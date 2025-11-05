search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Interviu UDMR nu poartă pică pentru excluderea din primul cabinet Ciolacu: „Ne-au trimis acasă, dar a fost mai bine”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Excluderea UDMR în 2023, odată cu rocada Ciucă-Ciolacu, a fost un lucru bun pentru Uniune, spune vicepremierul Tanczos Barna, la Interviurile Adevărul. Ar fi fost greu pentru Uniune să rămână într-o coalițe „fără discernământ” privind cheltuielile, care au dus ulterior deficitul la peste 9%, argumentează reprezentantul UDMR. 

TANCZOS ADEVARUL 2 jpeg

Explicând că guvernul poate funcționa și că rocada guvernamentală poate fi realizată în 2027, așa cum a fost în 2023, vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, la Interviurile Adevărul, că excluderea UDMR de la guvernare în acel an a fost un lucru bun pentru Uniune. 

„A fost acceptată această rocadă, iarăși, de premier, o rocadă care a mai funcționat și a dat un guvern cât de cât stabil de trei ani de zile. E altă discuție ce a făcut guvernul acela în ultimii doi ani și cum au crescut cheltuielile și cum au ajuns la un deficit de aproape 10%, dar a funcționat din punct de vedere politic, fără UDMR, că pe noi ne-au trimis acasă la un moment dat, dar a fost mai bine. A fost mai bine pentru că ne-ar fi fost foarte greu să rămânem într-o coaliție în care, fără discernământ, s-au făcut niște cheltuieli care au dus deficitul la peste 9%”, explică Tanczos Barna .

La acel moment, PSD și PNL au decis să își împartă ministerele deținute de UDMR, Uniunea fiind forțată să iasă din coaliție. 

Misiunea imposibilă a cabinetului Ciolacu 2

Fostul ministru al Finanțelor a relatat că majorările de cheltuieli au început încă din 2023, iar fosta coaliție PSD-PNL-UDMR, al doilea cabinet condus de Marcel Ciolacu, în care a revenit și UDMR, forțat de circumstanțe, a avut o misiune imposibilă:

„Inclusiv în 2023 au fost creșteri de cheltuieli peste deficitul prognozat la începutul anului. Se mai întâmplă, îți programezi un deficit de 5% și e închis cu 5,2%, ai un deficit de 3% programat, e închis cu 3,5%, dar să ajungi de la 5 sau 6 la 9 este o distanță foarte mare. Și este, de fapt, lucrul pe care l-a constatat și coaliția, potențiala coaliție, care în decembrie a început să negocieze formarea guvernului după alegeri. La aceste negocieri, când au văzut cifrele, colegii noștri de la USR s-au ridicat, au spus - noi la așa ceva nu ne băgăm, rezolvați-vă problema, ați făcut-o voi, reparați-o voi, ați stricat-o voi, reparați-o voi.

Noi dacă n-am fi rămas, n-am fi avut majoritate în Parlament, adică PNL-PSD n-ar fi avut majoritate și era aproape imposibil să facă un guvern minoritar într-o perioadă de maximă tensiune politică, acel risc politic a fost evaluat și de agențiile de rating. Atunci am primit prima degradare a perspectivei, nu a rating-ului de țară, dar a perspectivelor fiscal-bugetare și atunci am decis să rămânem în această coaliție și am ajuns eu la Finanțe. Desigur, față de domnul Nazare, pachetul pe care l-am primit eu în ianuarie ca ministru al Finanțelor de la coaliție a fost mult, mult mai șubred”. 

„PSD nu are niciun interes să dinamiteze această coaliție”

Vicepremierul UDMR a mai afirmat că speranțele AUR privind destrămarea coaliției sunt deșarte, comentând afirmația prim-vicepreședintelui AUR Marius Lulea la Interviurile Adevărul, conform căreia, chiar PSD ar putea să depună o moțiune de cenzură:

„În calitate de lider al unui partid de opoziție, dânsul nu are la ce să spere la altceva decât la o destrămare a coaliției. Eu zic că speranțele sunt deșarte, sunt degeaba. Aceste scenarii nu se vor întâmpla, pentru că nu are niciun interes PSD-ul să dinamiteze această coaliție”.

După rocadă, în 2027, PSD va fi vioara întâi a guvernării, așa cum s-a întâmplat în 2023, atunci când a avut loc rocada Ciucă-Ciolacu. Deocamdată nu este cunoscută propunerea PSD de premier, însă, de regulă, acesta este chiar șeful de partid, iar Sorin Grindeanu urmează să fie instalat în funcția de președinte al formațiunii cu drepturi depline. 

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Momentul care i-a marcat viața lui Emeric Ienei. Ce a pățit tatăl regretatului antrenor: ”A fost luat prizonier de ruși”
fanatik.ro
image
Cine era Simona Boila, doctorița româncă arsă de vie în casa ei din Franța: „O doamnă absolut fermecătoare”
libertatea.ro
image
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Cât costă curentul electric în Italia sau Marea Britanie? Comparaţie cu preţurile din România
playtech.ro
image
Cum l-a batjocorit statul român pe Emeric Ienei înainte să moară! I-a fost tăiată renta viageră și a beneficiat doar 11 luni de indemnizație de merit. Câți bani primea lunar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Dezvăluiri BOMBĂ despre criminalul din Mureș! Ea este singura persoană care știe unde se ascunde Emil Gânj! De ce nu are voie să spună: „Nu poate fi obligat să denunțe locația!”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Bobonete și Dan Chișu, supărați la o terasă! Imagini total diferite față de cele din podcasturi. Nici nu și-au terminat ceaiul! FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate