Excluderea UDMR în 2023, odată cu rocada Ciucă-Ciolacu, a fost un lucru bun pentru Uniune, spune vicepremierul Tanczos Barna, la Interviurile Adevărul. Ar fi fost greu pentru Uniune să rămână într-o coalițe „fără discernământ” privind cheltuielile, care au dus ulterior deficitul la peste 9%, argumentează reprezentantul UDMR.

Explicând că guvernul poate funcționa și că rocada guvernamentală poate fi realizată în 2027, așa cum a fost în 2023, vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, la Interviurile Adevărul, că excluderea UDMR de la guvernare în acel an a fost un lucru bun pentru Uniune.

„A fost acceptată această rocadă, iarăși, de premier, o rocadă care a mai funcționat și a dat un guvern cât de cât stabil de trei ani de zile. E altă discuție ce a făcut guvernul acela în ultimii doi ani și cum au crescut cheltuielile și cum au ajuns la un deficit de aproape 10%, dar a funcționat din punct de vedere politic, fără UDMR, că pe noi ne-au trimis acasă la un moment dat, dar a fost mai bine. A fost mai bine pentru că ne-ar fi fost foarte greu să rămânem într-o coaliție în care, fără discernământ, s-au făcut niște cheltuieli care au dus deficitul la peste 9%”, explică Tanczos Barna .

La acel moment, PSD și PNL au decis să își împartă ministerele deținute de UDMR, Uniunea fiind forțată să iasă din coaliție.

Misiunea imposibilă a cabinetului Ciolacu 2

Fostul ministru al Finanțelor a relatat că majorările de cheltuieli au început încă din 2023, iar fosta coaliție PSD-PNL-UDMR, al doilea cabinet condus de Marcel Ciolacu, în care a revenit și UDMR, forțat de circumstanțe, a avut o misiune imposibilă:

„Inclusiv în 2023 au fost creșteri de cheltuieli peste deficitul prognozat la începutul anului. Se mai întâmplă, îți programezi un deficit de 5% și e închis cu 5,2%, ai un deficit de 3% programat, e închis cu 3,5%, dar să ajungi de la 5 sau 6 la 9 este o distanță foarte mare. Și este, de fapt, lucrul pe care l-a constatat și coaliția, potențiala coaliție, care în decembrie a început să negocieze formarea guvernului după alegeri. La aceste negocieri, când au văzut cifrele, colegii noștri de la USR s-au ridicat, au spus - noi la așa ceva nu ne băgăm, rezolvați-vă problema, ați făcut-o voi, reparați-o voi, ați stricat-o voi, reparați-o voi.

Noi dacă n-am fi rămas, n-am fi avut majoritate în Parlament, adică PNL-PSD n-ar fi avut majoritate și era aproape imposibil să facă un guvern minoritar într-o perioadă de maximă tensiune politică, acel risc politic a fost evaluat și de agențiile de rating. Atunci am primit prima degradare a perspectivei, nu a rating-ului de țară, dar a perspectivelor fiscal-bugetare și atunci am decis să rămânem în această coaliție și am ajuns eu la Finanțe. Desigur, față de domnul Nazare, pachetul pe care l-am primit eu în ianuarie ca ministru al Finanțelor de la coaliție a fost mult, mult mai șubred”.

„PSD nu are niciun interes să dinamiteze această coaliție”

Vicepremierul UDMR a mai afirmat că speranțele AUR privind destrămarea coaliției sunt deșarte, comentând afirmația prim-vicepreședintelui AUR Marius Lulea la Interviurile Adevărul, conform căreia, chiar PSD ar putea să depună o moțiune de cenzură:

„În calitate de lider al unui partid de opoziție, dânsul nu are la ce să spere la altceva decât la o destrămare a coaliției. Eu zic că speranțele sunt deșarte, sunt degeaba. Aceste scenarii nu se vor întâmpla, pentru că nu are niciun interes PSD-ul să dinamiteze această coaliție”.

După rocadă, în 2027, PSD va fi vioara întâi a guvernării, așa cum s-a întâmplat în 2023, atunci când a avut loc rocada Ciucă-Ciolacu. Deocamdată nu este cunoscută propunerea PSD de premier, însă, de regulă, acesta este chiar șeful de partid, iar Sorin Grindeanu urmează să fie instalat în funcția de președinte al formațiunii cu drepturi depline.