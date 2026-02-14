search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Prețuri mici pentru români. Cel mai important retailer danez deschide în România primul magazin din Europa Centrală şi de Est

Publicat:

Primul magazin al retailerului danez Normal, cunoscut pentru prețurile reduse, va fi inaugurat în București, România devenind astfel prima piață din Europa Centrală și de Est în care se extinde brandul, deținut majoritar de miliardarul danez Anders Holch Povlsen.

Magazin Normal. FOTO: youtube/Uncat Europe
Magazin Normal. FOTO: youtube/Uncat Europe

Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal se pregătește să intre oficial pe piața din România, prin deschiderea unui prim magazin în București. Va fi prima unitate a rețelei din Europa Centrală și de Est, după o extindere accelerată în țările nordice și în vestul continentului.

Compania și-a creat deja o entitate juridică locală prin care va opera în România, semn că planurile de intrare sunt într-o fază avansată. Contactați pentru detalii despre strategia de dezvoltare, reprezentanții retailerului au transmis că nu pot comenta încă informațiile și că vor oferi date suplimentare peste aproximativ o lună, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Normal este cunoscut ca un discounter specializat în produse de îngrijire personală, cosmetice, articole de curățenie și gustări, mizând pe un model de business bazat pe prețuri reduse și rotația rapidă a sortimentelor.

Prima extindere în Europa Centrală și de Est

Rețeaua a fost fondată în Danemarca, unde a deschis primul magazin în 2013, în orașul Silkeborg. În prezent, brandul a ajuns la circa 975 de magazine, operate în Danemarca, Norvegia, Suedia, Olanda, Franța, Finlanda, Portugalia, Spania, Italia și Irlanda. Deschiderea din România marchează astfel prima intrare a companiei într-o piață din Europa Centrală și de Est.

Extinderea internațională a fost accelerată după ce antreprenorul danez Anders Holch Povlsen a preluat aproape 70% din companie, în 2016. Restul participațiilor sunt deținute de fondatorii Torben Mouritsen și Bo Kristensen, alături de președintele companiei, investitorul Jan Dal Lehrmann, cunoscut din versiunea daneză a emisiunii „Imperiul Leilor”.

Modelul comercial al Normal se bazează pe conceptul de importuri paralele: compania cumpără produse din piețe cu putere de cumpărare mai scăzută și le vinde în alte țări la prețuri adesea sub nivelul concurenței. Sortimentul este schimbat frecvent, cu introducerea constantă de produse noi, pentru a încuraja achizițiile recurente și interesul clienților.

Cine este Anders Holch Povlsen  

Averea lui Anders Holch Povlsen, estimată de revista Forbes la aproximativ 13,5 miliarde de dolari, provine în principal din grupul de retail de modă Bestseller, pe care l-a preluat de la familie la 28 de ani. Grupul a aniversat recent 50 de ani de activitate cu cele mai mari rezultate financiare din istoria sa: afaceri de circa 5,9 miliarde de dolari și un profit net de aproximativ 710 milioane de dolari.

Bestseller pregătește, la rândul său, intrarea pe piața românească cu brandul de îmbrăcăminte urban-sport Jack & Jones, cel mai puternic dintre cele 11 branduri din portofoliu, alături de mărci precum Only și Vero Moda.

Anders Holch Povlsen  este și acționar major la platforma online de fashion ASOS și deține participații în Zalando, ambele active și pe piața românească. De asemenea, platforma Topshop, parte din ecosistemul său de business, a fost lansată recent și în România.

Miliardarul danez este cunoscut și pentru implicarea în proiecte de conservare a naturii, fiind unul dintre principalii finanțatori ai Fundației „Conservation Carpathia”, care urmărește crearea unui „Yellowstone european” în zona Munților Făgăraș. Proiectul include arii protejate precum Parcul Național Piatra Craiului și Munții Leaota, însumând peste 250.000 de hectare.

Anders Holch Povlsen a fost rănit în atacurile teroriste din Sri Lanka din 2019, tragedie în care și-a pierdut trei dintre cei patru copii. Ulterior, familia sa a avut gemeni și încă un fiu.

Val de branduri noi și piață de retail în creștere

Piaţa de retail din România

Intrarea Normal vine într-un context în care piața de retail din România continuă să atragă branduri internaționale.

Printre numele care și-au anunțat recent extinderea locală se numără BIPA, Lululemon și Mr D.I.Y., dar și mărci lansate în perioada recentă precum Action, Sports Direct, Butlers, Tous, Wendy’s, Tatuum, Funky Buddha, Helly Hansen, Worldbox și Kodano, potrivit datelor furnizate de CBRE.

Conform analizei companiei de consultanță, piața românească de retail a rămas solidă și în 2025, chiar și în condițiile unui cadru fiscal mai strict și ale unei încetiniri a consumului. Stocul de spații comerciale moderne se apropie de 4,77 milioane de metri pătrați, iar densitatea este încă sub media multor piețe europene, ceea ce indică potențial de dezvoltare.

Centrele comerciale au generat majoritatea livrărilor noi, în principal prin extinderi și renovări, în timp ce parcurile de retail și galeriile comerciale s-au dezvoltat în orașele mici și mijlocii. Gradul de ocupare în proiectele de top s-a menținut ridicat, pe fondul ofertei limitate de spații premium și al strategiilor active de rotație a chiriașilor.

„Numărul record de tranzacții realizate de departamentul nostru de retail în 2025 (850 de tranzacții în total, leasuri noi și extensii, din care 320 tranzacții cu durate de închiriere de minim 5 ani și 530 de tranzacții cu durate de închiriere sub 5 ani) arată interesul retailerilor pentru piața de centre comerciale, fie că sunt malluri sau parcuri de retail. Într-un climat economic mai prudent, decizia retailerilor de a continua investițiile reprezintă un semnal clar de maturitate și de încredere în potențialul pe termen lung al României, într-un context european”, a declarat Carmen Ravon, reprezentant CBRE pentru retail în regiune, potrivit aceleiaşi surse.

Economie

Ghid de cumpărături

