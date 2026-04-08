Raid ANAF la pompe. Amenzi pentru benzinăriile care au scumpit nejustificat carburanții în plină criză

Peste 40 de firme de carburanți au fost sancționate de ANAF în ultimele săptămâni. Controalele, începute la finalul lunii martie, au verificat întregul lanț – de la import la pompă – pentru a elimina practicile fiscale ilegale apărute în perioada de criză a prețurilor.

„Pentru prevenirea și combaterea eventualelor neconformării fiscale în contextul volatilității prețului hidrocarburilor, din 20 martie a.c. până în prezent inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat 46 contribuabili specializați în importul, depozitarea și comercializarea de carburanți. Astfel, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat contravenții pentru sancționarea cărora au dispus un avertisment, 13 amenzi și confiscări în cuantum total de 122.387 lei. De asemenea, au calculat obligații fiscale datorate suplimentar în sumă de 17.264 lei”, a răspuns ANAF la solicitarea „Adevărul”.

ANAF a precizat că verificările antifraudă fiscală vor continua pe întreg lanțul de distribuție și vânzare al produselor petroliere pentru asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă.

La 19 martie, ANAF anunța că va efectua o serie de verificări în scopul identificării operatorilor economici care încearcă să își creeze avantaje fiscale prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție. În același timp, sunt verificate și situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot distorsiona piața.

ANAF subliniază că vrea să se asigure că benzinăriile nu afectează concurența loială și nici interesele consumatorilor. „În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului”, precizează Fiscul.

Instituția mai arată că obiectivul principal este „asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă”.

ANAF nu este singura instituție care monitorizează evoluția prețurilor. Consiliul Concurenței urmărește la rândul său piața pentru a identifica eventuale practici anticoncurențiale, însă până în prezent nu au fost publicate date care să indice existența unei specule.

De asemenea, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) efectuează verificări pentru a preveni eventuale abateri care ar putea afecta consumatorii.