Un furnizor de energie, scos de pe piață de ANRE prin retragerea licenţei: „Este un risc”

O companie care activa pe piața energiei electrice a rămas fără licență, după ce verificările autorității de reglementare au scos la iveală mai multe nereguli. Președintele ANRE spune că astfel de situații pot pune în pericol întreaga piață.

Furnizorul de energie electrică nu şi-a respectat angajamentele. Foto: arhivă

Comitetul de reglementare al ANRE a decis marţi, 10 noiembrie, retragerea licenței companiei IBN Energy, după o serie de verificări care au scos la iveală probleme care datează din august 2025.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat faptul că un furnizor care nu își asigură obligațiile financiare poate transfera costurile către celelalte companii care activează pe piață și, în cele din urmă, către consumatori.

„O licență de furnizare nu este doar un bilet de intrare pe piață, ci un angajament permanent față de piață. Un furnizor care nu poate fi găsit la sediu, nu răspunde autorității și lasă în urmă garanții neconstituite de peste trei milioane și jumătate de lei nu mai este un participant la piață. Este un risc pentru piață, iar costul acestui risc ajunge, în final, la ceilalți participanți și la consumatori”, a declarat George Niculescu.

O parte dintre neregulile identificate datează din august 2025, când IBN Energy a făcut tranzacții pe piața de energie electrică fără să aibă suficiente garanții pentru a le acoperi. La acel moment, compania dispunea de garanții de numai 150.000 de lei, se arată în comunicatul ANRE.

În aceeași perioadă, Transelectrica a semnalat că furnizorul înregistrase un dezechilibru negativ important între energia contractată și cea livrată, în intervalul 1-7 august. Pentru această situație, IBN Energy trebuia să constituie o garanție de 3.522.276,50 lei, cel târziu până la 26 august 2025. Suma nu a fost depusă nici după expirarea termenului.

Nici obligațiile de plată către Bursa Română de Mărfuri nu au fost achitate, potrivit verificărilor ANRE.

Inspectorii nu au găsit pe nimeni la sediul declarat

Problemele financiare nu au fost singurele constatate de autoritate. Când inspectorii s-au deplasat la adresa la care figura sediul IBN Energy, nu au găsit nici angajați, nici reprezentanți ai firmei și nici activitate de furnizare a energiei electrice.

Nici în lunile următoare compania nu a răspuns solicitărilor ANRE. Reprezentanții acesteia nu au transmis documentele cerute și nu s-au prezentat la convocările autorității, deși au primit mai multe e-mailuri și adrese oficiale.

ANRE a mai constatat că societatea nu notificase schimbările privind acționariatul și reprezentantul legal, deși acestea fuseseră înregistrate la Registrul Comerțului încă din august 2025.

Trei sancțiuni înainte de retragerea licenței

ANRE a încercat să sancționeze abaterile înainte de a retrage licența. În martie 2026, compania a primit un avertisment, iar în mai a fost amendată cu 5.000 de lei. În august, sancțiunile au ajuns la 120.000 de lei, pentru patru fapte contravenționale.

Potrivit autorității, niciuna dintre aceste măsuri nu a dus la rezolvarea problemelor. Întrucât societatea nu a făcut demersurile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile, ANRE a decis retragerea licenței, în baza regulamentului care stabilește condițiile de funcționare a furnizorilor de energie electrică.

Decizia nu schimbă situația consumatorilor casnici sau a firmelor, mai transmite ANRE, deoarece IBN Energy nu avea clienți finali în portofoliu şi a desfășurat activitate doar în perioada februarie - august 2025.