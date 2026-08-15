România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR. Sunt solicitate 2,84 miliarde de euro

România a depus oficial, vineri seară, cererea de plată numărul 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 2,84 miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Ieri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde euro”, a transmis Pîslaru, sâmbătă, pe Facebook.

Cererea include 75 de ținte și jaloane, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții. România solicită, în cadrul acesteia, 1,65 miliarde de euro sub formă de granturi și 433 de milioane de euro prin componenta de împrumut.

Este penultima cerere de plată din PNRR. Potrivit ministrului, după depunerea acesteia, România ajunge la o absorbție de 78% din fondurile nerambursabile, față de 47% în urmă cu un an.

„În ultimul an, la absorbția fondurilor s-au adăugat 31 puncte procentuale și a fost păstrată integral alocarea de 13,57 miliarde euro pe granturi”, a mai precizat Pîslaru.

România are alocate prin PNRR 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde de euro sunt granturi și 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi.