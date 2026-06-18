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De la Liberty Galați, la apartamente și terenuri agricole. Active de 1,8 miliarde de euro au fost scoase la vânzare în primele cinci luni

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Fabrici, șantiere navale, terenuri agricole, apartamente și case au ajuns la licitație în valoare totală de aproape 1,8 miliarde de euro în primele cinci luni ale anului. Cele mai mari active scoase la vânzare provin din proceduri de insolvență, faliment sau executare silită, iar aproape jumătate din valoarea totală este concentrată în doar trei dosare de referință: combinatul siderurgic Liberty Galați, Romcab și șantierul naval Damen Mangalia.

Muncitor într-un combinat siderurgic
Liberty Galați este evaluat la aproximativ 463 de milioane de euro

Valoarea totală a activelor scoase la licitație în perioada ianuarie-mai 2026 a ajuns la 1,766 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de platforma azitis.com. Nivelul este aproape dublu față de cel înregistrat în primele patru luni ale anului și oferă o imagine asupra volumului de bunuri care ajung pe piață în urma procedurilor de insolvență, faliment sau executare silită.

Cea mai mare parte a valorii este generată de câteva active industriale de mari dimensiuni. Combinatul siderurgic Liberty Galați este evaluat la aproximativ 463 de milioane de euro, Romcab Mureș la circa 200 de milioane de euro, iar șantierul naval Damen Mangalia la aproximativ 184 de milioane de euro. Împreună, aceste trei active reprezintă aproape jumătate din valoarea totală a bunurilor scoase la vânzare în această perioadă.

Potrivit lui Vasile Godîncă-Herlea, fondatorul platformei, volumul actual al activelor aflate la licitație nu reflectă situația economică din prezent și nici nu reprezintă un semnal al unei noi crize economice.

Numărul și valoarea anunțurilor din această piață sunt reflexia fenomenelor economice din urmă cu 4-5 ani. Există întotdeauna o întârziere semnificativă între momentul în care apar dificultățile financiare, intrarea companiilor în insolvență și scoaterea efectivă a activelor la vânzare”, explică acesta.

Câteva active uriașe concentrează cea mai mare parte a valorii

Deși au fost publicate peste 8.300 de anunțuri unice de vânzare, doar 142 dintre acestea depășesc pragul de un milion de euro. Cu toate acestea, tocmai aceste active generează cea mai mare parte a valorii totale din piață.

Mai mult, doar 11 anunțuri depășesc individual valoarea de 10 milioane de euro, însă însumează aproape un miliard de euro. Primele cinci companii aflate în proceduri de valorificare concentrează active de aproximativ 921 de milioane de euro, adică peste jumătate din întreaga ofertă disponibilă.

Acest lucru arată că piața este dominată valoric de câteva dosare industriale de amploare, în timp ce majoritatea licitațiilor vizează proprietăți și bunuri de dimensiuni mai reduse.

Apartamentele și terenurile domină ca număr de anunțuri

Dacă marile platforme industriale domină clasamentul valoric, cele mai numeroase bunuri scoase la vânzare sunt terenurile și proprietățile rezidențiale.

În primele cinci luni ale anului au fost publicate aproape 2.900 de anunțuri care au ca obiect terenuri, cu o valoare totală de peste 250 de milioane de euro. Este vorba atât despre terenuri agricole, cât și despre loturi intravilane sau terenuri pentru dezvoltări imobiliare.

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Pe segmentul rezidențial au fost înregistrate peste 2.350 de anunțuri pentru apartamente și case, cu o valoare cumulată de aproximativ 180 de milioane de euro. Multe dintre acestea provin din proceduri de executare silită, unde locuințele reprezintă una dintre cele mai frecvente categorii de bunuri valorificate.

Practic, deși atenția publică este atrasă de cazuri precum Liberty sau Damen, cea mai mare parte a licitațiilor la care pot participa investitorii sau persoanele fizice vizează terenuri, apartamente și case.

Insolvențele aduc cele mai valoroase active

Analiza arată diferențe importante între activele provenite din insolvențe și cele provenite din executări silite.

Procedurile de insolvență au generat aproximativ 80% din valoarea totală a activelor scoase la vânzare, deși reprezintă doar puțin peste o treime din numărul total de anunțuri. Explicația este simplă: în insolvență ajung frecvent fabrici, hale industriale, linii de producție sau afaceri complexe, cu valori foarte mari.

În schimb, executările silite domină din punctul de vedere al numărului de anunțuri. Aici predomină apartamentele, casele și terenurile de dimensiuni mici și medii, bunuri care au valori individuale mai reduse, dar care apar în număr mult mai mare.

Bucureștiul conduce piața executărilor silite

La nivel teritorial, clasamentul valoric este influențat decisiv de marile dosare industriale. Galați ocupă primul loc datorită activelor Liberty, iar Constanța urcă în clasament prin șantierul naval din Mangalia. Mureș este susținut de activele Romcab, în timp ce Mehedinți apare în top prin activele fostei termocentrale Romag Halânga.

Pe segmentul executărilor silite, situația este diferită. Bucureștiul conduce clasamentul prin numărul și valoarea proprietăților scoase la licitație, cu 336 de anunțuri și active evaluate la peste 52 de milioane de euro. Capitala este urmată de Ilfov, Constanța și Cluj.

Potrivit analizei, cele mai multe active scoase la vânzare se încadrează în categoria 5.000-50.000 de euro, reprezentând aproape jumătate din totalul anunțurilor. Acest lucru arată că, dincolo de marile dosare industriale care atrag atenția publicului, piața licitațiilor este alimentată în principal de proprietăți și bunuri accesibile unui număr mult mai mare de cumpărători.

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