Combinatul Liberty Galați nu s-a vândut, deși cinci investitori au cumpărat caietul de sarcini

Combinatul Siderurgic Liberty Galați nu a fost vândut în cadrul licitației organizate recent, deși cinci investitori au intrat anterior în proces și au cumpărat caietul de sarcini, semnalând interes pentru activ. Procedura s-a încheiat fără oferte depuse, în contextul în care niciun participant nu a ajuns la etapa finală de înscriere, iar administratorii concordatari anunță că discuțiile cu potențialii cumpărători și procesul de valorificare a combinatului vor continua.

Procesul de vânzare pentru Combinatul Siderurgic Galați (Liberty Galați) a ajuns într-un punct în care, deși au existat investitori interesați în etapele preliminare, licitația organizată recent s-a încheiat fără nicio ofertă depusă. Potrivit administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, procedura de licitație cu un preț de pornire de 463 milioane de euro nu a atras niciun participant în etapa finală.

Concret, cei cinci investitori au intrat în procesul de evaluare a combinatului, au cumpărat caietul de sarcini pentru a avea acces la datele financiare și operaționale și au analizat oportunitatea investiției. În astfel de tranzacții de anvergură, această etapă este una standard și presupune due diligence, fără a garanta participarea la licitația finală.

În cazul de față, niciunul dintre investitori nu a depus garanțiile sau documentele necesare pentru înscrierea la licitație, ceea ce a dus la lipsa ofertelor în momentul adjudecării. Astfel, licitația nu a avut un câștigător și nu s-a concretizat într-o tranzacție.

Administratorii judiciari continuă procesul de vânzare a ativelor

Administratorii concordatari Euro Insol și CITR subliniază că lipsa ofertelor nu echivalează cu abandonarea procesului de vânzare. Dimpotrivă, aceștia afirmă că există în continuare interes din partea pieței și că discuțiile cu potențialii investitori vor continua.

„Cele cinci luni de proces ne-au confirmat un lucru esențial: există un interes real pentru acest activ. Deși licitația de astăzi nu s-a încheiat cu nicio înscriere, rezultatul nu reflectă lipsa de interes față de Combinat”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR. Acesta a precizat că discuțiile avansate purtate anterior reprezintă un semnal că activul rămâne atractiv, chiar dacă nu s-a concretizat o ofertă în această etapă.

Prețul și contextul pieței siderurgice, factori decisivi

Reprezentanții Euro Insol susțin că procesul de vânzare se desfășoară într-un context dificil, marcat de presiuni asupra industriei siderurgice europene. În acest cadru, analiza investiției este influențată de dinamica pieței și de evaluarea riscurilor pe termen mediu și lung.

„Vom continua dialogul cu investitorii care și-au arătat interesul față de Combinat și lucrăm alături de creditori pentru a identifica cel mai bun cadru prin care acest proces să ducă la o soluție concretă”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol. Acesta a subliniat și importanța responsabilității față de angajați și creditori în continuarea demersului.

Promovare internațională extinsă, dar fără rezultat imediat

Procesul de atragere a investitorilor a inclus o campanie de promovare pe piețe internaționale majore, precum regiunea GCC, China, India, Statele Unite și Singapore. Potrivit administratorilor, expunerea a ajuns la peste 20 de milioane de potențiali investitori, cu scopul de a atrage actori relevanți din industria siderurgică globală.

Procesul de valorificare a activelor continuă, iar administratorii concordatari afirmă că vor menține dialogul cu potențialii investitori, în încercarea de a identifica o soluție viabilă pentru viitorul combinatului, într-o piață siderurgică descrisă ca fiind sub presiune structurală.