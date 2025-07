Ministrul Energiei, dispus să-și scadă 20% din salariu dacă directorii din companiile de energie fac același lucru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, 10 iulie, că dacă directorii din companiile de energie aleg să-şi scadă voluntar 20% din salariu, este dispus să-și aplice aceeași corecție.

„Dacă avem o decizie guvernamentală asumată de premier, este evident că o să port această discuţie cu directorii din subordine. Dacă ei îşi scad 20% din salariu, sunt dispus să îmi scad şi eu salariul cu 20%. Dar trebuie să vorbesc cu ei”, a declarat Bogdan Ivan, la Antena 3.

El a precizat că, atunci când era ministru al Economiei, a cerut grila de salarizare şi a decoperit că se află pe poziţia 162 cu salariul său de ministru.

Ivan a anunţat că lucrează împreună cu oameni din sectorul privat, care au condus companii cu sute de angajaţi, cu cifre de afaceri de sute de milioane de euro, pentru a face în oglindă şi să pună acele criterii de performanţă similare cu mediul privat.

De asemenea, ministrul susține că nu trebuie „demonizați” toți directorii companiilor de stat din România doar pentru că unii și-au votat indemnizații „nesimțite”.

„M-am uitat la cifra de afaceri și la profituri - Nuclearelectrica are 4 miliarde cifra de afaceri, 1,7 miliarde profituri, dintre care 90% se duc la bugetul de stat. Că merită sau nu merită, trebuie să vedem dacă la o companie similară din piață listată la bursă, cum e și Nuclearelectrica, un director de companie care are aceeași cifră de afaceri, aceleași profituri și aceleași investiții, pentru că vorbim de o companie strategică pentru energia României, avem un venit similar.

Am făcut o comparație, nu știu dacă e corectă sau nu, din domeniul privat, cu OMV Petrom, CEO-ul are venit de aproape 2 milioane de euro pe an, la o cifră de afaceri de 31 de miliarde, 7 miliarde profit. Avem Hidroelectrica, tot acolo, la 11 miliarde de lei cifră de afaceri, aproape 7 miliarde profit, venituri de 14 ori mai mici decât OMV. Am dat un exemplu”, a spus ministrul Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a spus că pentru câțiva oameni care și-au dat „venituri nesimțite” nu trebuie „demonizați” toți cei care lucrează în conducerile companiilor de stat.

„Vreau să fim corecți, nu vreau să demonizăm pe toți acești oameni”, a spus ministrul.