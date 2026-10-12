Renault cere tăieri cu cel puțin 20% la Dacia Mioveni. „Operațiunile din România nu mai sunt competitive”

Renault Group cere reducerea cu cel puțin 20% a costurilor de producție la uzina Dacia de la Mioveni și consideră că ținta ar trebui să ajungă la 30%. CEO-ul grupului, François Provost, spune că operațiunile din România nu mai sunt competitive și solicită un acord pe termen lung între conducerea fabricii și sindicate.

Șeful Renault a cerut tăierea cu 20% a cheltuielilor de la Dacia Mioveni Foto: AFP

Șeful Renault cere autorităților române să găsească soluții pentru costurile ridicate ale energiei electrice.

Renault cere reducerea costurilor de producție la Mioveni

François Provost afirmă că Renault Group este hotărât să găsească o soluție pentru menținerea pe termen lung a operațiunilor din România, dar avertizează că situația actuală necesită măsuri rapide.

„Astăzi, operațiunile noastre din România nu mai sunt competitive și statistica este foarte îngrijorătoare”, a declarat CEO-ul Renault Group pentru Profit.ro.

Potrivit acestuia, conducerea uzinei și sindicatele trebuie să ajungă la un acord de muncă pe termen lung, care să permită reducerea rapidă a costurilor de producție cu cel puțin 20%.

Provost a precizat că obiectivul grupului este chiar mai ambițios: o reducere de 30% a costurilor de producție, atât la Mioveni, cât și în rândul furnizorilor din ecosistemul industrial al companiei.

Șeful Renault Group a explicat că solicitarea nu vizează reducerea directă a salariilor, ci identificarea unor soluții de organizare și flexibilitate, inclusiv în ceea ce privește ritmul creșterilor salariale anuale.

„Vrem ca Mioveni să supraviețuiască. Vrem ca Mioveni să aibă un viitor luminos”, a afirmat François Provost.

Costul energiei electrice, o problemă pentru industria auto

Pe lângă măsurile pe care le așteaptă de la conducerea uzinei și de la sindicate, François Provost a transmis un mesaj și autorităților române.

CEO-ul Renault Group consideră că statul ar trebui să analizeze modalități prin care să sprijine industria, în special în contextul costurilor energiei electrice.

„Sugerez doar ca guvernul român să ia o decizie de a ajuta industria voastră”, a declarat acesta, invocând prețul ridicat al electricității din România.

Provost a mai spus că intenționează să revină în România în lunile următoare pentru discuții cu angajații, furnizorii, dealerii și reprezentanții autorităților, în vederea stabilirii unui plan pentru competitivitatea Renault în țară.

Dacia pierde teren pe piața auto din România

Solicitările Renault vin într-un an în care înmatriculările de autoturisme noi au scăzut în România, iar Dacia a înregistrat un recul mai accentuat decât piața în ansamblu.

Potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în primele nouă luni din 2026 au fost înmatriculate 96.261 de autoturisme noi, în scădere cu 10,5% față de perioada similară din 2025. În septembrie, piața a coborât cu 11,5%, la 10.952 de unități.

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Dacia a rămas cea mai înmatriculată marcă de autoturisme noi din România, însă volumele sale au scăzut semnificativ. În perioada ianuarie-septembrie 2026, au fost înmatriculate 19.819 autoturisme Dacia, cu 36,1% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderile au fost importante și pentru principalele modele ale mărcii:

Dacia Logan: 5.955 de unități, în scădere cu 42,5%;

Dacia Duster: 6.416 unități, în scădere cu 34,6%;

Dacia Sandero: 3.011 unități, în scădere cu 48%.

În septembrie, Dacia a înmatriculat 2.705 autoturisme, cu 34,4% mai puține decât în aceeași lună din 2025.

Concurența se intensifică, iar preferințele cumpărătorilor se schimbă

În timp ce Dacia a pierdut volum, alte mărci au avut evoluții mai bune pe piața românească. Toyota a înmatriculat 9.923 de autoturisme în primele nouă luni ale anului, cu 3,1% mai puține decât în 2025, iar Skoda a ajuns la 7.916 unități, în scădere cu 4,4%. Volkswagen a înregistrat 7.071 de autoturisme, în creștere cu 0,3%.

Producătorul chinez BYD a ajuns la 4.173 de autoturisme înmatriculate în aceeași perioadă. Numai în septembrie, marca a înregistrat 708 unități, cu 532% mai multe decât în luna similară din 2025.

Datele APIA arată și schimbări în structura pieței. În septembrie, autoturismele electrificate au reprezentat 64% din totalul înmatriculărilor de mașini noi. În aceeași lună, înmatriculările de autoturisme plug-in hybrid au crescut cu 131% față de septembrie 2025, iar cele de mașini pur electrice au avansat cu 16,6%.

Aceste evoluții indică o piață în care concurența se intensifică, iar preferințele cumpărătorilor se diversifică. Totuși, scăderea înmatriculărilor Dacia nu explică singură solicitările Renault privind reducerea costurilor de producție.

Viitorul uzinei depinde de competitivitate

Reducerea costurilor este una dintre condițiile pe care Renault le consideră necesare pentru a asigura viitorul fabricii de la Mioveni. Potrivit Profit.ro, uzina nu are deocamdată alocate noile generații Duster și Bigster, iar competitivitatea în raport cu alte unități de producție ale grupului este o problemă importantă în deciziile privind viitoarele modele.

François Provost a afirmat că obiectivul Renault este să stabilească o perspectivă pe termen lung pentru operațiunile din România. Planul presupune măsuri interne pentru reducerea costurilor, colaborare cu furnizorii și un dialog cu autoritățile privind condițiile în care industria poate rămâne competitivă.

CEO-ul grupului nu a anunțat o decizie privind retragerea producției de la Mioveni, ci a prezentat reducerea costurilor și îmbunătățirea competitivității drept condiții pentru continuarea dezvoltării uzinei și atragerea unor noi modele.