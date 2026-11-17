Seceta din vară a redus producția Hidroelectrica și a restrâns volumele disponibile pentru piața angro, într-o perioadă în care compania avea de alimentat mai mulți clienți. Efectele se văd în rezultatele trimestrului al treilea din 2026, dar nu anulează creșterea înregistrată de la începutul anului, potrivit unei analize publicate de Adevărul Financiar, pe baza datelor Hidroelectrica și Transelectrica.

Seceta și debitele reduse au dus la retragerea apei, lăsând la vedere suprafețe întinse din albie. Foto: arhivă

Lipsa apei pune la încercare dublul rol al Hidroelectrica, de producător și furnizor de energie. Cu o producție hidro în scădere în trimestrul al treilea, compania a direcționat mai multă energie către clienții proprii, reducând volumele vândute pe piața angro. Miza depășește bilanțul companiei: hidroenergia a asigurat 26% din producția națională de electricitate în primele nouă luni din 2026, potrivit datelor Transelectrica citate de Adevărul Financiar.

Producția din vară a scăzut, furnizarea a crescut

În intervalul iulie-septembrie, producția hidro netă a companiei a coborât la 2.210 GWh, de la 2.354 GWh în aceeași perioadă din 2025, o reducere de 6%. Raportul companiei indică deteriorarea condițiilor hidrologice din iulie, pe fondul precipitațiilor insuficiente și al debitelor scăzute.

Imaginea pe nouă luni este diferită: producția netă totală a grupului a avansat cu 10%, la 9.328 GWh, dintre care 9.149 GWh din hidroenergie. Rezultatele mai bune din primul semestru au compensat reculul din trimestrul al treilea.

Pe piața angro, vânzările trimestriale au scăzut cu aproximativ 47%, la 705 GWh. În schimb, livrările prin furnizare au crescut cu aproximativ 27%, la 2.465 GWh. Reducerea volumelor angro reflectă astfel atât producția mai mică, cât și orientarea unei cantități mai mari de energie către clienții proprii, arată Adevărul Financiar.

Factura achizițiilor apasă asupra profitului

Hidroelectrica a cumpărat 1.000 GWh în trimestrul al treilea, cu 1,7% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Pe nouă luni, achizițiile au ajuns la 1.982 GWh, în creștere cu 20%. Majorarea nu poate fi pusă exclusiv pe seama secetei: potrivit explicațiilor companiei redate de Adevărul Financiar, ea reflectă și extinderea portofoliului de clienți.

Costul energiei achiziționate a urcat la 543,3 milioane de lei în trimestrul al treilea, față de 372 de milioane de lei cu un an înainte. Cheltuielile cu transportul și distribuția au crescut, la rândul lor, de la 407,7 milioane de lei la 645,6 milioane de lei.

Profitul net trimestrial s-a redus cu 26%, la 536,7 milioane de lei, iar marja EBITDA a coborât de la 44% la 32%.

Cumulat, în primele nouă luni din 2026, veniturile companiei au crescut cu 28%, la 8,6 miliarde de lei, iar profitul net a avansat cu 34%, la 3,1 miliarde de lei.

Cum s-a echilibrat producția națională

La nivel național, producția hidro a crescut cu 10% în primele nouă luni, la aproximativ 9,6 TWh, conform datelor Transelectrica citate în analiză. Producția din surse regenerabile a avansat cu 31%, la aproximativ 8,9 TWh, în timp ce energia nucleară a înregistrat o scădere de 31%, la 5,1 TWh. Evoluțiile pe nouă luni nu trebuie confundate cu reculul Hidroelectrica din trimestrul al treilea.

Consumul intern net a scăzut cu 3%, la 38,2 TWh. România a rămas importator net, însă soldul importurilor s-a redus de la aproximativ 3,6 TWh la aproximativ 1,85 TWh. Importurile fizice au crescut cu circa 4%, dar exporturile au avansat mai rapid, cu 43%.

Rezervele de apă, principala necunoscută înaintea iernii

La 9 noiembrie, Iulius-Dan Plaveti, președintele Directoratului Hidroelectrica, a declarat la conferința Focus Energetic dedicată iernii 2026-2027, că gradul de umplere a lacurilor de acumulare era sub 50%.

Prognozele hidrologice indică pentru Dunăre un debit de aproximativ 2.500 de metri cubi pe secundă în decembrie, față de o medie multianuală de 5.100. Pentru ianuarie, estimarea este de 3.000 de metri cubi pe secundă, comparativ cu media de 5.400.

Pentru ultimul trimestru, debitele, apa disponibilă în acumulări, necesarul de achiziții și prețul energiei rămân surse de incertitudine semnalate în raportul companiei, potrivit Adevărul Financiar. Hidroelectrica arată că își concentrează utilizarea apei în intervalele cu valoare mai mare și pentru echilibrarea sistemului.