Kelemen Hunor anunţă o şedinţă a coaliţiei, după votul PSD împotriva ministrului Mediului. „Nu e un capăt de ţară”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunţat că miercuri urmează să aibă loc o şedinţă a coaliţiei, în care se va analiza inclusiv votul PSD împotriva ministrului Mediului.

În condiţiile în care Senatul a adoptat, luni, 15 decembrie, moțiunea simplă inițiată împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, şi cu ajutorul votului dat de PSD, Kelemen Hunor a declarat, în cadrul unei interveţii la Digi24, că miercuri va avea loc o şedinţă a coaliţiei, în care se va discuta acest subiect.

„E grav când într-o coaliţie se întâmplă astfel de lucruri, dar nu e un capăt de ţară”, a afirmat el, punctând, însă, că ceea ce s-a întâmplat luni în Parlament arată, o dată în plus, că lucrurile nu funcţionează aşa cum ar trebui în cadrul coaliţiei de guvernare.

Deşi a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă Diana Buzoianu ar trebui să-şi dea demisia de la Ministerul Mediului, liderul UDMN a declarat că cineva trebuie să-şi asume, totuşi, responsabilitatea politică pentru situaţia de la Paltinu, dar că nu este în măsură să stabilescă el cine anume.

„Nu poţi să fugi de responsabilitate dacă vrei să fii ministru”, a mai afirmat Kelemen Hunor, punctând, dilomatic, că este „de discutat unde se opreşte responsabilitatea”, precizând că el nu crede că se va ajunge la schimbarea Dianei Buzoianu.

În ceea ce priveşte poziţia partidului său în cadrul coaliţiei, liderul UDMR a fost ferm, declarând că nu va vota niciodată nicio moţiune împotriva guvernului, deşi „avem şi noi nemulţumirile noastre”.