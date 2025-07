Consultantul fiscal Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, contestă afirmațiile unor oficiali care susțin că salariile excesive ale directorilor din companiile de stat nu pot fi reduse din cauza contractelor „betonate”. El susține că aceste justificări nu sunt valide și că există soluții legale pentru a corecta aceste situații.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat, la începutul săptămânii, că există membri ai Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat care câștigă mai mult decât președintele României și le-a cerut să renunțe „voluntar” la sumele care depășesc salariul lui Nicușor Dan.

Salariul lui Nicușor Dan este de 12 ori salariul minim brut pe economie, adică 48.600 lei brut lunar, din care se scad impozitul pe venit și contribuțiile CAS și CASS rezultând aproximativ 26.730 de lei net, echivalentul a 5.346 euro lunar.

„Vrem să renunțe la aceste sume voluntar în spiritul solidarității cu pensionarii, cu mamele cu copii mici, cu elevii. Să vină voluntar să spună că până la sfârșitul anului renunța X la sută. În primă fază e voluntar, sunt convins că unii nu vor veni”, a spus Anastasiu.

Vicepremierul a anunțat, de asemenea, că vor fi schimbate criteriile de performanță pentru cei care fac parte din consilii de administrație.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat măsurile pe care intenționează să le ia pentru a micșora salariile mari ale directorilor companiilor aflate în subordinea ministerului său pentru a putea schimba mai ușor din funcție angajații incompetenți.

„În primul rând, coborâm pragul maximal. Ei își dau salariile respectând legea. Directorii au voie să aibă până la de șase ori salariu mediu din compania respectivă. Modificăm legea, ordonanța de urgență a guvernului, astfel încât să cobor bariera până la care se pot ei lăfăi în acei bani”, a spus Radu Miruță.

Miruță a mai explicat că în acest moment, „ministrul este în circuitul de aprobare, doar când se propune mărirea de salariu, dar nu are și în sens invers, posibilitatea directă de a propune micșorarea salariilor. Așa e legea. Trebuie să mă mișc în legea existentă și să cumpăr timp să schimb legea astfel încât să pot fac ce vrea”.

„Nu merge cu vorba bună. Dacă era bun simț, n-ajungeam în situația asta”

„Adevărul” a discutat cu consultantul fiscal Gabriel Biriș, avocat de drept fiscal, fost secretar de stat în mai multe guverne ale României, despre abordările oficialilor amintiți.

Expertul nu crede că rugămintea vicepremierului Anastasiu va avea afecte „decât într-o măsură mult prea mică. Lucrurile astea trebuie făcute prin hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, trebuie văzut exact în ce bază și-au stabilit acele remunerații nejustificat de mari. Și așa cum s-a dat ordonanță de urgență pe limitarea sporurilor, cred că așa trebuie făcut și aici. Nu merge cu vorba bună aici. Câinele nu pleacă de la măcelărie.”

El susține că a fost o inițiativă de bun simț, dar nu merge cu bunul simț aici. „Dacă era bun simț, n-ajungeam în situația asta. Ați văzut „sporul de femeie” la Ministerul Energiei; întreaga conducere a Societății de Administrare a Participanților în Energie (SAPE) primește un spor de 10%, pentru simplul motiv că în Consiliul de Administrație este prezentă și o femeie. O rușine, o rușine ca multe altele. Un jaf generalizat”, susține consultantul fiscal.

„Schimbați legea”

În ciuda faptului că politicienii încearcă să ia distanță față de acei directori și membri de consilii de administrație și să prezinte situația ca fiind oarecum scăpată de sub controlul politic, Biriș explică: „jaful ăsta a fost posibil pentru că li s-a dat voie să facă asta. Că nu pot să cred că miniștrii și decidenții politici cu responsabilități nu au știut. Au știut!”

Legat de propunerea ministrului Economiei cu privire la coborârea pragului maximal de salarii medii pe care și-l pot da directorii de companii de stat, Biriș susține: „dacă ne uităm și prin companii cum se dau salariile medii și vedem câți oameni în plus au și ce salarii medii au mulți dintre ei, nu vorbesc aici doar de directori și membri CA-urilor, ne luăm cu mâinile de cap. Un dezmăț generalizat.”

Legat de lamentările unor oficiali, care susțin că nu au ce face cu aceste salarii uriașe, deoarece contractele sunt „beton”, Biriș spune că u ce face. „Cum să nu aibă ce face? L-am auzit și pe Dragoș Anastasiu spunând că au contractele betonate, dar trebuie văzut un pic temeiul legal și schimba temeiul legal, nu? Că până la urmă ei au o abordare foarte clară aici „dom'le, sunt imorale, dar sunt legale”. Ok, schimbați legea. Schimbați legea”.

Chiar dacă coaliția de guvernare are majoritatea în Parlament, Biriș susține că nu va fi ușor deoarece „colegii din Parlament ai domnului Bolojan vor fi foarte fericiți cu asta. Sunt oamenii de partid puși acolo”.

Consultantul fiscal este convins că în acest al doilea pachet de austeritate al guvernului Bolojan vom vedea „lucruri foarte importante pentru că dincolo de tot ne uităm la cine are controlul, adică Bolojan și domnul Bolojan are un istoric, e un om serios și ce a zis că face, face. Nu cred că merge la domnul Bolojan cu jumătate de măsură pentru că cel mai important activ pe care-l are domnia sa e credibilitatea și nu o să și-l știrbească. Asta e sursa mea de încredere ca să spun așa, că altfel până la urmă sunt tot ei la guvernare, adică partidele care au păstorit tot acest dezmăț, cu excepția USR-ului. Singura schimbare notabilă este că acolo e Bolojan”.