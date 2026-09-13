Retailerul danez cu prețuri mici intră în România. Primele două magazine se deschid la București și Timișoara

Retailerul danez NORMAL intră în această toamnă pe piața românească și va deschide primele două magazine în București și Timișoara, la câteva zile distanță. Prima unitate va fi inaugurată pe 30 septembrie, în Mega Mall București, iar cea de-a doua pe 2 octombrie, în Shopping City Timișoara, potrivit unui comunicat transmis de companie.

Retailerul danez Normal intră în România Foto: arhivă

Magazinul din București va avea o suprafață comercială de 275 de metri pătrați, în timp ce unitatea din Timișoara va ocupa 380 de metri pătrați. Pentru fiecare dintre cele două magazine vor fi angajate 18 persoane.

„Suntem încântați să începem în această toamnă călătoria noastră pe piața românească prin deschiderea nu doar a unuia, ci a două magazine, în două orașe mari: primul în capitala București și al doilea în Timișoara”, a declarat Jakob Frølich Maarbjerg, CEO NORMAL.

Compania operează un format de retail axat pe produse de consum curent, iar oferta anunțată pentru magazinele din România va cuprinde peste 3.500 de articole. Printre categoriile de produse se află cosmetice și articole pentru îngrijire personală, produse pentru păr și igienă orală, articole pentru casă și curățenie, precum și snacksuri și băuturi.

Sortimentul va fi completat în permanență, compania anunțând introducerea a cel puțin 100 de produse noi în fiecare săptămână. Printre mărcile menționate în informațiile transmise despre intrarea pe piața românească se numără L'Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish și Finish.

Peste 1.000 de magazine în Europa

NORMAL a fost lansat în Danemarca în 2013 și s-a extins ulterior în mai multe piețe europene. Compania are în prezent peste 1.000 de magazine în 14 țări europene, iar România devine una dintre piețele în care retailerul își continuă extinderea.

Cele două magazine din București și Timișoara reprezintă începutul operațiunilor companiei pe piața locală. Deocamdată, compania nu a anunțat public alte orașe sau date pentru următoarele deschideri în România.

Intrarea pe piața locală are loc într-un segment în care consumatorii găsesc deja mai multe formate de magazine specializate în produse pentru îngrijire personală, cosmetice, produse pentru casă și articole de consum curent. Noul retailer își propune să opereze în acest spațiu printr-un sortiment care combină produse de consum zilnic cu un număr ridicat de articole introduse periodic în magazine.