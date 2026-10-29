România ar putea primi peste 8 miliarde de euro prin ultimele două cereri de plată din PNRR. Negocierile cu Comisia Europeană continuă

România ar putea încasa peste 8 miliarde de euro prin intermediul cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul continuă discuțiile tehnice cu Comisia Europeană pentru îndeplinirea jaloanelor și deblocarea fondurilor.

România ar putea primi peste 8 miliarde de euro prin ultimele două cereri de plată din PNRR. Foto: Shutterstock

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat că a analizat împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, stadiul obiectivelor asumate prin cele două cereri de plată. Potrivit acestuia, Ministerul Transporturilor a contribuit la îndeplinirea a 11 jaloane.

„România ar avea de încasat pe aceste jaloane peste 8 miliarde de euro. La acordarea acestei sume, care va intra în bugetul de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a contribuit prin îndeplinirea a 11 jaloane”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vor continua în perioada următoare.

În paralel, autoritățile încearcă să rezolve întârzierile administrative care afectează proiectele finanțate prin PNRR. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că există aproximativ 2.400 de cereri de plată restante, pentru care situațiile trebuie clarificate până la 6 noiembrie.

Printre problemele care necesită soluții se numără documentele privind certificatele și auditurile energetice. Potrivit ministrului, deblocarea plăților este importantă pentru continuarea investițiilor și pentru finanțarea autorităților locale și a companiilor implicate în proiecte.

„Prioritatea este clară: deblocarea plăților către autoritățile locale și firmele românești și continuarea investițiilor esențiale pentru comunități”, a transmis Alexandru Stoica.

La rândul său, Mihai Ghigiu a indicat data de 6 noiembrie drept termen pentru închiderea procedurilor administrative restante, astfel încât fondurile din PNRR să poată ajunge în România până la sfârșitul anului.

Ministrul Transporturilor a subliniat că experiența acumulată prin implementarea PNRR trebuie folosită și în pregătirea viitoarelor proiecte finanțate din fonduri europene, în cadrul financiar multianual 2028-2034.

Încasarea celor peste 8 miliarde de euro depinde de evaluarea cererilor de plată și de îndeplinirea condițiilor stabilite în relația cu Comisia Europeană.