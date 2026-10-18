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Directorul Dacia avertizează asupra costurilor cu energia: „În Maroc sunt sub jumătate din prețul României”

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Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia România și Managing Director pentru Europa de Sud-Est, atrage atenția că prețul ridicat al energiei afectează competitivitatea industriei auto locale și susține că autoritățile trebuie să intervină pentru a sprijini întregul ecosistem de producție.

Uzina Dacia
Uzina Dacia Foto: Renault Romania

Declarațiile vin în contextul în care grupul Renault cere uzinei de la Mioveni reducerea costurilor de producție cu cel puțin 20%, obiectivul vizat fiind chiar de 30%.

Într-un interviu acordat Economedia, Mihai Bordeanu a comparat situația din România cu cea a fabricii Renault din Maroc, pe care o consideră un model de sprijin guvernamental pentru industrie.

„Energia, sub jumătate din prețul României”, a declarat șeful Dacia, referindu-se la costurile suportate de uzina marocană.

Acesta a subliniat că problema nu afectează doar constructorul auto de la Mioveni, ci întreaga rețea de furnizori.

„Lucrul acesta (prețul energiei) va trebui adresat. Repet, nu pentru Dacia, ci pentru tot ce înseamnă ecosistem auto. Pentru că un furnizor care este strangulat de prețul energiei și al gazelor sigur că nu poate să-mi ofere mie piese la un preț competitiv”, a explicat Mihai Bordeanu.

Comparație cu Marocul: „Sprijin uriaș, enorm, incomensurabil”

Directorul Dacia a lăudat modul în care autoritățile marocane au susținut investițiile Renault și dezvoltarea infrastructurii necesare industriei auto.

„Uzina din Maroc a beneficiat de un sprijin uriaș, enorm, incomensurabil, din partea conducerii statului marocan. Nu ne putem compara”, a afirmat Bordeanu.

Potrivit acestuia, avantajele competitive ale fabricii din Maroc nu se rezumă doar la costul energiei, ci includ și infrastructura de transport.

„Foarte multe lucruri, exact în segmentele în care vorbesc: infrastructură dezvoltată super rapid, de la poarta fabricii până pe vapor, totul este autostradă, sistem de încărcare și așa mai departe, energie - sunt sub jumătate din prețul României”, a spus directorul Dacia România.

Declarațiile șefului Dacia vin în contextul în care compania a lansat recent un nou program de plecări voluntare, pe fondul reducerii ritmului de producție la fabrica din Argeș.

Întrebat dacă Mioveni ar putea pierde producția următoarelor generații Duster și Bigster în cazul în care țintele de reducere a costurilor nu sunt atinse, Bordeanu a declarat că nu a fost luată nicio decizie, iar toate scenariile rămân deschise.

Amintim că Mihai Bordeanu a avertizat și în cadrul unei conferințe organizate de Confederația Concordia că România își pierde competitivitatea în industria auto, în condițiile în care prețul energiei s-a dublat în țara noastră față de perioada de dinaintea pandemiei.a. 

Directorul Dacia România a atras atenția că, în lipsa unor măsuri urgente, giganți precum Renault și Ford Otosan ar putea decide să își mute operațiunile în alte țări,

Declarațiile au fost făcute la lansarea Manifestului pentru Arhitectura Economică a României, document prin care Concordia propune autorităților un plan în 10 puncte pentru creșterea competitivității economiei românești.

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