“, majorarea salariului de bază, a soldei de funcţie/salariului de funcţie sau a indemnizaţiei de încadrare, după caz, cu 40%;

b) în cazul obţinerii calificativului „bine“, majorarea salariului de bază, a soldei de funcţie/salariului de funcţie sau a indemnizaţiei de încadrare, după caz, cu 20%;

c) în cazul obţinerii calificativelor „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“ nu se aplică majorare salarială.

Amintim că, în urmă cu o lună, Ministerul Dezvoltării anunța că sporurile vor fi acordate bugetarilor în funcție de timpul efectiv lunar lucrat, dar și de valoarea proiectului implementat, în condițiile în care se dovedește, prin raport de progres trimestrial, aprobat de ordonatorul de credite, că au fost înregistrate progrese în implementarea acestuia, în trimestrul anterior. În funcție de cumulul celor doi indicatori, respectiv timpul lucrat și valoarea proiectului, sporul poate fi de 5% și până la cel mult 50%.

Se consideră că au fost înregistrate progrese în implementarea proiectului, dacă a fost realizată o creștere a execuției documentare (studii, referate, cereri de plată, documentația pentru proiectare inclusiv obținerea de avize) de cel puțin 5% pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea acestuia, sau a fost realizată o creștere a execuției fizice de cel puțin 3%. Totodată, dacă au fost derulate cel puțin 3% dintre activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea acestuia, sau au fost recepționate cel puțin 3% din bunurile, serviciile, lucrările prevăzute în proiect.

Dacă timpul lunar efectiv lucrat pe proiectele de investiții finanțate din fonduri europene este de cel mult 20 de ore, sporul poate fi între 5-10%, în funcție de valoarea proiectului sau a proiectelor, iar acest procent crește gradual. La peste 80 de ore lucrate pe lună, sporul poate fi de 25-50%, la un proiect cu o valoare de peste 20 de milioane de lei.

Curtea de Conturi a României poate verifica raportul de progres, iar, în cazul în care se dovedește că nu reflectă realitatea, pentru sumele obținute nelegal răspunderea este în solidar a echipei de proiect, a persoanelor aflate pe circuitul de avizare și a ordonatorului de credite.

Măsurile din proiectul supus dezbaterii publice sunt propuse să intre în vigoare din 1 septembrie 2025.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
playtech.ro
image
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Pensie mai mică cu 10% pentru bolnavi. Pensionarii pacienți plătesc CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire
click.ro
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?