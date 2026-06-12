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În ce condiții pot primi angajații statului majorarea salarială de până la 40%

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Angajații din sectorul public implicați în gestionarea fondurilor europene și în implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor putea beneficia în continuare de majorarea salarială de până la 40%, însă acordarea acesteia va fi condiționată de îndeplinirea unor criterii clare de performanță și de raportarea lunară a activității desfășurate.

Bugetar înconjurat de dosare
Angajații statului pot primi în anumite condiții o majorare de 40% la salariu. Foto Mediafax

Noile reguli au fost introduse prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2026, publicată recent în Monitorul Oficial, act normativ care completează prevederile HG nr. 29/2018 privind stabilirea criteriilor de acordare a majorării salariale prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cine poate beneficia de majorarea de până la 40%

Măsura vizează personalul de specialitate din cadrul structurilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) care îndeplinesc atribuții privind gestionarea asistenței financiare europene pentru implementarea PNRR. De asemenea, pot beneficia de această majorare și angajații din structurile de specialitate ale coordonatorilor de reforme și investiții din cadrul PNRR.

Prin modificările adoptate, Guvernul extinde pentru aceste categorii de personal un mecanism de evaluare asemănător celui utilizat deja pentru membrii echipelor de proiect finanțate din fonduri europene. Scopul este de a asigura o legătură directă între nivelul remunerației și rezultatele efectiv obținute în implementarea reformelor și investițiilor asumate de România prin PNRR.

Sporul nu se acordă automat

Una dintre cele mai importante schimbări este faptul că majorarea salarială nu va fi acordată automat tuturor angajaților eligibili. Plata acesteia va depinde de activitatea desfășurată și de gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.

Potrivit noilor prevederi, până la data de 31 august 2026, majorarea salariului de bază, a salariului de funcție, a soldei de funcție sau a indemnizației de încadrare cu până la 40% se acordă lunar, în baza unui raport individual de activitate aprobat de ordonatorul de credite.

Evaluarea va avea în vedere gradul de realizare a reformelor, țintelor și jaloanelor asumate prin PNRR. Pentru acordarea majorării este necesară atingerea unui nivel minim de realizare de 50%, atât la nivelul ordonatorului principal de credite, cât și la nivel individual, în raport cu atribuțiile fiecărui angajat.

Obligația stabilirii activităților și obiectivelor

Pentru aplicarea noilor reguli, conducătorii instituțiilor vizate trebuie să emită, cel târziu până la 10 iunie 2026, un ordin intern prin care să stabilească activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul de implementare a reformelor, țintelor și jaloanelor asumate prin PNRR.

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Același document trebuie să conțină și modelul raportului individual de activitate care va fi utilizat pentru monitorizarea lunară a activității personalului.

Prin această procedură, autoritățile urmăresc să poată măsura în mod concret contribuția fiecărui angajat la îndeplinirea obligațiilor asumate de România în relația cu instituțiile europene.

Raportul lunar devine condiție obligatorie

Acordarea majorării salariale este strâns legată de depunerea unui raport lunar de activitate. Angajații care solicită plata sporului trebuie să prezinte documentul care dovedește îndeplinirea activităților și subactivităților ce le-au fost repartizate.

Raportul trebuie depus până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită plata majorării. În lipsa acestuia, sporul nu poate fi acordat.

Documentul are rolul de a demonstra contribuția efectivă a salariatului la implementarea reformelor și investițiilor din cadrul PNRR și reprezintă principalul instrument de verificare a performanței individuale.

Activitățile trebuie îndeplinite integral

Noile dispoziții stabilesc și condiții stricte pentru aprobarea raportului lunar. Departamentul de resurse umane și superiorul ierarhic au obligația de a aviza și aproba documentul numai dacă activitățile și subactivitățile stabilite pentru perioada respectivă au fost realizate integral.

Prin urmare, simpla desfășurare a activității nu este suficientă pentru obținerea majorării salariale. Angajatul trebuie să demonstreze că și-a îndeplinit în totalitate sarcinile asumate pentru luna respectivă, iar această îndeplinire trebuie confirmată de conducerea instituției.

Legătura dintre spor și implementarea PNRR

Introducerea mecanismului de monitorizare vine în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a implementării PNRR, iar îndeplinirea reformelor și a jaloanelor asumate condiționează accesul la fondurile europene alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Autoritățile urmăresc astfel să stimuleze performanța personalului implicat în gestionarea acestor proiecte și să asigure o utilizare eficientă a resurselor umane din instituțiile publice responsabile de implementarea programului.

În practică, majorarea salarială de până la 40% devine un instrument de recompensare a rezultatelor concrete și nu doar un beneficiu acordat în considerarea funcției ocupate. Angajații eligibili vor putea primi sporul doar dacă demonstrează, lună de lună, că au contribuit efectiv la atingerea obiectivelor și jaloanelor stabilite prin PNRR.

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