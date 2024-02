Un cunoscut lanț de magazine cosmetice intră în insolvență: nu se mai știe cine este proprietarul

Afacerile europene ale The Body Shop au început să se închidă, magazinele germane fiind puse în administrare, iar personalul din Belgia a fost anunțat că va fi concediat.

Închiderile au loc după ce Aurelius, specialistul german în restructurare care a cumpărat The Body Shop anul trecut, a pus în administrare săptămâna aceasta principala afacere din Marea Britanie a lanțului de cosmetice scrie The Guardian.

Cea mai mare parte a operațiunilor europene au fost vândute luna trecută unui cumpărător a cărui identitate nu a fost dezvăluită inițial de Aurelius. Personalul a fost informat că cumpărătorul era un "family office" - un termen care se referă de obicei la gestionarea averii personale.

Se înțelege că contrapartea este Alma24, o companie controlată de Friedrich Trautwein, un executiv care are legături strânse cu Aurelius. De asemenea, se pare că Alma24 a preluat controlul asupra The Body Shop din Japonia.

Personalul a declarat că a fost informat că toate cele peste 60 de magazine și sediul central din Germania, unde întreprinderea are aproape 400 de angajați, vor fi probabil închise. Un specialist în insolvență, Dr. Biner Bähr de la firma de avocatură White & Case, a fost desemnat să se ocupe de afacerea din Germania.

Se pare că și lucrătorii din Belgia, unde lanțul are aproximativ 16 magazine și 50 de angajați, au fost anunțați vineri dimineață că vor fi numiți administratori.

O sursă a declarat: "Poate că acțiunile întreprinse nu sunt greșite, dar modul în care se procedează le frânge inima oamenilor. Oamenilor li se spune fără preaviz: "Lucrați pentru o companie familială anonimă", în condițiile în care unii dintre ei lucrează în cadrul companiei de ani de zile, unii de 30 de ani. Este atât de dureros."

Sursele au declarat că operațiunile The Body Shop din Irlanda, Austria și Luxemburg, care au împreună aproximativ 20 de magazine și peste 100 de angajați, ar urma să fie, de asemenea, puse sub administrare în scurt timp. Site-urile austriac și francez nu au funcționat vineri.

Se înțelege că statutul unui număr de țări, inclusiv Franța, Spania și Suedia, este neclar, deoarece directorii din aceste țări nu au semnat documentele care să finalizeze transferul de proprietate.

O sursă bine plasată a declarat: "Nu înțelegem astăzi cine este proprietarul și cine este responsabil pentru oameni."

Magazinele The Body Shop din România au fost închise anul trecut

În vara anului trecut, retailerul brazilian de cosmetice Natura & Co anunţa că analizează o eventuală vânzare a The Body Shop, la câteva luni după ce a semnat vânzarea brandului Aesop către L’Oreal. În România, The Body Shop urma să fie redeschis în AFI Cotroceni, care a trecut printr-un proces de transformare, scria atunci profit.ro.

Board-ul Natura a autorizat managementul companiei să exploreze alternative strategice pentru The Body Shop, inclusiv o potențială vânzare. Grupul brazilian, care deține și brandul Avon, a cumpărat The Body Shop de la L’Oreal în 2017, în schimbul sumei de 880 milioane de lire sterline.

În aprilie anul trecut, Natura a ajuns la un acord pentru vânzarea brandului australian de cosmetice de lux Aesop, într-o tranzacție de 2,5 miliarde de dolari.

The Body Shop a fost fondată de antreprenoarea britanică Anita Roddick în 1976. Primul magazin The Body Shop s-a deschis în Brighton, pe coasta de est a Angliei, cuprinzând în vara anului trecut peste 3.000 de magazine în 65 de țări.

Magazinele Body Shop din România, operate în regim de franciză, sunt închise de la începutul verii 2023, compania anunțând atunci că pregătește un nou concept pe piața locală - “un workshop unde toți clienții se vor bucura de o experiență unică de cumpărături”.