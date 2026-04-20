Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a avertizat, în cadrul Forumului Educaţiei Financiare desfășurat luni, 20 aprilie, că există decalaje mari în ceea ce privește educaţia şi înţelegerea problemelor la nivelul publicului.

Mugur Isărescu a afirmat, la deschiderea Forumului Educaţiei Financiare cu tema „Educaţia Financiară: Interfaţa coeziunii între furnizorii şi utilizatorii de produse financiare”, de la ASE Bucureşti, că în privinţa educaţiei financiare a elevilor şi studenţilor progresele sunt bune.

„Dacă aş face un bilanţ, aş spune că rezultatele sunt bune. Dar, evident, nu sunt suficiente. Avem încă un drum important de parcurs. Şi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece aici, noi, cel puţin de la Banca Naţională, un drum lung de parcurs în raport cu complexitatea realităţilor actuale, dar şi în raport cu decalajele existente, care impun un efort mai bine coordonat şi mai eficient.

Şi dacă în ceea ce priveşte educaţia elevilor, studenţilor, progresele sunt chiar mai bune, aş spune că în ceea ce priveşte educaţia şi înţelegerea problemelor la nivelul publicului sunt decalaje, ca să fiu delicat în exprimare, mari, decalaje mari. Persistă în discursul public neînţelegeri, confuzii privind, de exemplu, rolul băncilor, rolul băncii centrale, cum funcţionează”, a afirmat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a dat ca exemplu discuția despre ROBOR, care, în viziunea lui, „tulbură societatea românească şi îmi dau seama cât de periculoasă este toată această discuţie”. Potrivit acestuia, ROBOR-ul este considerat mare duşman al României.

„După atâţia ani, să spunem ROBOR-ul - care este indicatorul pieţei monetare (...) ROBOR-ul la trei luni este cel în funcţie de care se stabileşte creditul la debitori, băncile comerciale... Poate s-a spus că nu este bun, s-a trecut la IRCC. Dacă nici acum nu este bun, faceţi, fraţilor, altul, ca să mă exprim aşa. Dar lăsaţi-ne ROBOR-ul că nu putem să funcţionăm altfel. Cum să spunem mai clar despre aceste confuzii şi neclarităţi? Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara şi îl tăvăleşte şi îl face marele duşman al României”, a mai transmis acesta.

El a precizat că o altă teorie vehiculată în spaţiul public este că singurul rol al băncilor comerciale este să dea credite.

„Zău? Dar plăţile? Sunt 300 de mii de plăţi care se fac în România în fiecare zi - 300 de mii. Fiecare bancă are între 10-20 de mii dintre cele 10 care participă la ROBOR. 10-20-30 de mii de plăţi zilnice. Păi, primul lucru care apărea acum vreo 35 de ani despre un atac terorist era «blocaţi sistemul de plăţi». Face parte din arsenalul războiului hibrid. Şi cine se ocupă de plăţi? Sistemul bancar, nu se ocupă altcineva”, a mai afirmat Mugur Isărescu.