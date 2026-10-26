Termen-limită pentru PNRR: România trebuie să rezolve restanțele până pe 6 noiembrie, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

România trebuie să închidă până la 6 noiembrie toate procedurile administrative restante pentru a putea primi în acest an cât mai mulți bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu Foto: Facebook

„Tot ce a stagnat în ultimele luni trebuie rezolvat în doar două săptămâni pentru ca România să poată lua cât mai mulți bani din PNRR”, a transmis Mihai Alexandru Ghigiu.

Ministrul a subliniat că termenul-limită pentru finalizarea procedurilor administrative restante este 6 noiembrie, iar timpul rămas pentru îndeplinirea obiectivelor este scurt.

„Ne aflăm contracronometru, iar data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie să închidem toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în țară în acest an”, a precizat acesta.

Întâlniri cu miniștrii pentru urgentarea procesului

Mihai Alexandru Ghigiu a afirmat că a început imediat coordonarea cu ministerele de linie și că au fost stabilite primele măsuri pentru perioada următoare. Ministrul a avut deja o întâlnire de lucru cu ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul căreia au fost stabilite liniile directoare ale activității.

„Nu avem timp pentru acomodare sau pregătiri. Din prima secundă a mandatului am început munca de teren și coordonarea directă cu ministerele de linie. Am avut deja o primă întâlnire de lucru cu ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul căreia am stabilit liniile directoare pentru perioada următoare”, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit acestuia, urmează întâlniri și cu ceilalți membri ai Guvernului, pentru reorganizarea resurselor interne și suplimentarea echipelor de lucru. Obiectivul este accelerarea procedurilor necesare pentru atragerea fondurilor europene.

„Urmează astfel de întâlniri și cu restul miniștrilor pentru a ne reorganiza resursele interne, a suplimenta echipele de lucru și a pune la aceeași masă întreaga experiență tehnică și politică pentru a urgenta procesul”, a adăugat Mihai Alexandru Ghigiu.

Ghigiu: „Miza este enormă”

Oficialul a atras atenția asupra importanței fondurilor europene pentru comunitățile locale și pentru domenii precum infrastructura, educația și sănătatea. Acesta a precizat că sunt purtate negocierile necesare pentru ca România să atragă toate resursele europene la care are dreptul.

„Miza este enormă și privește direct comunitățile locale, infrastructura, școlile și spitalele noastre. Purtăm toate negocierile necesare pentru a ne asigura că fiecare resursă europeană la care România are dreptul va fi atrasă și pusă în slujba cetățenilor”, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că România a încasat până în prezent 13,27 miliarde de euro prin PNRR și mai are de primit 6,43 miliarde de euro, aferente cererilor de plată nr. 5 și nr. 6. Validarea acestora de către Comisia Europeană este esențială pentru asigurarea finanțării europene.

Potrivit ministrului, bugetul pentru 2026 a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a fondurilor europene programate pentru acest an, iar nevalidarea unor sume ar putea avea un impact semnificativ asupra bugetului.