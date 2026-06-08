Băncile amendate în dosarul ROBOR merg în instanță. Contestă sancțiunile Consiliului Concurenței

Băncile sancționate de Consiliul Concurenței în investigația privind mecanismul de stabilire a indicelui ROBOR resping acuzațiile autorității și susțin că au respectat în permanență regulile impuse de Banca Națională a României. Instituțiile de credit anunță că vor contesta decizia în instanță, unele dintre ele calificând sancțiunile drept arbitrare, nefundamentate sau bazate pe o interpretare eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare.

După ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea celor zece bănci participante la mecanismul de fixing ROBOR pentru încălcarea regulilor concurenței, instituțiile de credit au reacționat aproape unitar. Toate băncile resping concluziile investigației și susțin că activitatea lor s-a desfășurat în conformitate cu legislația și cu reglementările Băncii Naționale a României.

Un argument comun invocat de bănci este că mecanismul ROBOR este unul strict reglementat și supravegheat, iar schimbul de informații privind cotațiile reprezintă o caracteristică inerentă a sistemului de fixing, nu o înțelegere anticoncurențială.

În același timp, toate instituțiile care au reacționat public au anunțat că vor ataca decizia în instanță imediat după comunicarea motivării complete.

ING Bank: „Concluzii profund neîntemeiate”

ING Bank România a respins categoric concluziile Consiliului Concurenței și sancțiunile dispuse, pe care le consideră „profund neîntemeiate și bazate pe o înțelegere eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare”.

Reprezentanții băncii susțin că activitatea instituției s-a desfășurat permanent cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicabile în cadrul creat și supravegheat de BNR.

„După comunicarea deciziei motivate, ING Bank România va exercita cu hotărâre toate căile legale de contestare, având convingerea că a acționat corect, legal și cu respectarea obligațiilor față de clienți și piață”, a transmis banca.

CEC Bank: „Amenda este absolut inacceptabilă”

CEC Bank a avut una dintre cele mai dure reacții după anunțul sancțiunilor. Instituția a anunțat că este „în dezacord total” cu decizia Consiliului Concurenței, pe care o consideră „profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață”.

Banca respinge categoric orice acuzație de manipulare a ROBOR și susține că toate contribuțiile sale la procesul de fixing au reflectat condițiile reale ale pieței monetare.

„ROBOR este o rată de referință calculată pe baza cotațiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuțiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condițiile reale ale pieței monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alți participanți și fără nicio intenție de a influența artificial nivelul ratei”, afirmă banca.

CEC Bank merge mai departe și vorbește despre existența unui posibil conflict instituțional între Consiliul Concurenței și BNR, în calitate de administrator al indicelui ROBOR.

Instituția amintește și de o investigație similară desfășurată în 2008, în care autoritatea de concurență nu ar fi identificat încălcări ale legislației.

„Amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislația concurenței. Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absența unor probe clare, directe și incontestabile ale unui comportament anticoncurențial, este arbitrară”, susține banca.

CEC Bank a anunțat că va contesta sancțiunea la Curtea de Apel București și că este pregătită să meargă „până la ultimul grad de jurisdicție disponibil”.

Raiffeisen Bank: Investigația nu ar fi identificat o înțelegere între bănci

Raiffeisen Bank susține că investigația nu a relevat existența unei înțelegeri între participanții la sistemul ROBOR și că autoritatea s-a concentrat exclusiv asupra transparenței cotațiilor.

„Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Singurul aspect indicat vizează transparența acestor cotații, acesta fiind un element ce reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante”, a transmis instituția.

Raiffeisen afirmă că mecanismul ROBOR funcționează în baza unor reguli tehnice clare și că va contesta decizia pentru a demonstra legalitatea conduitei sale.

BRD: „Respectarea regulilor a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune”

BRD și-a exprimat „dezacordul ferm” față de concluziile Consiliului Concurenței și a anunțat că va utiliza toate căile legale pentru contestarea deciziei.

Potrivit băncii, conduita sa a fost permanent conformă cu cadrul legal și cu regulile care guvernează mecanismul ROBOR.

„BRD a respectat întocmai regulile și procedurile care guvernează rata ROBOR, acționând în litera și spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situația în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune”, au transmis reprezentanții instituției.

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BRD avertizează că efectele deciziei depășesc cadrul juridic și afectează imaginea întregului sistem bancar într-un moment în care acesta joacă un rol important în finanțarea economiei.

Banca Transilvania: „Decizia nu are nicio fundamentare”

Banca Transilvania a avut una dintre cele mai ferme poziții, afirmând că respinge „vehement” concluziile raportului și că decizia nu are „nicio fundamentare și nicio bază reală”.

Instituția a atras atenția și asupra faptului că informațiile privind sancțiunile au apărut în presă înainte de comunicarea oficială a deciziei.

„Respingem vehement concluziile raportului, ne reafirmăm nevinovăția și considerăm că decizia nu are nicio fundamentare și nicio bază reală. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația”, a transmis banca.

BT susține că a respectat legislația și regulile pieței și consideră că sancțiunile ignoră cadrul de reglementare aplicabil sectorului bancar.

De asemenea, instituția avertizează asupra impactului economic al amenzilor, apreciind că diminuarea capitalizării sistemului bancar ar putea afecta capacitatea de creditare.

UniCredit Bank: „Decizie injustă și nefundamentată”

UniCredit Bank a criticat atât concluziile investigației, cât și modul în care aceasta a fost desfășurată.

„Poziția noastră este fără echivoc: decizia Consiliului Concurenței este injustă, nefundamentată și o respingem ferm. Modul în care a fost gestionată această investigație arată că niciunul dintre argumentele tehnice și juridice prezentate pe parcursul audierilor nu a fost de fapt analizat”, au declarat reprezentanții băncii.

Instituția susține că va prezenta în instanță dovezile pe care le consideră relevante pentru a demonstra legalitatea comportamentului său și spune că are încredere în imparțialitatea sistemului judiciar.

Chirițoiu: Decizia nu a vizat reglementările din sectorul bancar

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că decizia nu vizează reglementările din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul instituțiilor în perioada analizată, fiind bazată pe încălcarea legislației concurenței, inclusiv a normelor europene prevăzute de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

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„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR și este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurență, nu a altor norme. Decizia de sancționare a fost luată în unanimitate de Plenul Consiliului Concurenței. Amplele dezbateri publice anterioare adoptării deciziei nu sunt uzuale și au generat confuzie, motiv pentru care sunt necesare clarificări”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Amenzile aplicate sunt următoarele: