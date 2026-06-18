Rețeaua de magazine Melkior se închide. Afacerea fondată de soțul Andreei Esca nu a mai putut fi salvată

Brandul românesc de cosmetice profesionale Melkior, fondat în 2011 de Alexandre Eram și partenerii săi, își închide ultimele magazine proprii din București, după o perioadă dificilă marcată de insolvență și pierderi financiare.

Potrivit informațiilor publicate de Economica.net, unitățile din centrele comerciale Sun Plaza și Iris Titan se află în lichidare de stoc, cu reduceri care ajung până la 70%. Spațiile urmează să fie preluate de lanțul de magazine Meli Melo, care va continua să comercializeze produse sub marca Melkior.

Lansat în urmă cu 15 ani, Melkior s-a adresat inițial saloanelor de înfrumusețare și profesioniștilor din domeniul cosmetic. Ulterior, compania și-a extins activitatea prin magazine proprii deschise în marile centre comerciale și prin dezvoltarea unei platforme de comerț online.

Compania care deținea brandul, Sonya Mod SA, avea ca acționari pe Alexandre Eram (49,37%), Eric Bernard Jeanmet Peralta (49,36%) și Mircea Caragea (1,25%).

Problemele financiare au început să se accentueze în perioada pandemiei de COVID-19, când închiderea magazinelor și dificultățile din lanțurile de aprovizionare au afectat puternic veniturile companiei. Potrivit raportului privind cauzele insolvenței, încasările au scăzut semnificativ, iar datoriile s-au acumulat în anii următori.

În încercarea de a redresa afacerea, compania a lansat în 2023 un proiect de extindere în Franța și Belgia, printr-un parteneriat cu retailerul francez GIFI. Planurile nu s-au concretizat însă din cauza dificultăților financiare ale partenerului.

Totodată, lansarea brandului MKL, destinat distribuției en-gros, nu a generat vânzările estimate. Potrivit documentelor analizate de Economica.net, lipsa fondurilor pentru promovare a limitat dezvoltarea proiectului.

O altă lovitură importantă a venit odată cu închiderea magazinului din Băneasa Shopping City, considerat cel mai profitabil punct de vânzare al companiei. Contractul de închiriere nu a mai fost prelungit, iar spațiul a fost preluat de un concurent.

În noiembrie 2024, Sonya Mod SA a intrat oficial în insolvență. În perioada de observație, veniturile generate de magazinele rămase nu au mai fost suficiente pentru acoperirea costurilor operaționale și a salariilor.

Administratorul judiciar a decis închiderea punctelor de lucru și concedierea personalului, însă au fost purtate negocieri pentru transferul magazinelor și al angajaților către o altă companie.

Astfel, magazinele din ParkLake și AFI Cotroceni au fost preluate de Meli Melo, iar aceeași soluție este aplicată acum și pentru unitățile din Sun Plaza și Iris Titan.

În prezent, magazinele și activitatea comercială a brandului sunt operate de Meli Melo Fashion SRL, companie controlată de Frumentum LTD din Cipru, deținută de Stéphane Jacques Dumas.

Același antreprenor controlează și cea mai mare parte a platformei online Melkior prin compania Brands Maker International.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, Meli Melo Fashion SRL a raportat o cifră de afaceri de 113,7 milioane de lei și un profit de 2,4 milioane de lei, în scădere față de profitul de 8,7 milioane de lei înregistrat în anul precedent.

Deși magazinele proprii Melkior dispar treptat, produsele brandului vor continua să fie disponibile în rețeaua Meli Melo din mai multe orașe ale țării, inclusiv București, Constanța, Brașov, Galați și Timișoara.