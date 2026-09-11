 Salariații de la combinatul Liberty Galați muncesc fără salarii. Sindicatele cer intervenția Guvernului | adevarul.ro
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Salariații de la combinatul Liberty Galați muncesc fără salarii. Sindicatele cer intervenția Guvernului

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Salariații combinatului siderurgic Liberty Galați continuă să vină la muncă și să asigure paza, întreținerea și securitatea activelor companiei, deși nu și-au mai primit salariile integral de mai multe luni, susțin sindicaliștii cerând Guvernului să intervină de urgență pentru plata drepturilor salariale restante și pentru găsirea unei soluții privind viitorul combinatului.

angajat la muncă în Liberty Galați
Sinficatele cer intervenția Guvernului pentru plata salariilor de la Liberty Galați Foto: arhivă

Potrivit organizației sindicale, ultima plată integrală a salariilor a fost făcută pentru luna aprilie. În luna mai, angajații au primit câte 1.500 de lei, iar ulterior nu au mai primit salariile cuvenite.

În condițiile în care activitatea combinatului este blocată, salariații continuă să își îndeplinească obligațiile de serviciu și să asigure paza, întreținerea și securitatea activelor. În același timp, restanțele salariale se acumulează de la o lună la alta.

„Salariații nu mai pot fi lăsați să muncească fără salarii, în timp ce statul asistă pasiv la degradarea industriei siderurgice”, transmite CNS Cartel ALFA.

Sindicatul consideră că situația de la Galați nu poate fi tratată exclusiv ca o problemă comercială sau ca o procedură de vânzare a unor active, în condițiile în care în spatele acesteia se află mii de angajați și o capacitate industrială importantă pentru România.

„Nu putem vorbi despre protejarea unui obiectiv de importanță strategică în timp ce oamenii care îl țin în viață sunt lăsați fără venituri. Nu putem vorbi despre responsabilitate socială în timp ce salariații sunt puși să aleagă între a continua să muncească fără bani și a-și pierde drepturile”, susține organizația sindicală.

Sindicatele cer plata salariilor și un plan pentru combinat

CNS Cartel ALFA solicită Guvernului plata de urgență a salariilor restante și o soluție concretă pentru continuarea activității combinatului.

Sindicaliștii atrag atenția că Fondul de Garantare a fost deja utilizat ca soluție temporară pentru plata unor drepturi salariale, însă în opinia lor epuizarea acestei posibilități nu poate însemna abandonarea angajaților.

„Salariații trebuie să își primească drepturile salariale. Fondul de Garantare a fost utilizat ca soluție temporară, însă faptul că această soluție s-a încheiat nu poate însemna că oamenii sunt abandonați”, afirmă CNS Cartel ALFA.

Organizația sindicală cere, de asemenea, un plan privind continuarea activității și contestă situația în care statul ar aștepta pur și simplu o nouă procedură de vânzare în timp ce activele combinatului se degradează, iar angajații ajung să plece.

„Nu acceptăm ca răspunsul statului să fie așteptarea unei noi licitații, în timp ce activele se degradează, iar salariații pleacă”, transmite sindicatul.

Sindicaliștii cer și transparență în privința procedurii de vânzare și a strategiei autorităților pentru combinatul de la Galați.

„Au existat deja două licitații fără cumpărător, iar prețul de pornire a fost redus de la 709 milioane de euro în martie la 463 de milioane de euro în iunie. Guvernul trebuie să explice public care este strategia pentru Combinatul Siderurgic Galați și ce se urmărește concret prin această procedură”, susține CNS Cartel ALFA.

De la Liberty Galați, la apartamente și terenuri agricole. Active de 1,8 miliarde de euro au fost scoase la vânzare în primele cinci luni

Sindicatul mai cere protejarea drepturilor prevăzute în contractele colective de muncă și respinge ideea ca angajații să suporte costurile unei eventuale tranzacții.

„Nu vom accepta ca soluția pentru criza combinatului să fie demisia salariaților și renunțarea acestora la drepturile prevăzute în contractele colective de muncă. Oamenii nu trebuie transformați în variabila de ajustare a unei eventuale tranzacții”, afirmă organizația.

„Nu vom accepta ca salariații să plătească pentru greșelile altora”

CNS Cartel ALFA susține că angajații combinatului și-au continuat activitatea în condiții de incertitudine, fără garanția că își vor primi salariile și fără claritate privind viitorul locurilor de muncă.

Acești oameni și-au făcut datoria. Au continuat să vină la muncă în condiții de incertitudine, fără să știe când își vor primi salariile și fără garanția zilei de mâine. În schimb, statul trebuie să își facă propria datorie: să protejeze oamenii, locurile de muncă și capacitatea industrială a României”, transmite sindicatul.

Organizația sindicală cere premierului și reprezentanților Guvernului să convoace de urgență reprezentanții sindicatelor, ai administrației și ai instituțiilor responsabile pentru a discuta plata salariilor restante și viitorul combinatului.

Două licitații fără cumpărător pentru combinatul de la Galați

Situația de la Liberty Galați se desfășoară în contextul în care procedura de vânzare a combinatului nu a atras până acum un cumpărător. Potrivit CNS Cartel ALFA, au avut loc două licitații fără rezultat, iar prețul de pornire a fost redus de la 709 milioane de euro în martie la 463 de milioane de euro în iunie.

În acest context, sindicatul susține că simpla așteptare a unei noi licitații nu reprezintă o soluție, mai ales în condițiile în care activitatea combinatului este blocată, iar costurile sunt transferate inclusiv asupra angajaților care continuă să asigure paza și întreținerea activelor.

CNS Cartel ALFA consideră că autoritățile trebuie să clarifice dacă obiectivul este reluarea activității industriale, vânzarea activelor sau identificarea unei alte soluții pentru păstrarea capacității siderurgice de la Galați.

Pentru sindicat, problema nu se rezumă însă la procedura de vânzare. Plata salariilor restante și protejarea drepturilor angajaților reprezintă, în acest moment, o urgență care nu mai poate fi amânată.

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