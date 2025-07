Vicepremierul Dragoș Anastasiu a explicat cum a ajuns Guvernul Bolojan la actualul pachet de austeritate care prevede majorarea TVA, tăierea pensiilor, mărirea accizelor, impozitarea jocurilor de noroc și a băncilor și de ce nu a început cu reduceri de cheltuieli.

Anastasiu a relatat la postul B1 Tv despre negocierile în urma cărora s-a ajuns la actualul pachet de austeritate.

„Pe data de 8 iulie a fost un termen limită în care România trebuia să prezinte un pachet fiscal credibil, discutat și acceptat de finanțatorii noștri, care trebuia trecut prin Parlament…. Mergem înapoi zece zile cât a avut guvernul să pregătească acest pachet, guvern care a plecat cu un mandat foarte clar, să nu creștem TVA, să găsim soluții pe tăieri, pe subțierea cheltuielilor din zona publică”, a spus Dragoș Anastasiu.

Vicepremierul a vorbit și despre discuțiile de la Palatul Cotroceni pe programul de guvernare.

„Am făcut discuții la Cotroceni cu partidele, timp de trei săptămâni. Am făcut un tabel foarte lung în care am introdus în special tăiere de cheltuieli. Ne-am adunat impactul. Am mai văzut ce mai putem face suplimentar cu impozitarea băncilor sau cu jocurile de noroc și am pus toate lucrurile acestea fără mărire de TVA, pe un document pe care l-am trimis la Comisia Europeană”, a mai spus Anastasiu.

Atanasiu a precizat că prima formă a pachetului de măsuri fiscale, care nu conținea creșterea TVA a fost respinsă de Comisia Europeană.

„Alternativa era să suferim dublu, triplu şi să nu ne mai revenim 15 ani”

Vicepremierul a explicat și plastic de ce măsurile nu au început cu reducerea cheltuielilor, ci cu măriri de taxe.

„Am avut timp de zece zile să tragem frâna de mână a unei maşini care se îndrepta în zid. Zidul ăla se cheamă junk. adică nerecomandat investiţiilor. Ei, că toţi cei care au fost în maşină, românii, s-au lovit la genunchi, au o vânătaie, le curge sânge la o rană, adică suferă, aşa este. Alternativa era să suferim dublu, triplu şi să nu ne mai revenim 15 ani. Ăsta este scenariul pentru care am fost obligaţi la acest pachet. De ce nu reduceri de cheltuieli în această fază? Pentru că toate măsurile astea luate sunt cu impact mare bugetar”, a mai spus Dragoş Anastasiu, pentru B1Tv.

Vicepremierul a subliniat că bugetul are nevoie de bani rapid, iar inechitățile nu se pot regla repede.

„Când creşte TVA cu doi la sută, se adună bani mulţi, când creşte acciza cu 10 la sută, se adună. (...) Faptul că există consilii de administraţie puse cum sunt puse, oameni care se duc din partide şi nu că se duc din partide, dar sunt incompetenţi şi foarte bine plătiţi, că ne pensionăm unii dintre noi la 48 de ani, că avem pensii de câte 5.000-6.000 de euro unii dintre noi, toate acestea sunt percepute în mare parte ca o inechitate. Lucrurile astea nu se pot regla repede, impactul la buget nu este mare”, a mai spus vicepremierul Dragoş Anastasiu, citat de News.ro.

Vicepremierul a promis că inechităţile vor fi remediate, dar e nevoie de timp.

„Ele trebuie reglate pentru că lumea s-a săturat de ele”.