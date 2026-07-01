Un producător și furnizor de energie lansează un program de investiții de 1 miliard de euro

Un producător și furnizor de energie a anunțat un program de investiții de aproximativ 1 miliard de euro pentru perioada 2026–2029. Planul vine după investiții de circa 500 de milioane de euro realizate în intervalul 2023–2025.

NOVA Power & Gas, parte a grupului E-INFRA - care își desfășoară activitatea pe baza unui model integrat care include producția de energie electrică, stocarea și furnizarea către clienți finali - își propune să își extindă portofoliul de clienți casnici și industriali și să își consolideze poziția pe piața de energie electrică și gaze naturale din România.

Unul dintre proiectele principale ale companiei este platforma energetică integrată de la Câmpia Turzii, care reunește producție de energie în ciclu combinat pe gaz, surse regenerabile și capacități de stocare în același amplasament.

Compania pregătește, de asemenea, dezvoltarea unei platforme similare la Roșiori, în județul Satu Mare.

Compania a anunțat că vrea să investească în digitalizarea serviciilor pentru clienți, inclusiv în procese de contractare online și administrarea conturilor, precizând că se regăsește în mod constant în rândul ofertelor competitive din comparatorul de prețuri al ANRE.

„Pentru a avea energie continuă și la un preț accesibil, am dezvoltat întregul lanț - producție, stocare, furnizare - iar conceptul de site energetic de producție hibrid asigură controlul și adaptarea curbei de producție la curba de consum. Această abordare modernă ne face să fim competitivi în piață, iar clienții noștri să aibă o experiență cât mai simplă", a declarat Septimiu Costea, CEO al companiei.

Fondată în 2007 la Cluj-Napoca, compania activează ca producător și furnizor de energie electrică și gaze naturale, cu capacități din surse regenerabile, centrale pe gaz și soluții de stocare, adresate atât clienților casnici, cât și industriali.