search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Băncile amendate în dosarul ROBOR merg în instanță. Contestă sancțiunile Consiliului Concurenței

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Băncile sancționate de Consiliul Concurenței în investigația privind mecanismul de stabilire a indicelui ROBOR resping acuzațiile autorității și susțin că au respectat în permanență regulile impuse de Banca Națională a României. Instituțiile de credit anunță că vor contesta decizia în instanță, unele dintre ele calificând sancțiunile drept arbitrare, nefundamentate sau bazate pe o interpretare eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare.

Un ciocan de judecător pus peste bancnote de 100 și 200 de lei
Băncile vor contesta în instanța amenzile date de Consiliul Concurenței. Foto arhivă

După ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea celor zece bănci participante la mecanismul de fixing ROBOR pentru încălcarea regulilor concurenței, instituțiile de credit au reacționat aproape unitar. Toate băncile resping concluziile investigației și susțin că activitatea lor s-a desfășurat în conformitate cu legislația și cu reglementările Băncii Naționale a României.

Un argument comun invocat de bănci este că mecanismul ROBOR este unul strict reglementat și supravegheat, iar schimbul de informații privind cotațiile reprezintă o caracteristică inerentă a sistemului de fixing, nu o înțelegere anticoncurențială.

În același timp, toate instituțiile care au reacționat public au anunțat că vor ataca decizia în instanță imediat după comunicarea motivării complete.

ING Bank: „Concluzii profund neîntemeiate”

ING Bank România a respins categoric concluziile Consiliului Concurenței și sancțiunile dispuse, pe care le consideră „profund neîntemeiate și bazate pe o înțelegere eronată a modului de funcționare a pieței monetare interbancare”.

Reprezentanții băncii susțin că activitatea instituției s-a desfășurat permanent cu respectarea reglementărilor legale și a normelor aplicabile în cadrul creat și supravegheat de BNR.

„După comunicarea deciziei motivate, ING Bank România va exercita cu hotărâre toate căile legale de contestare, având convingerea că a acționat corect, legal și cu respectarea obligațiilor față de clienți și piață”, a transmis banca.

CEC Bank: „Amenda este absolut inacceptabilă”

CEC Bank a avut una dintre cele mai dure reacții după anunțul sancțiunilor. Instituția a anunțat că este „în dezacord total” cu decizia Consiliului Concurenței, pe care o consideră „profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață”.

Banca respinge categoric orice acuzație de manipulare a ROBOR și susține că toate contribuțiile sale la procesul de fixing au reflectat condițiile reale ale pieței monetare.

„ROBOR este o rată de referință calculată pe baza cotațiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuțiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condițiile reale ale pieței monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alți participanți și fără nicio intenție de a influența artificial nivelul ratei”, afirmă banca.

CEC Bank merge mai departe și vorbește despre existența unui posibil conflict instituțional între Consiliul Concurenței și BNR, în calitate de administrator al indicelui ROBOR.

Instituția amintește și de o investigație similară desfășurată în 2008, în care autoritatea de concurență nu ar fi identificat încălcări ale legislației.

„Amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislația concurenței. Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absența unor probe clare, directe și incontestabile ale unui comportament anticoncurențial, este arbitrară”, susține banca.

CEC Bank a anunțat că va contesta sancțiunea la Curtea de Apel București și că este pregătită să meargă „până la ultimul grad de jurisdicție disponibil”.

Raiffeisen Bank: Investigația nu ar fi identificat o înțelegere între bănci

Raiffeisen Bank susține că investigația nu a relevat existența unei înțelegeri între participanții la sistemul ROBOR și că autoritatea s-a concentrat exclusiv asupra transparenței cotațiilor.

„Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Singurul aspect indicat vizează transparența acestor cotații, acesta fiind un element ce reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante”, a transmis instituția.

Raiffeisen afirmă că mecanismul ROBOR funcționează în baza unor reguli tehnice clare și că va contesta decizia pentru a demonstra legalitatea conduitei sale.

BRD: „Respectarea regulilor a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune”

BRD și-a exprimat „dezacordul ferm” față de concluziile Consiliului Concurenței și a anunțat că va utiliza toate căile legale pentru contestarea deciziei.

Potrivit băncii, conduita sa a fost permanent conformă cu cadrul legal și cu regulile care guvernează mecanismul ROBOR.

„BRD a respectat întocmai regulile și procedurile care guvernează rata ROBOR, acționând în litera și spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situația în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune”, au transmis reprezentanții instituției.

Ancheta privind ROBOR: Telefoanele personale ale bancherilor, verificate de inspectorii de concurență

BRD avertizează că efectele deciziei depășesc cadrul juridic și afectează imaginea întregului sistem bancar într-un moment în care acesta joacă un rol important în finanțarea economiei.

Banca Transilvania: „Decizia nu are nicio fundamentare”

Banca Transilvania a avut una dintre cele mai ferme poziții, afirmând că respinge „vehement” concluziile raportului și că decizia nu are „nicio fundamentare și nicio bază reală”.

Instituția a atras atenția și asupra faptului că informațiile privind sancțiunile au apărut în presă înainte de comunicarea oficială a deciziei.

„Respingem vehement concluziile raportului, ne reafirmăm nevinovăția și considerăm că decizia nu are nicio fundamentare și nicio bază reală. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația”, a transmis banca.

BT susține că a respectat legislația și regulile pieței și consideră că sancțiunile ignoră cadrul de reglementare aplicabil sectorului bancar.

De asemenea, instituția avertizează asupra impactului economic al amenzilor, apreciind că diminuarea capitalizării sistemului bancar ar putea afecta capacitatea de creditare.

UniCredit Bank: „Decizie injustă și nefundamentată”

UniCredit Bank a criticat atât concluziile investigației, cât și modul în care aceasta a fost desfășurată.

„Poziția noastră este fără echivoc: decizia Consiliului Concurenței este injustă, nefundamentată și o respingem ferm. Modul în care a fost gestionată această investigație arată că niciunul dintre argumentele tehnice și juridice prezentate pe parcursul audierilor nu a fost de fapt analizat”, au declarat reprezentanții băncii.

Instituția susține că va prezenta în instanță dovezile pe care le consideră relevante pentru a demonstra legalitatea comportamentului său și spune că are încredere în imparțialitatea sistemului judiciar.

Chirițoiu: Decizia nu a vizat reglementările din sectorul bancar

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că decizia nu vizează reglementările din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul instituțiilor în perioada analizată, fiind bazată pe încălcarea legislației concurenței, inclusiv a normelor europene prevăzute de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. 

10 bănci și Biroul de credit, verificate de Consiliul Concurenței

„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR și este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurență, nu a altor norme. Decizia de sancționare a fost luată în unanimitate de Plenul Consiliului Concurenței. Amplele dezbateri publice anterioare adoptării deciziei nu sunt uzuale și au generat confuzie, motiv pentru care sunt necesare clarificări”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Amenzile aplicate sunt următoarele:

  • Banca Comercială Română: 577,36 milioane lei
  • BRD – Groupe Société Générale: 412,47 milioane lei
  • Banca Transilvania: 875,74 milioane lei
  • OTP Bank România: 85,03 milioane lei
  • ING Bank: 405,91 milioane lei
  • Raiffeisen Bank: 442,49 milioane lei
  • Exim Banca Românească: 96,49 milioane lei
  • CEC Bank: 332,98 milioane lei
  • UniCredit Bank: 431,03 milioane lei
  • Intesa Sanpaolo Bank România: 28,1 milioane lei
  • Libra Internet Bank: 45,86 milioane lei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O fată de 18 ani din Cluj-Napoca acuză că a fost drogată și violată la banchetul de absolvire a liceului
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Bat clopotele pentru unirea cu Republica Moldova? România, planul B pentru aderarea la UE a fraților de peste Prut. Un politolog celebru explică pentru Gândul de ce riscurile Unirii sunt mai mari decât beneficiile
gandul.ro
image
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
mediafax.ro
image
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
fanatik.ro
image
Ce tot caută DNA la Primăria Iași: miza dosarului cu sute de tone de păcură dispărute din rezerva de stat
libertatea.ro
image
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult
digi24.ro
image
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
gsp.ro
image
O legendă i-a pus o întrebare lui Kim Kardashian și ce a urmat a produs revoltă! ”S-o dăm afară!” / ”Incredibil”
digisport.ro
image
Andreea Bostănică rupe tăcerea despre banii pe care îi câștigă din live-urile de pe TikTok: „Stăteam ore în șir”
click.ro
image
Un vânzător ambulant de șervețele a cumpărat un loz în plic și a câștigat 500.000 de euro. Dar a aflat că nu își poate ridica premiul
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
După ce a devenit virală, o insulă cu 16 locuitori a fost nevoită să se închidă
observatornews.ro
image
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
cancan.ro
image
Bani în plus la pensie. Ce vor trebui să facă angajatorii înainte să îți depui dosarul de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Câți bani vor primi profesorii evaluatori la Bacalaureat 2026. Vești proaste pentru cadrele didactice: niciun leu în plus pentru corectarea lucrărilor
playtech.ro
image
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
fanatik.ro
image
Fricile românilor când participă la un interviu de angajare. Întrebările pe care evită să le adreseze, dezvăluite de un expert HR: ”În realitate, întrebările mature sunt apreciate”
ziare.com
image
Christian Eriksen a strigat două cuvinte, înainte de momentele dramatice: ”Imediat, s-a prăbușit”
digisport.ro
image
Cine era medicul găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Alexandru a lăsat în urmă o soție și doi copii. Ce substanță și-ar fi injectat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Postul Sfinților Petru și Pavel a început luni, 8 iunie. Cât ține, dar și ce tradiții și obiceiuri se respectă
mediaflux.ro
image
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”
click.ro
image
8 iunie 1930, ziua când Carol al II-lea devine rege al României. Povestea celui mai controversat lider al perioadei interbelice
click.ro
image
Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi, la tăierea moțului. Nume mari din fotbalul românesc au făcut show, printre care și Gigi Becali. „Este o zi specială pentru noi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (4) jpg
Prințesa Mette-Marit nu mai are mult de trăit, e un parcurs galopant al bolii care o macină. Palatul a făcut un nou anunț, situația e extrem de gravă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare de la nunta lui Mihai și Elwira Petre. Anunțul făcut după 18 ani: „Emoția a fost aceeași”
image
Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre o nouă căsătorie, după două mariaje eșuate: „M-a cucerit pe jumătate”

OK! Magazine

image
La nunta regală, Kate a dat nas în nas cu iubitul pe care l-a părăsit pentru William. Bărbatul arată foarte chipeș și distins

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift și Travis Kelce, la un pas de altar. Pregătirile pentru nuntă sunt în toi

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă