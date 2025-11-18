Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea tensiona coaliția. Kelemen Hunor: „Vor fi niște urmări, tensiuni”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că rezultatele alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei ar putea crea tensiuni în coaliția de guvernare. Liderul maghiar susține că, dintre cei trei candidați principali, doar unul poate câștiga, iar înfrângerea celorlalți ar putea avea consecințe asupra relațiilor dintre partide.

Întrebat de postul RFI dacă are un favorit, Kelemen Hunor a răspuns negativ, explicând că nu i se permite să susțină pe cineva și că nici nu votează în București. „Problema este ce se va întâmpla cu coaliția după alegeri, că, dacă ne luăm așa, foarte pe scurt, din trei poate câștiga unul, ceilalți vor fi perdanți. S-ar putea să câștige altcineva, e o altă problemă”, a subliniat el.

Alegerile din București, cu impact la nivel național

Întrebat de ce scrutinul pentru Primăria Capitalei ar avea consecințe asupra coaliției, Hunor a explicat: „Păi, orice alegere, când cineva pierde, are niște urmări, vrei, nu vrei. Ați văzut, alegerile în București sunt văzute un pic diferit decât orice altă alegere locală, la nivelul autorităților locale. Băsescu, după un mandat și un pic, a ajuns președintele României. Nicușor Dan, după un mandat și un pic, a câștigat alegerile prezidențiale. Este, poate, cea mai legitimă persoană votată de oameni, în sensul ăsta vorbesc, de legitimitate, după președinte”.

Tensiuni și legitimitate în interiorul partidelor

Kelemen Hunor a subliniat că și în interiorul partidelor câștigătorii vor dobândi un plus de legitimitate față de liderii lor: „Și în partide, dacă câștigă Drulă, sigur că are o legitimitate în plus față de președintele Fritz, dacă câștigă Băluță, la fel, față de Grindeanu, dacă câștigă Ciucu, iarăși, față de Bolojan. Doar unul poate câștiga și vor fi niște urmări, niște tensiuni, sper că nu vor strica munca în coaliție”, a adăugat liderul UDMR.